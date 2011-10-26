Этноновости от 27 октября

Камчатский край

В районе реки Кахтана, в месте, где сходятся дороги, связывающие юг и север Камчатки, начато строительство берегового стойбища для отдыха каюров. Именно здесь перед приходом в Палану останавливаются и набираются сил участники «Берингии». Уже поставлены шалаш и юкольник. «Берингия» – самая продолжительная в мире гонка на собачьих упряжках. Ее протяженность составляет 950 км. С 2010 г. «Берингия» имеет статус официального праздника Камчатского края.

Красноярский край

30 октября в Красноярске пройдет показ спектакля «Der Weg zum Glck» (нем. – «Дорога к счастью»). Это театрализованное представление о жизни российских немцев в 30–40-е годы прошлого столетия. За основу взяты реальные события, письма и воспоминания людей, переживших депортацию из бывшей советской республики немцев Поволжья в августе 1941 года. В постановке театра «ART ist…» (нем. – «Искусство – это…») задействованы 16 омских актеров, выходцев из Азовского немецкого национального района. Спектакль будет показан в рамках гастрольного тура по Красноярскому краю.

Республика Хакасия

В Абакане, на территории Абаканской зоны отдыха, отпраздновали национальный еврейский праздник «Суккот», что в переводе на русский язык означает «шалаш», «временное жилище». История праздника уходит корнями в древность. В этот день евреи вспоминают 40-летнее блуждание своих предков в пустыне и жизнь во временных жилищах. Гостям праздника рассказали об истории и особенностях празднования «Суккота», собравшиеся прочли молитвы и исполнили праздничный ритуал «вознесение лулава».

Ярославская область

В Ярославле прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Русский костюм в современном мире». В ней приняли участие краеведы, руководители и участники фольклорных коллективов, творческих мастерских, художники-модельеры, учащиеся и преподаватели учебных заведений, искусствоведы, сотрудники музеев. С докладами выступили специалисты в области традиционного костюма из Твери, Вологды, Тутаева и Гаврилов-Яма.