Этот непобедимый мусор...

Исполнительная власть отказывается от прежней концепции долгосрочной целевой программы по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами. Что взамен?

Новая версия долгосрочной целевой программы обращения с отходами рассчитана на 2012–2020 годы и сегодня находится в стадии разработки, сообщил на круглом столе в Агентстве Бизнес Новостей начальник отдела развития и инвестиционных проектов Комитета по благоустройству Денис Завьялов. В ходе этой работы предстоит решить, нужно ли строить дополнительный завод, а также определиться с технологиями. Задача поставлена такая: к 2020 году добиться 100-% переработки отходов, в год обрабатывая 2 млн т.

Сегодня в Петербурге, пояснил ситуацию Д. Завьялов, только два мусороперерабатывающих завода, в Янино и на Волхонке, общей мощностью 400 тыс. т. И, скорее всего, придется строить несколько мусоросортировочных комплексов в черте города и несколько перерабатывающих заводов на окраине.

Планируется в 2015 году ввести в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод греческого консорциума HELECTOR S.A. Сейчас для его строительства подыскивают подходящее место, объявлен конкурс на инженерную подготовку территории.

В решении «мусорной» проблемы принимает участие и бизнес. Например, Автопарк № 1 «Спецтранс» представил Комитету по благоустройству свой вариант целевой программы. Предлагается, как рассказал другой участник круглого стола, генеральный директор предприятия Анатолий Язев, в течение 2 лет построить 5 мусороперерабатывающих блоков общей мощностью 1 млн т. Все предприятия планируется оснастить автоматизированной техникой, которая будет сортировать отходы без помощи человека. Концепция предполагает 30% мусора захоранивать, остальное отправлять на вторичную переработку. Проект, к сожалению, предполагает увеличение тарифов за уборку мусора. Но без увеличения можно обойтись, если горожане сами будут сортировать отходы. Эту идею высказал начальник управления по юридической и экологической безопасности и развитию общественных связей СпбГУА «МПБО»-2 Дмитрий Астахов. Если ввести систему разделения отходов, население будет оплачивать только утилизацию органики, а вторичное сырье пойдет на переработку. Данную технологию надо вводить в ближайшее время, иначе полигоны будут с годами только расширяться — предостерег Д. Астахов.

Подход поддерживают и экологи. «Разделение мусора — наиболее экономичный и безопасный способ снизить объем отходов на полигонах», — утверждает руководитель проекта по эффективному использованию ресурсов Гринпис России Игорь Бабанин.

Готовы ли петербуржцы сортировать отходы? Денис Завьялов выразил по этому поводу сомнение, Игорь Бабанин подчеркнул, что эта система, хотя и медленно, приживается.

«Однако мало создать целевую программу. Государству следует установить такие правила игры, которые заставят бизнес организоваться самостоятельно, — продолжил дискуссию директор компании «Муссон» Илья Бояков. — Нужно принять законы, которые устанавливали бы собственника пользования отходами, а также ответственность производителя за утилизацию тары».

К концу нынешнего года, заверили участники круглого стола, концепция будет разработана, и ее постараются представить в Законодательное собрание.