Москва и Прага создают «атомный тандем»

В столице Чехии завершился Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС Европа».

Госкорпорация «Росатом» планирует в течение ближайших 20 лет получить не менее 20% на мировом рынке строительства атомных станций. И помочь Росатому в этом может чешский «мирный атом».

Сергей Кириенко напомнил на Форуме: глава МАГАТЭ в сентябре с.г. оценил объем мирового рынка по возведению новых АЭС в 350 новых энергоблоков.

В портфеле Росатома - контракты на 30 млрд. евро

Сам форум является одним из мероприятий проекта «Атомекс», который успешно реализуется в течение трех лет с целью расширения количества поставщиков продукции и услуг для сооружения АЭС по российским технологиям как в самой России, так и за рубежом.

- Мы ставим для себя задачу получить с этого рынка не менее 20%. 70-80 блоков - это та программа, на которую мы рассчитываем в ближайшие 20 лет,- сказал Кириенко. - Примерно половина из этого объема - 70-80 блоков - приходится на внутрироссийский рынок. Это более 30 блоков. И, как минимум, столько же приходится на зарубежные проекты.



Кириенко отметил, что общий объем контрактов только на машиностроительную продукцию в планах Росатома по строительству АЭС превышает 30 млрд. евро. И сегодня пакет заказов Госкорпорации по строительству АЭС составляет 29 блоков ( 10 из них строятся в России). 12 находятся на разных стадиях сооружения за рубежом. По семи блокам подписаны контракты. В этом году Госкорпорация введет в строй 3 энергоблока.

«Нам интересны любые предложения»

Росатом считает основными преимуществами российского проекта-достройки чешской АЭС «Темелин» - уникальное сочетание пассивных и активных систем безопасности, референтность энергоблоков и опыт эксплуатации чешскими атомщиками АЭС российского дизайна.

Тендер на строительство двух блоков АЭС «Темелин» был объявлен чешской CEZ 3 августа 2009 года. По условиям конкурса участники должны были представить CEZ предтендерные материалы по строительству энергоблоков, а также перспективные предложения по проектам строительства атомных мощностей на других площадках в Европе. Для участия в тендере был создан российско-чешский консорциум в составе Scoda JS a.s., ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО ОКБ «Гидропресс».

- У российских и чешских предприятий есть большой опыт сотрудничества. У нас одна школа подготовки кадров, одна технологическая система, заложенная еще с советских времен. Естественно, что мы решили расширить круг поставщиков именно за счет чешской промышленности. Но это не значит, что мы не рады другим участникам рынка. Нам интересны любые предложения,- заявил Сергей Кириенко.

Очевидно, что следующим этапом логично видеть совместную российско-чешскую работу в третьих странах - заказчиках атомных объектов. «Росатом» и чешские компании CEZ и Skoda JS уже обсудили возможность такой деятельности.

Реакторы ВВЭР

- Мы считаем, что наше предложение имеет хорошие конкурентные преимущества, - отметил Сергей Кириенко.- Первый главный аргумент - безопасность за счет референтности. Мы предлагаем на АЭС «Темелин» проект, который имеет очень хороший опыт референции. Он был реализован и в России и в Китае на двух блоках АЭС «Тяньвань». Такие же блоки сооружаются сегодня на Ленинградской АЭС, в Белоруссии, на Балтийской АЭС. Второе – это уникальное сочетание систем безопасности, которые соответствуют новым требованиям в атомной энергетике, так называемым постфукусимским требованиям. Двойная защитная оболочка, системы пассивного отвода тепла, системы, обеспечивающие охлаждение реактора в случае падения уровня воды и ловушка расплава активной зоны. Третье - для безопасности крайне важна готовность персонала к эксплуатации, которая обеспечивается опытом.

В Чехии, по мнению г-на Кириенко, накоплен очень хороший опыт эксплуатации на реакторах ВВЭР. Поэтому использование на АЭС «Темелин» технологии, на которой десятилетия работают чешские атомщики - это залог безопасности.



Еще одним преимуществом Кириенко назвал 70-процентный уровень локализации в Чехии производства оборудования для проекта.



