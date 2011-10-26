В последний день октября в англоязычных странах весело празднуют Хэллоуин. Так уж повелось, что главным символом кануна Дня всех святых стала красавица-тыква. Правда, используют ее там все больше в устрашающих целях – аккуратно вынимают мякоть и делают так называемый Светильник Джека в виде головы с подсветкой.

Как использовать тыквенную мякоть, оставшуюся от хеллоуинских забав, могут посоветовать наши чеченцы. Они тоже очень ценят осеннюю ягоду – да, да, с точки зрения ботаники тыква, как и арбуз, – ягода. Так вот, в чеченской национальной кухне есть очень вкусные пирожки, начиненные тыквенным фаршем.

Мелко нарубленный лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Тыкву очистить от кожицы и семян, порезать на небольшие куски, залить горячей водой и варить в плотно закрытой посуде до готовности. Тыкву протереть через сито, добавить сахар, соль, жареный лук, тщательно перемешать и дать немного остыть.

Просеять муку и смешать с теплым кефиром, добавить соль, соду и замесить тесто до однородной и мягкой консистенции. Разделать на небольшие куски, раскатать в виде лепешек толщиной около 5 мм. На одну половину каждой лепешки выложить тыквенную начинку, накрыть второй и, придавая пирожкам форму полукруга, защепить края.

Выпекать без жира на раскаленной сковороде. Готовый хингалаш смочить с обеих сторон горячей водой и смазать сливочным маслом. Подавать хингалаш лучше вместе с соусом, для которого сме­­шать сметану и рубленые чеснок и зелень.