Звёзды, короли и «капуста»

Есть такая специальность – Родине предсказывать. При этом даже наши власти тайно, но активно пользуются услугами магов, предсказателей и астрологов. Что поделаешь, политика сродни поведению мачехи: то ли к сердцу прижмёт, то ли в Лондон сошлёт.

Среди явных шарлатанов существуют и люди, к словам которых весьма серьёзно относятся за зубчатыми стенами. Гость «АН» – один из самых известных финансовых астрологов, человек, предсказавший уход Кудрина, Светлана ДРАГАН.

Что же будет с долларом и с нами?

– Существует много различных предсказателей, развлекающих или пугающих своими прогнозами, многие из которых эмоциональны и размыты во времени. Но, если смотреть на астрологию с точки зрения инструмента предсказания, то мы имеем дело скорее с математикой, нежели мистификацией. Сегодня я хочу рассказать о предстоящих событиях ближайшего полугодия. Причём в той хронологической последовательности, которая будет продиктована движением планет. Поэтому мы сможем следить за ними практически в режиме онлайн, сверяя предположения с реальными фактами.

Экономический и финансовый кризис временно отступит. А вместе с ним временно прекратится бурный рост доллара. Но он вновь напомнит о себе в районе 15 – 25 ноября. И настроения в экономике станут паническими. Новое наступление американской валюты начнётся чуть раньше или чуть позже 7 декабря. Но этот рост не будет его звёздным часом и критическим моментом, определяющим реальный экономический кризис. Всё самое «интересное» впереди.

– Так каких сюрпризов нам ждать от евро и доллара? И главное – когда?

– До марта 2012-го доллар не даст евро поднять голову. Он будет расти с разной степенью интенсивности, особенно в середине ноября. Последний сильный всплеск роста доллара перед кардинальным изменением тренда в сторону евро будет в начале февраля будущего года. И лишь после заключительного рывка доллара в районе 9 марта, можно будет говорить о том, что доллар исчерпал свой запал. И вряд ли сможет расти дальше или удерживать тотальное лидерство. Евро активно вступит в борьбу за звание главной мировой валюты в пределах 19 марта. Но затем, после 12 июня, доллар начнёт перетягивать одеяло на себя, и это будет новый мощный вызов для евро. При этом к середине марта 2012 года цена на нефть буквально взорвётся. Параллельно с ростом цены на энергоресурсы и воскреснет евро с небывалой силой.

Солнечное затмение и министры-капиталисты

– Доллар, это конечно, очень важная субстанция. Но как все эти падения и взлёты отразятся на нашей власти? Тем более, в преддверии выборов.

– В районе 23–25 ноября точка кипения в экономике и политическая атмосфера вновь накалятся добела. Этот период во всём мире будет сопровождаться пожарами, агрессией, возобновятся военные действия. Но для России это время заложит многомесячный сценарий в отношении финансовой политики. Все экономические и политические решения будут приниматься в ажиотаже из-за новой волны предкризисной тревоги.

Центробанк в это время сделает некий широкий жест, который позже станет причиной больших проблем. События, которые будут происходить, и решения, которые станут приниматься в пределах 25 ноября, будут иметь роковые последствия. Всё дело в солнечном затмении. В это время могут происходить события, связанные с пожарами, огнём, безрассудством. Создадутся предпосылки к разделению мира на два поляризованных лагеря с геополитической точки зрения. Полетят «головы» из самых высоких кресел. Это время станет началом серьёзной перестройки состава правительства. Многие российские министры покинут свои посты…

Но появится и кадровое открытие года. Некий краевой лидер может возглавить один из важнейших сегментов власти. Но о нём Россия узнает в середине февраля 2012 года.

Грядёт начало полной перестройки экономической политики России и состава руководства страны. Изменятся отношение к вопросам энергоресурсов и стратегия международных торговых отношений. Возможен международный энергетический конфликт. К середине февраля 2012 года необходимость перестройки системы экономики будет вынужденной. И процесс будет идти довольно остро.