- Никто из других участников не может обеспечить подобное, потому что это вопрос технологических возможностей. Чешской промышленности не нужно кардинальных изменений, чтобы изготовить оборудование для реактора ВВЭР, - подчеркнул С. Кириенко

350 энергоблоков

Сергей Кириенко констатировал, что после имевшего место шока от аварии на АЭС «Фукусима», сегодня можно говорить о новом этапе развития. В итоге практически не одна страна не отказалась от своих планов по развитию атомной отрасли, а многие заявили о расширении таких программ. Действительно, согласно данным Международного агентства по атомной энергии, до событий на АЭС «Фукусима» в мире планировалось построить 450 блоков атомных станций до 2030 года. А в сегодняшних планах - строительство 350 блоков. При этом, несмотря на фактическое снижение объемов строительства новых объектов на 20 %, планируется, тем не менее, удвоить количество действующих атомных энергоблоков на уже существующих объектах.

А вот что говорят участники Форума в Праге.

Мирослав Фиала, председатель совета директоров Skoda JS a.s.:

- С начала 1950-х годов Skoda JS тесно сотрудничала с российской атомной промышленностью. Все чешские ( в то время чехословацкие) АЭС были построены по технологии ВВЭР. Существует очень тесная связь между российской и чешской атомной промышленностью. Подписанный меморандум о сотрудничестве очень важен, потому что речь в нем идет не только о строительстве на АЭС «Темелин», но и о третьих странах. Мы полагаем, что такие компании как Skoda JS, благодаря своему опыту, который был получен за многие десятилетия сотрудничества, многое могут предложить, особенно в третьих странах – таких как Турция, Вьетнам, страны Ближнего Востока и Африки.

Ровшан Аббасов, генеральный директор ООО «Арако» (Чехия):

- Некоторое время назад предприятие «Арако» представляло собой компанию, узконаправленную на поставку определенного объема номенклатуры на атомные станции, с персоналом из 180 человек и выручкой около 170 миллионов крон. После того, как Атомэнергомаш в 2007 году приобрел контрольную долю в «Арако», мы за первые два года увеличили выручку в два раза, численность персонала - до 220 человек и подняли зарплаты на 48-50%.

У нас достаточно серьезные перспективы: мы претендуем на крупные поставки на российские АЭС…Для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы также реализуем комплексную инвестпрограмму по модернизации на сумму примерно в 250 млн. рублей. 70% из них под гарантию Росатома финансирует чешский банк. Мы покупаем новое оборудование, полностью модернизируем всю линию производства, что поможет нам значительно уменьшить себестоимость и при этом значительно увеличить производительность труда.

Внедрили систему комплектования, то есть по заявке рабочего он тут же обеспечивается изделиями, материалом и инструментом для того, чтобы осуществлять бесперебойную работу на станке. 2% от прибыли вкладываем в обучение персонала. Кроме того, развиваем технологов: работаем с институтом конструкторов.

Яромир Петржковски, директор по производству ООО «Арако» (Чехия):

- С приходом Росатома мы стали чувствовать себя гораздо спокойнее, появилась стабильность. Сегодня для нас самое главное - поставить качественную продукцию в оговоренные сроки. Наши работники знают об этом. И сами стремятся к этому. Еще приняли решение о «бережном производстве». Многие это понимают, с некоторыми надо еще говорить, объяснять. Но иного пути нет, самое главное - чтобы повышалось качество и это будет хорошо для завода. Три-четыре года назад здесь все было совсем не так хорошо. Человек, который управлял этим заводом, ничего не развивал, не инвестировал, не поставлял никакого оборудования. Когда стало известно, что он продает этот завод российскому собственнику, для наших работников было очень интересно, кто это будет и что будет. Никакого страха не было, только интерес и надежда. И эта надежда оправдалась.

Иван Гавел, коммерческий директор HOCHTIEF CZ (Чехия):

- Наши специалисты строили первую часть АЭС «Темелин». Мы строили совместно со специалистами из России, и мы уверены, что у русских компаний есть наиболее подходящие проекты будущего. Нам нужно было выбрать лучшего партнера из Вестингауза, Аревы и Атомстройэкспорта, и мы уверены, что Атомстройэкспорт сегодня - номер один. Мы думаем, что проект Атомстройэкспорта лучше, чем аналогичные проекты Аревы и Вестингауза. Мы знаем, что у Аревы есть ряд проблем в Финляндии. И мы знаем, что Атомстройэкспорт имеет совместное предприятие с чешской компанией Skoda. Это причины для принятия решения о том, что Атомстройэкспорт - наиболее подходящий партнер.

