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Размышления о сотрудничестве по сохранению общественной стабильности в рамках ШОС

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Ван ХАЙЮНЬ, начальник Исследовательского центра энергетической дипломатии при Китайском фонде исследований международных проблем ]

Размышления о сотрудничестве по сохранению общественной стабильности в рамках ШОС

Сохранение общественной стабильности является важной частью сотрудничества в сфере безопасности для ШОС. Однако ШОС всё время подчёркивает антитеррористическое сотрудничество с главным акцентом на борьбу с «тремя силами зла» и мало говорит о сохранении общественной стабильности в рамках сотрудничества в сфере безопасности с целью избежания общественных потрясений и политических беспорядков.

Более того, серьёзно отстаёт соответствующий механизм сотрудничества и развитие способности к действиям. Хотя антитеррористическое сотрудничество также ориентировано на региональную безопасность и стабильность, оно не охватывает другие сферы сохранения стабильности. В прошлом году в Киргизии произошли насильственные беспорядки, в этом – осложняется положение в Западной Азии и Северной Африке. В такой ситуации повышаются важность и актуальность сотрудничества по сохранению общественной стабильности для ШОС. Страны – участницы ШОС также должны активно предпринимать действия в этой сфере.

«Три силы зла»

Укрепление сотрудничества по сохранению общественной стабильности соответствует принципам ШОС. ШОС является результатом переговоров «пяти стран и двух сторон» с целью сокращения вооружённых сил на границах и укрепления военного взаимодоверия. Коренная задача данной организации – способствовать сохранению мира и стабильности в регионе. Несмотря на важность сотрудничества ШОС в экономической, политической и гуманитарной сферах, актуальность сотрудничества по сохранению стабильности и безопасности никогда не ослабевала. Данное сотрудничество не относится к категории военного союза.

Одной только борьбы с «тремя силами зла» далеко недостаточно для сохранения безопасности и стабильности в регионе. Со дня своего создания ШОС активно исполняет миссию по сохранению безопасности и стабильности в регионе путём ряда мер, таких как операции региональных антитеррористических структур, совместные антитеррористические учения, обмены антитеррористической информацией и т.д. Она нанесла серьёзный удар и эффективно противодействовала разнузданным действиям «трёх сил зла». Всё это сыграло очень важную роль для сохранения региональной стабильности в целом.

Подведя итоги о важных достижениях ШОС за 10 лет, мы можем дать ей положительную и очень высокую оценку. Однако факторы нестабильности в регионе ШОС воплощаются во многих сферах. Кроме действий «трёх сил зла» и серьёзного влияния неопределённости в Афганистане на региональную безопасность существуют и другие серьёзные факторы нестабильности. С одной стороны, у новых независимых стран недостаточно опыта по управлению государством. В период перехода встречаются различные противоречия, несовершенный режим приводит к коррупции и несправедливому распределению доходов. Между разными группами политической элиты происходят конфликты, медленное развитие экономики вызывает общественное недовольство, противоречия между регионами и национальностями легко вызывают популяционные конфликты. С другой стороны, нестабильность связана и с вмешательством внешних сил во внутренние дела других стран, слепым принятием западной демократии в случае отсутствия демократической основы, а также с территориальными спорами на суше и воде. Антитеррористическое сотрудничество в рамках ШОС далеко не всегда может справляться со всеми этими проблемами.

Угроза с Запада

Беспорядки в Западной Азии и Северной Африке ударили в набатный колокол ШОС. Возникновение и распространение беспорядков в Западной Азии и Северной Африке доказывают, что насильственные беспорядки, которые поднимаются внешними силами или легко вызывают вмешательство со стороны внешних сил, оказывают особенно серьёзное влияние на региональную стабильность. Факторы, порождающие беспорядки в этих регионах, очень сложные, долгосрочное накопление многочисленных общественных противоречий и концентрированные вспышки являются важной внутренней причиной. А долговременное идеологическое проникновение западных стран, их открытая либо секретная провокационная деятельность также стали «стимулятором» беспорядков в этих регионах.

Несмотря на то что в Центральной Азии произошла «цветная революция» и эти регионы получили определённый «иммунитет», социальные противоречия большинства стран ШОС не так очевидны, как в Западной Азии и Северной Африке. Однако из-за схожей формации в политической, социальной и экономической сферах со странами Западной Азии и Северной Африки нельзя исключать вероятность того, что социальные противоречия стран ШОС при помощи западных сил смогут развиться в сторону социальных беспорядков.

Масштабные беспорядки в Киргизии в 2005- м и в прошлом году стали типичными примерами в этой сфере. Более опасно то, что проникновение и провокации некоторых западных стран уже стали самым настоящим политическим и вооружённым вмешательством. Их цель очевидна: использовать внутренние противоречия соответствующих стран, возбудить там политические беспорядки, создать прозападную власть, расширить их геополитические, геоэкономические и другие интересы.

