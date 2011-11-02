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Готовь снегоход летом, а квадроцикл — зимой

Но без удостоверения на право вождения ими, нельзя ездить даже по лесу

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Беседу вел Сергей СЕРГЕЕВ ]

Готовь снегоход летом, а квадроцикл — зимой

Еще лет 15 назад, когда эти диковинные для нас машины появились в продаже, мало кто задумывался о том, что для управления ими нужны права и регистрационные документы. Но с каждым годом их становилось все больше — и в глубинке, у жителей области, и у петербуржцев, которые теперь обзаводятся прицепами к своим квадроциклам для поездки в места, где кончаются какие-либо дороги. Но без водительского удостоверения, оказывается, нельзя ездить даже по лесу!

А вот что нужно для того, чтобы получить водительское удостоверение на право вождения снегохода или квадроцикла? Отвечает заместитель начальника Гостехнадзора Ленинградской области Владимир ХВАТОВ.

— Владимир Филиппович, а мы адресом, случайно, не ошиблись? Права-то обычно получают в УГИБДД…

— Нет, по этим вопросам как раз к нам! Только Гостехнадзор занимается регистрацией внедорожных мотосредств. К ним относятся снегоходы, мотонарты, мотосани, квадроциклы, мотовездеходы и болотоходы. А для управления ими нужны удостоверения тракториста-машиниста категории «А».

— Даже если собираешься ездить только по ближайшему от дома лесу к озеру? Инспекторов ГИБДД в лесу что-то не замечали…

— Штраф может выписать и инспектор Гостехнадзора, и инспектор ГИБДД, у него такое право есть. Для первого раза он будет не очень большой, но потом лучше не попадаться. Да и вероятность того, что квадроциклист может оказаться на дороге, согласитесь, весьма велика.

— Владимир Филиппович, наш читатель Андрей Дмитриев из Выборгского района собирается купить весьма дорогой квадроцикл, но на нем нет сигналов указателей поворотов. Допустимо ли его эксплуатировать?

— Поворотники есть, как правило, на большинстве моделей, но если их нет, то водитель должен заблаговременно указывать об изменении направления движения рукой, как, например, велосипедист.

— И еще вопрос от наших читателей : «Нужна ли страховка ОСАГО? Ведь некоторые квадроциклы, согласитесь, стоят дороже иномарки».

— В правилах регистрации это не оговорено, тут, скорее, вопрос к страховым компаниям…

— Какой же первый шаг должен сделать человек, решивший купить снегоход или квадроцикл ?

— Прежде всего, зарегистрировать его и получить номерные знаки. Это дисциплинирует, и уже часть проблем отпадает сама собой. Вы не уклоняетесь от платы налогов и управляете учетным транспортным средством. Регистрация внедорожников производится, как и в случае с автомобилями, по месту регистрации владельца. Жители Петербурга делают это в городской инспекции Гостехнадзора, а Ленинградской области — у специалистов нашего Управления в областных районных центрах. Наши представители есть в каждом городе области. Регистрация обойдется примерно в тысячу рублей.

— А получение водительского удостоверения?

— Удостоверение можно получить лишь после сдачи экзамена. Стоит оно 400 рублей, экзамены принимают наши сотрудники. Но до экзаменов допускаются лишь те, кто прошел обучение на специальных курсах. Организованы они в учебных центрах, которые есть в каждом городе области. Цена обучения в среднем не превышает 16 000 рублей. Зависит она от оснащения этого учебного предприятия, ведь у некоторых уже появляются собственные полигоны для обучения.

— В Кингисеппе, например, за обучение берут 9000 рублей. Учебная программа рассчитана на 121 час, а процесс занимает полтора месяца. Не много ли это для того, чтобы научиться ездить на не столь уж сложном транспортном средстве ?

— То, что управлять им не так сложно, это все же заблуждение. Тот, кто хоть раз видел, как ездят опытные квадроциклисты по бездорожью, вряд ли станет утверждать подобное. Опыт, приобретается, конечно, не только на курсах, но учиться управлять нужно непременно. Увы, могу рассказать не одну историю, когда из-за недостатка навыков, а то и просто из-за незнания элементарных правил поездки на квадроциклах заканчивались трагически. 121 час — это не только изучение правил и тренировки по вождению, но и занятия по приобретению необходимых медицинских знаний, ведь ситуации на бездорожье могут возникнуть разные и умение оказать первую помощь должно быть.

— Владимир Филиппович, а если, например, человек имеет уже водительское удостоверение или же категорию на право управления мотоциклом?

— В этом случае, конечно, учебный центр может изменить учебную программу и 121 часа занятий не потребуется. Самое главное: купив снегоход или квадроцикл, нужно проявить максимум ответственности и не садиться за руль без документов.

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