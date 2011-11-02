Окрошка из атомной подлодки

«Провести генеральную уборку на Крайнем Севере» ещё весной 2010 года предложил неравнодушным россиянам премьер Владимир Путин. А убирать на российском севере есть что: десятилетиями на Кольском полуострове ржавели и гнили атомные подводные лодки. Некоторые лодки оставляли умирать прямо в море. И наши северные соседи – Швеция, Норвегия, Финляндия – с тревогой посматривали в сторону этих атомных погостов. Напомним цифру: Советский Союз построил 243 различные атомные подводные лодки.

Но несколько дней назад в Швеции, на очередном заседании Контрольно-экспертной группы МАГАТЭ прозвучало: атомные подводные лодки, собранные в СССР и выведенные из состава Военно-морского флота, больше не представляют угрозы ни для самой России, ни для её соседей. Об этом заявили представители Росатома. Сложность всё ещё представляет ядерное топливо, выгруженное из утилизированных атомных подводных лодок. Только в Мурманской области в губе Андреева хранится топливо из более 100 реакторов советских подводных кораблей. Но российские атомщики и его уже вывозят на переработку и захоронение.

Утилизированы 192 аварийные подлодки

За 15 лет работы Контрольно-экспертная группа МАГАТЭ собралась в Швеции в 25-й раз. На этот раз проблемы радиационной безопасности Ледовитого и Тихого океанов обсуждали в городке Больсте под Стокгольмом. В работе группы – кроме России – приняли участие Швеция, Норвегия, Италия, США, Япония. Главой российской делегации был директор проектного офиса по утилизации атомных подводных лодок ГК «Росатом» Анатолий Захарчев.

Что уже сделано? К концу 2010 г. разобраны «по косточкам» 192 аварийные атомные подлодки (АПЛ) из 198. Из них 118 АПЛ – в северном регионе и 74 АПЛ – в дальневосточном. Сегодня на плаву находятся 149 трехотсечных блоков атомных подлодок. Их необходимо подготовить и разместить на береговое хранение.

На встрече в Швеции подвели итоги реализации подпрограммы комплексной утилизации атомных подводных лодок. Итог? Страны-партнёры высоко оценили усилия российской стороны по ликвидации советского ядерного наследия.

Навалились всем миром

Заместитель директора Управления по сотрудничеству с Россией компании UGP (Италия) Карло Таларико отметил, что вскоре будет подписан контракт на производство десяти контейнеров для перевозки отработанного ядерного топлива с подводных кораблей класса «Альфа».

– В 2012 году мы начнём строительство дока для транспортировки двух- и трехотсечных реакторных блоков атомных лодок. До конца нынешнего года планируем завершить строительство двух хранилищ радиоактивных отходов в губе Андреева, – уточнил Таларико.

Италия уже приняла участие в утилизации 5 аварийных атомных подводных лодок. Итальянцы построили для Росатома контейнеровоз-ледокол «Россита». Строился он на верфи компании «Финкантьери». Какая цель у «Росситы»? Вывозить отработанное ядерное топливо утилизированных атомных лодок с бывших баз ВМФ, из губы Андреева и Гремихи. Итальянские специалисты совместно с российскими коллегами планируют также модернизировать систему физической защиты российских заводов «Нерпа» и «Звёздочка».

Германия помогла оборудовать в губе Сайда пункт долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок. Этот пункт может принять 120 реакторных блоков и 55 судов АТО (атомного технологического обслуживания. – Прим. «АН»), включая атомные ледоколы.

Утилизацией наследия «холодной ­войны» в Росатоме занимается специальное подразделение – ФГУП «СевРАО».

Заметки на полях Сегодня подводные лодки находятся на вооружении 33 стран. 5 стран обладают атомным подводным флотом – Россия, США, Великобритания, Франция и КНР. Свой атомный подводный флот создают Индия и Бразилия.

24 Хиросимы

СевРАО возглавляет бывший заместитель командующего Северного флота, вице-адмирал Валерий Пантелеев. Под руководством этого мужественного человека в Гремихе в июле этого года прошла уникальная выгрузка ядерного реактора из корпуса подводной лодки (когда-то именно в Гремихе стояла дивизия из 7 атомных лодок с титановыми корпусами и жидкометаллическими реакторами. – Прим. «АН») проекта 705 «Альфа». Уникальность операции была в том, что ещё никогда из лодки не извлекался ядерный реактор целиком. Эта операция потребовала виртуозных манипуляций с устройством, в котором было 170 кг высокообогащённого урана. Напомним, что Хиросима – это всего 7 кг урана. А «начинка» монстра из атомной подлодки – это, получается, «заготовка» для 24 Хиросим?

Как поднять «Комсомолец»

На встрече в Швеции говорили и о грядущих программах – о подъёме затонувших АПЛ и реакторных отсеков с ОЯТ, о подъёме и демонтаже затонувших опасных радиационных объектов, об утилизации атомных надводных кораблей, а также РИТЭГов (радиоизотопных термоэлектрических генераторов. – Прим. «АН»). Анатолий Захарчев подробно рассказал о программе по утилизации атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергоустановками, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации береговых технических баз (всё это запланировано на 2015–2020 гг.). Эта программа была утверждена в конце сентября правительством РФ. Финансирование составит около 57 млрд. рублей.