Данная «новая мысль о вмешательстве» распространяет своё влияние в Западной Азии и Северной Африке, что серьёзно угрожает мировой безопасности и спокойствию. Несмотря на то что благодаря участию Китая и России в ШОС западные страны не могут реализовать всё, что им хочется в сфере внутренних дел стран – участников ШОС, из-за серьёзного дисбаланса в международной стратегической структуре и отсутствия у ШОС единогласия и механизма по погашению беспорядков, трудно исключить вероятность вмешательства западных стран. На фоне новых вызовов, если прилагать лишь усилия к борьбе с «тремя силами зла», но этого мало для сохранения регионального спокойствия и стабильности. Необходимо открывать новые линии фронта в сфере предупреждения социальных потрясений и избежания политических беспорядков. Это играет важную роль для сохранения безопасности и стабильности в регионе.

В связи со всем этим наряду с продолжительной борьбой с «тремя силами зла» ШОС необходимо прийти к единогласию и создать соответствующий механизм. ШОС должна придерживаться «Шанхайского духа» и новой идеи о «всеобщей безопасности».

«Всеобщая безопасность» не означает только то, что страны не создают угрозу друг другу, более важно, что страны должны содействовать друг другу в сфере сохранения внутренней стабильности и совместно противодействовать внешним угрозам. На фоне общих вызовов в сфере безопасности странам – участницам ШОС необходимо взаимно поддерживать и содействовать друг другу, нельзя держаться в стороне, используя разные предлоги. Способность стран Центральной Азии к подавлению беспорядков недостаточно сильна, поэтому ШОС должна содействовать укреплению народной дружбы и устранению факторов нестабильности. Нельзя, чтобы страна – участница ШОС сама боролась с проблемами, а также нельзя позволять западным странам делать там всё что им вздумается. Необходимо с чёткой позицией сохранять механизм и соблюдать принцип международной безопасности ООН: «невмешательство во внутренние дела суверенного государства». Особенно необходимо сохранять серьёзность резолюции ООН, противостоять и предупреждать вооружённые вмешательства в дела суверенных государств под предлогом «гуманитарной катастрофы». ШОС должна содействовать заинтересованным сторонам в предупреждении конфликтов и повышении её способности к подавлению беспорядков. Китай и Россия как постоянные члены ООН должны взять на себя ответственность за безопасность и стабильность в своих регионах.

Нужны новые механизмы

У ШОС до сих пор не сформирован механизм в сфере предупреждения социальных потрясений и политических беспорядков. Механизм срочного согласования и объявления также находится в несовершенном состоянии. Такую ситуацию необходимо как можно скорее исправить. Необходимо разработать соответствующие законодательные акты, устранить юридические препятствия, укреплять строительство соответствующих механизмов. В том числе механизм совместного продвижения социальной гармонии, например, механизм по обмену опытом в сфере социального управления, механизм общего использования информации о социальной стабильности, механизм оказания поддержки в социально-экономическом развитии. А также механизм совместного подавления общественных беспорядков.

Например, если в какой-либо стране происходят беспорядки, необходимо задействовать механизм информационных обменов, механизм срочного согласования и механизм совместного сохранения мира (то, что демонстрирует совместное военное учение ШОС). Можно учесть создание в рамках ШОС «структуры по сохранению стабильности и согласования в сфере безопасности», которая имеет право на сбор информации о сохранении стабильности, разработку проектов мер по сохранению стабильности, организацию тренировок и учений для сохранения стабильности, командование совместными операциями по сохранению стабильности и т.д. В случае если в стране ШОС произошли социальные беспорядки, ШОС необходимо сразу задействовать соответствующий механизм и принять активное участие в согласовании и решении проблемы. Особенно необходимо предупредить кровопролития, чтобы не предоставить предлогов для вмешательства внешних сил. В случае необходимости ШОС может по просьбе законного правительства заинтересованной страны быстро принять соответствующее решение и предпринять меры по прекращению конфликтов и сохранению мира и стабильности.

Для этого ШОС необходимо разрешить две соответствующие проблемы. Во-первых, проблема с абсолютностью принципа «невмешательства во внутренние дела друг друга». Страны – участницы ШОС должны прийти к единогласию по вопросу порядка принятия ШОС мер в случае беспорядков в какой-либо стране ШОС. Для обеспечения интересов своей страны и коллективных интересов ШОС заинтересованная страна должна приветствовать ШОС на принятие мер по сохранению стабильности своей страны.

Во-вторых, проблема об отношениях ШОС и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Обе организации находятся в одинаковом стратегическом пространстве и несут общую ответственность за безопасность и стабильность в Центральной Азии. Поэтому им необходимо открыто сотрудничать и избегать конкуренции. Можно больше развивать роль ОДКБ в военных действиях с целью совместного сохранения стабильности и больше развивать роль ШОС в согласовании позиций стран в важных проблемах в сфере безопасности. Две организации должны создать механизм регулярных согласований, координировать позиции и действия в ходе решения важных проблем региональной безопасности.

Сотрудничество в сфере сохранения общественной стабильности тесно связано с ситуацией безопасности и стабильности в регионах, а также с будущим ШОС. ШОС в этой сфере должна быть деятельной и активной. Продолжение бывшего состояния бездействия может вызвать серьёзный кризис.

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