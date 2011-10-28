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Нелегальные маршрутки: кто виноват и что делать?

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ ]

Нелегальные маршрутки: кто виноват и что делать?

Ответа на эти два вечных вопроса попытался добиться Балтийский медиа-центр, собравший за круглым столом представителей городского Комитета по транспорту, ГИБДД, государственного автодорожного надзора, Управления по транспорту при ГУ МВД России и Ассоциации перевозчиков пассажиров.

Года три назад я сама чуть было не стала жертвой недобросовестных перевозчиков: на проспекте Мориса Тореза маршрутку под номером 123 неожиданно тряхануло со странным звуком и стало заносить по обледенелому тротуару. Оказалось, «Газель» прямо на ходу потеряла колесо. Подобные случаи и стали причиной отказа Комитета по транспорту от заключения договоров с перевозчиками, парк которых укомплектован этим чудом отечественного автопрома, и изданием соответствующего закона Санкт­-Петербурга, карающего нарушителей штрафом: физических лиц — до 50 тыс. руб., юрлиц — до 200 тыс. руб.

Отказ «Газелям» не указ

Отказ отказом, но от такого рода извоза еще не отказалась Ленинградская область, все еще выдающая лицензии владельцам «Газелей», и машины этой марки с указанием принадлежности к 47 региону запросто разъезжают по городу с пассажирами. Спрос на рисковый извоз (аварийные случаи с такими маршрутками регулярно освещались и продолжают освещаться в СМИ) они обеспечивают тем, что берут с пассажира меньше, чем легальные перевозчики. Однако руководитель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев уверен, что дело не столько в дешевизне поездки, а в нехватке транспорта и нерегулярности его подачи. «Пустите по маршруту комфортабельные автобусы, которые будут ходить через каждые 10–15 минут, и проблема исчезнет сама собой», — уверен он. Также Киселев считает, что ГИБДД и Комитет по транспорту неэффективно проводят рейды по «отлову» нелегалов, а также для отзыва у них лицензии (если таковая имеется, пусть даже и выданная областью). В случае задержания нелегального перевозчика, нарушитель обязан оплатить штраф. Однако из 8 млн руб. уже выписанных в 2011 году штрафов на данный момент уплачено всего… 800 тысяч.

Поможет ли новый закон?

Начальник отдела Северо­Западного управления государственного автодорожного надзора Наталья Орлова сообщает, что с ноября 2011 года вступит в силу новый закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензия будет выдаваться автотранспортным средствам (перевозка более 8 пассажиров) только на регулярные пассажирские перевозки. Сегодня, как утверждает начальник отдела контроля и административного делопроизводства Комитета по транспорту Санкт­-Петербурга Константин Кочеров, в городе работает порядка 300–450 нелегальных маршруток, ежедневно на штрафстоянку попадает до 50 таких «Газелей», но в течение неполных 10 месяцев были изъяты у хозяев всего 140 машин. Остальные вернулись к владельцам. 

Бороться нужно сообща

Общее впечатление от круглого стола в Балтийском медиа­центре: представители разных ведомств пытаются повлиять на ситуацию неслаженно, каждый по отдельности. Одни только красиво рассуждают о проблеме, другие настаивают на многократном увеличении штрафов на «нелегальщину», кто­то инициирует внесение поправок в готовящиеся законы, а кто­то и представления не имеет о законах, вот­вот готовых вступить в силу. Тем временем 12 октября, как сообщает пресс­служба Комитета по законности, правопорядку и безопасности, рабочими группами Межведомственной транспортной комиссии с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в ходе совместной проверки были выявлены еще 4 перевозчика, в отношении которых подготовлены материалы с признаками преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По итогам проверки Главным следственным управлением СК РФ по Санкт­-Петербургу возбуждено 4 уголовных дела: 2 в отношении физических лиц, работавших вообще без лицензии, 2 — в отношении водителей, которые, хоть и имели лицензию, но использовали неисправные транспортные средства. Все четверо не имели договоров с Комитетом по транспорту, который, кстати, находится аккурат на маршруте следования одного из задержанных нарушителей — на Исполкомовской улице. Вот поймали же и дела завели — могут, значит, и рейды проводить и законы применять! Но председатель Комитета по транспорту Санкт­-Петербурга Станислав Попов продолжает оптимистично утверждать, что только планомерное развитие всего городского транспорта «вширь и вдаль» способно изменить ситуацию с нелегалами. Интересно, сколько еще круглых столов придется переждать, чтобы не мерзнуть на остановках и не рисковать жизнью в «левых» маршрутках? 

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