Проект по подъёму затопленной в 1980-х годах в Карском море аварийной атомной подводной лодки «К-27» может стоить около 50 млн. долларов. Все страны-доноры, в том числе Германия и Франция, готовы работать по этому проекту. Но они интересуются: есть ли решение правительства РФ о поднятии атомной подлодки? «Этого решения пока нет, – признался А. Захарчев. – Но я думаю, что оно будет принято».

Говорили и о перспективе подъёма атомной подлодки «Комсомолец». Она затонула в Норвежском море в 1989 году. Анатолий Захарчев отметил, что «этот вопрос очень тяжёлый, поскольку лодка лежит на глубине почти 1,7 тысяч метров». Но над проблемой подъёма «Комсомольца» в Росатоме работают.

Заметки на полях Три отечественные подводные лодки вошли в Книгу рекордов Гиннесса: самая большая в мире АПЛ проекта 941, 1981 года создания (главный конструктор Сергей Ковалёв). Самая глубоководная АПЛ проекта 685, 1983 года постройки (главный конструктор Юрий Кормилицын). Самая быстроходная атомная подводная лодка проекта 661, 1969 года постройки (главный конструктор Николай Исанин).

«Рыба-меч» и отсек Кобзаря

Но вот кого точно не будут поднимать из пучин океана, так это советскую подлодку «К-129» (вернее, её половину). Субмарина имела на борту три баллистические ракеты «Р-13» с подводным стартом и ядерными головными частями и две торпеды с ядерными зарядами. Лодка пропала весной 1968 г. во время боевой службы у Гавайских островов. В экипаже числились 98 человек. О судьбе лодки стало известно, благодаря американским журналистам. Именно они сообщили, что советскую субмарину на глубине более 5 тыс. метров обнаружили ВМС США. Почему погибла «К-129»? Она столкнулась с американской подлодкой «Суордфиш» («Рыба-меч»). Но международного скандала не получилось: слишком большой оказалась глубина океана. Она скрыла все следы трагедии.

Американцы обследовали место гибели «К-129» глубоководным батискафом. И решили поднять советскую субмарину. На подготовку ушло 7 лет. Об операции, получившей кодовое название «Азориан», были осведомлены лишь президент США Ричард Никсон, директор ЦРУ Уильям Колби и миллиардер Говард Хьюз (он оплачивал операцию).

Главной целью операции было проникнуть в шифрованную радиосвязь. Для подъёма корпуса «К-129» спроектировали два специальных судна – «Эксплорер» и док-камеру с раздвигающимся днищем, на котором были расположены гигантские клещи-захваты. Но при подъёме корпус лодки разломился. Кормовая часть подлодки опустилась на дно океана. В обжиме клешнёй остались первый, второй и часть третьего отсека. Предметы, которыми интересовалось ЦРУ – шифрдокументы, аппаратура ЗАС-связи, боевые пакеты, – должны были находиться в командирском (втором) отсеке. Его подняли целёхоньким. Из носовой части лодки были извлечены тела шести погибших подводников. За семь лет тела совершенно не изменились: на таких глубинах кислород отсутствует. Американцы похоронили подводников с почестями…

Но шифров сотрудники ЦРУ не нашли. Причина? Она оказалась неожиданной. Дело в том, что командир подлодки капитан 1-го ранга Владимир Кобзарь был человеком-гулливером. Ему было очень тесно в каюте. Во время ремонта лодки (1967 г.) командир уговорил главного проектанта на Дальзаводе перенести шифр-рубку в другой отсек. Строитель за корабельный спирт перенёс её в четвёртый (ракетный) отсек.

Шифры остались лежать на дне Тихого океана.

Справка «АН» Фурфурол (от лат. furfur – «отруби») вещество, которое получают гидролизом растительных материалов, к примеру, кукурузных кочерыжек или рисовых отрубей.

Фурфурол для ядерного реактора

Но уже в ближайшее время будет принято решение по подъёму или окончательному захоронению атомной подлодки «Б-159». Она затонула в 2003 г. во время буксировки в Баренцевом море. Скорее всего, будут поднимать и аварийную «К-27» (затоплена у берегов Новой Земли в 1982 г.). «Думаю, что вопрос об этих АПЛ должен быть решён в 2012 году», – заявил журналистам первый заместитель генерального директора Росатома Иван Каменских.

Заметим, что с середины XX века, когда на вооружение подводного флота стали поступать ядерные торпеды и корабли с ядерными энергоустановками, из-за аварий на морском дне оказались 8 атомных подлодок и одна дизель-электрическая с ядерным оружием (речь идёт всё о той же «К-129»). Две из них – американские. Остальные – наши. Атомарина «К-8» унесла на дно Бискайского залива ядерный реактор. «К-219» затонула в Атлантике с двумя ядерными реакторами. В заливе Цивольки утопили три аварийных реактора атомного ледокола «Ленин». У побережья Новой Земли затоплено 14 реакторов с подводных лодок. Шесть – с ядерным топливом. Но учёные ещё и раньше думали об опасности таких объектов. И 5 реакторов, вырезанных из АПЛ, были заполнены твердеющей смесью на основе фурфурола, чтобы предотвратить выход радиоактивности в морскую среду. Фурфурол может отодвинуть контакт облучённого ядерного топлива с морской водой на 200–500 лет. Но и эти реакторы со временем тоже достанут из воды.

«Генеральная уборка» на Крайнем Севере продолжается.