Не всё Саркози масленица

– Не только в России, но и во многих странах ЕС грядут выборы. После них мы увидим те же лица: Саркози, милого друга Берлускони, мадам Меркель?

– В начале ноября президент Франции Николя Саркози поведёт себя самонадеянно. Будут новые попытки развязать войну и желание уйти от ответственности за незаконные действия. Канцлер Германии Ангела Меркель будет выступать за некие красивые экономические нововведения. Но её положение станет зыбким. Настолько, что к концу ноября уже пойдёт речь о её скором уходе из высокой политики. В районе 9 декабря итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони тоже будет находиться в ситуации, близкой к выходу из игры.

Но, в сущности, всё это будет попыткой нового экономического передела.

– Светлана, как сложится судьба президента Сирии Башара Асада? Он следующий в списке после Каддафи?

– Президент Сирии будет пытаться укрепить свои позиции. Правда, некоторые из прежних отношений будут пересмотрены, но в сторону расширения связей. Однако в конце ноября положение вещей может измениться. И союзники, на которых он делал ставку, могут оказаться в таком положении, что им придётся изменить свой политический вектор в отношении Асада. Начнётся экономическая блокада Сирии. На фоне экономических проблем угроза его свержения станет реальней.

Примерно 16–18 декабря могут начаться боевые действия. Положение Асада станет критическим. Но если ему удастся избежать расправы, то в середине февраля 2012 года он может найти прочных союзников и организовать новое политическое движение.

Грядущий год катастроф

– Светлана, очень много странных разговоров вокруг грядущего, 2012 года. Говорят, год нас ожидает непростой, в первую очередь, в экономическом плане. Говорят, что какое-то немыслимое тело должно пролететь вблизи Земли. Иначе говоря, нас ждёт конец света?

– С астрологической точки зрения, в 2012 году две катастрофичные планеты, Плутон и Уран, войдут в очень жёсткое взаимодействие. Вспомним 1966 год, когда они были в таком же соединении. Именно тогда произошло землетрясение в Ташкенте с огромными разрушениями. Но никто не встретился с инопланетянами и на нас не упал астероид. В 2012 году ситуация будет ещё более жёсткой. Но локальной. Говорить о конце света не приходится, но можно предполагать, что, скажем, будет огромная вулканическая активность. Во-вторых, могут быть действительно локальные, но достаточно мощные точки взрывов. Плутон в Козероге вместе с диалогом с Ураном способен вызвать некий динамический удар, который способен потрясти умы человеческие. Но если говорить масштабнее, то вполне можно предположить и некие перестройки в ближайшем космосе. Например, иной порядок планет или смена расстояний между ними…

Россия – зона. Мирового возрождения

– Что, кроме выборов президента и роста цен на нефть, ждёт нашу страну весной 2012 года?

– Для России конец апреля будущего года станет началом нового внутриполитического курса, нового этапа становления. Россия начнёт иначе оценивать свою роль и суть, как в мировом масштабе, так и в смысле собственной национальной идеи. Будет звучать идея возвращения к принципам равенства и воссоединения. Особое внимание будет уделяться высоким технологиям, космосу, а также новому имиджу России.

Но вторая половина мая 2012 года может внести значительное напряжение в жизнь общества. Это время угрожает весьма драматичными событиями, в особенности для первых лиц государства. Это время может серьёзно повлиять на весь ход событий, сломав прежний оптимистичный вектор. Кроме того, именно в это время могут случиться самые неприятные события в экономической сфере. В какой-то мере это станет результатом ошибочных решений в финансовой сфере, которые руководство страны примет в ноябре – декабре 2011 года. Рубль может пройти серьёзную проверку на прочность. Но уже в середине июня 2012 года у экономики России и у рубля будут хорошие шансы на восстановление.

От редакции. Планетарные конфигурации, которые обещают катастрофические мировые события, по мнению Светланы Драган, обойдут Россию стороной. Долгожданная смена нынешнего кабинета министров на катастрофу никак не тянет. Скорее наоборот. Так что остаётся надеяться на то, что сбудутся предсказания загадочной Ванги, и Россия станет зоной мирового возрождения.