Петр Брожек, коммерческий директор Modrany Power (Чехия):

- Я считаю, что это пока только первый шаг, начало взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, предстоит еще много работы. Пока это еще только выражение воли, желания сотрудничества, потому что, конечно, место на рынке и в этих тендерах мы должны выиграть в борьбе ценой, качеством и всеми остальными параметрами, которые важны в атомной энергетике. Но я считаю, что появился шанс для того, чтобы участвовать в этих тендерах и иметь реальные возможности поставлять. Так что увидим, что принесет будущее, но в любом случае я рад этой возможности, тому, что мы можем участвовать в этих тендерах и предлагать свои услуги, свои поставки.

Конкретные перспективы у нас, конечно, есть. Мы в прошлом году поставляли продукцию на Калининскую атомную станцию. Участвуем в нескольких тендерах на 3 и 4 блоках. Также я вижу перспективы и для работы в третьих странах. Именно здесь было сказано о третьем и четвертом блоке китайской АЭС. Надо сказать, что через Атомстройэкспорт мы поставляли оборудование для первых двух китайских блоков. Так что надеюсь, что как минимум в том же объеме будут поставки нашей продукции и на третий, и на четвертый блок.

Мирослав Веселы, директор по маркетингу АО «Сигма групп»

-Мы с российскими атомщиками работаем практически 20 лет. Как на тех стройках, которые проходили еще в Чехословакии, так и на тех блоках, которые строятся и сегодня: Нововоронежская - 2 блока, Ленинградская - 2 блока, Белоярская, Ростовская - четвертой блок. Естественно, мы предполагаем, что в случае победы консорциума Атомстройэкспорта, Гидропресса и Skoda в конкурсе на строительство блоков АЭС «Темелин», «Сигма груп» будет иметь свое место в поставках насосного оборудования.

Павел Эндер, директор по продажам по восточным территориям АО «Armatury Group»:

-У нас определенные договоры о сотрудничестве с русскими компаниями уже есть. Поэтому меморандум фактически создает «крышу» над нашим договором. Это хорошо - значит, есть поддержка сверху. Здесь - все предприятия, все люди, которые понимают важность безопасности атомных станций, важность долговременного сотрудничества, более 50 лет, и мы надеемся, чтобы эти аргументы были бы ключевыми при принятии решения, чтобы аргументы были с точки зрения практики, а не политики.

Мы в свое время уже поставляли арматуру и на Тяньвань (КНР) и на Куданкулам (Индия). Мы - крупное предприятие, которое поставляет арматуру на атомные станции, поэтому мы вполне можем поставлять и на рынки третьих стран, потому что мы стопроцентно заточены под условия российских стандартов, они для нас не новы.

Франтишек Вагнер, генеральный директор компании ENVINET:

- Мы работаем в области технической поддержки производства средств безопасности, технического контроля, переработки отходов. Сейчас все очень много говорят о переработке радиоактивных отходов, и это как раз область нашего интереса. Мы надеемся, что наш опыт и знания найдут свое применение на русском и зарубежном рынке. Мы надеемся, что вместе будем строить АЭС в Чехии, и для нас большая честь принимать в этом участие. Мы уже работаем в России и в Украине и думаем, что подписание этого меморандума позволит нам найти новые контакты на российском рынке. Очень хотим развивать новые системы вместе. Россия - большая страна с большими ресурсами, и я думаю, мы найдем контакты, которые будем вместе развивать.

Подписано 15 соглашений

В целом по итогам Форума в Праге эксперты отмечают: вскоре на мировом рынке может всерьез заявить о себе российско-чешский «атомный тандем».

-Мы видим большой потенциал в таком сотрудничестве. Сначала мы заключили контракт на поставку топлива в Чехию, теперь собираемся вместе строить у них АЭС, а дальше нужно выходить на мировой рынок. Мы обсудили с нашими партнерами то, куда мы можем пойти вместе в логике консорциума. Есть еще целый ряд стран, куда мы вместе могли бы прийти и иметь серьезные возможности и конкурентные преимущества, - сделал вывод глава Росатома С.Кириенко.

Российская атомная корпорация в итоге заключила 15 соглашений о сотрудничестве.

К слову, в работе Форума в Праге приняли участие 250 делегатов из 12 стран Европы.



