Хингалаш
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В последний день октября в англоязычных странах весело празднуют Хэллоуин. Так уж повелось, что главным символом кануна Дня всех святых стала красавица-тыква. Правда, используют ее там все больше в устрашающих целях – аккуратно вынимают мякоть и делают так называемый Светильник Джека в виде головы с подсветкой.
Как использовать тыквенную мякоть, оставшуюся от хеллоуинских забав, могут посоветовать наши чеченцы. Они тоже очень ценят осеннюю ягоду – да, да, с точки зрения ботаники тыква, как и арбуз, – ягода. Так вот, в чеченской национальной кухне есть очень вкусные пирожки, начиненные тыквенным фаршем.
Мелко нарубленный лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Тыкву очистить от кожицы и семян, порезать на небольшие куски, залить горячей водой и варить в плотно закрытой посуде до готовности. Тыкву протереть через сито, добавить сахар, соль, жареный лук, тщательно перемешать и дать немного остыть.
Просеять муку и смешать с теплым кефиром, добавить соль, соду и замесить тесто до однородной и мягкой консистенции. Разделать на небольшие куски, раскатать в виде лепешек толщиной около 5 мм. На одну половину каждой лепешки выложить тыквенную начинку, накрыть второй и, придавая пирожкам форму полукруга, защепить края.
Выпекать без жира на раскаленной сковороде. Готовый хингалаш смочить с обеих сторон горячей водой и смазать сливочным маслом. Подавать хингалаш лучше вместе с соусом, для которого смешать сметану и рубленые чеснок и зелень.
Нужно: Для теста: 0,5 кг пшеничной муки, 500 мл кефира, 1 ч. л. без верха соды, щепотка соли. Для начинки: 0,5 кг тыквы, 2 ст. л. сахара, соль, 150 мл воды, средняя луковица, 150 г сливочного масла. Для соуса: 2 зубчика чеснока, 1/2 стакана сметаны, кинза или петрушка.
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