Чтоб жилось красиво!

Рукобитное, вешалочное, заветное, ширинка – вепсские полотенца – и выглядят, и называются по-разному. Естественно, речь идет не о тех полотенцах, которыми мы сегодня вытираем руки. Для гигиенических целей вепсы использовали куски грубого полотна, вытканного из очесов льна. К счастью, купить полотенца сейчас можно в любом хозяйственном!

Вышитые, нарядные берегли для особых случаев. К слову, для своей свадьбы вепсская невеста должна была изготовить помимо вышитых рубах и станушек (нижняя половина женской рубахи без рукавов и лифа. – Прим. ред.) большое количество полотенец. Чтобы справиться с кропотливой работой, она привлекала мать, сестер и даже соседок. В результате приданое невесты содержало три-пять вешалочных полотенец и несколько десятков полотенец для рук, которые раздаривались мужчинам – родственникам жениха. Женскую половину новой родни невеста одаривала рубахами и станушками.

Вепсы вообще не стеснялись вышитых вещей и помимо женских головных уборов или праздничных юбок молодух расшивали мужские венчальные рубахи и штаны, свадебные простыни, подзоры к кроватям.

Вышивали бумажными и льняными нитями красно-белый или белый орнамент. Вот только сороки и повойники с кичкой (старинный головной убор замужней женщины. –Прим. ред.) украшались разноцветными нитями, в том числе шелковыми и шерстяными.

Вепсы применяли те же декоративные швы, что и их соседи – карелы, русские, ижорцы: двусторонний шов, строчку по сетке, крест, а также тамбур.

На женских рубахах орнаменты вышивали по подолу в виде бордюрных рамок различной ширины. На полотенцах вышивали концы. При этом орнаменты состояли из широкой центральной полосы и одного или двух узких окаймляющих фризов. К концам полотенец часто пришивали белые кружева, а иногда между кружевами и орнаментами вшивали еще и полосу кумача.

Чаще вепсские мастерицы изображали деревья, растения. Вышивали их то рядом с птицей фантастического облика, то с конем, то с фигуркой человека. Кстати, птицы и животные на орнаментах всегда изображались головой к дереву. Но, если честно, вышивали вепсы всё, чем дорожили. Например, ель или сосна – очень часто используемые в узорах – символизировали лес – кормилец рода, а утка испокон веку финно-уграми назначена на роль прородительницы мира.