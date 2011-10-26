Чайна-таунов в Москве не будет!

Большинство россиян считают, что жизнь в Москве прекрасна как в сказке. Москвичи, впрочем, придерживаются иного мнения. Ведь будни мегаполиса таят немало проблем. Именно Москва в большей мере приняла на себя нашествие нелегальных мигрантов. И одно из самых массовых этнически окрашенных выступлений молодежи произошло в Москве. О ближайших планах по обустройству межнациональной жизни столицы «НА» рассказал руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы Юрий Владимирович АРТЮХ.

- Что представляет собой сегодня многонациональная Москва?

– Согласно переписи, население Москвы составляет 11 миллионов 685 тысяч человек. Общая численность жителей мегаполиса с учетом городов-спутников и прилегающих территорий – примерно 14–15 миллионов. Около полутора миллионов – убежденные христиане, от 2 до 3 миллионов – исповедуют мусульманство. В городе работают 365 церквей примерно 40 официально зарегистрированных в Российской Федерации религий. С этнической точки зрения, около 80% населения – русские. Самые многочисленные национальные общины – украинцы, татары, азербайджанцы и армяне. Современная Москва – большой сложный организм, который живет своей особенной жизнью. Как и все мы, он иногда болеет, иногда находится в приподнятом настроении, иногда впадает в меланхолию.

– И в каком «настроении» Москва сейчас?

– Столица полна внутренних противоречий. Впрочем, как и любой большой город мира и Европы. В будущее мы все-таки смотрим с оптимизмом. Все усилия московского правительства направлены на сохранение мира и спокойствия внутри нашего города. Мы должны помочь жителям в полной мере ощущать себя гражданами страны, реализовывать все свои права и возможности.

– Погромы в Париже, беспорядки в Лондоне, акции в Болгарии… Иногда кажется, что мир сошел с ума. Совсем не хочется повторять судьбу других крупных городов мира…

– Отгородиться от этой проблемы не удастся. Наша задача – не повторять те ошибки, которые уже совершали в своем развитии другие города и государства. Не наступать второй раз на грабли. Считаю, что власти Лондона, Парижа, Марселя и других мегаполисов в свое время ошибались, когда позволили целые кварталы сделать моноэтничными. В некоторые районы непросто даже полицейскому зайти, не говоря уже об обычных гражданах других рас и национальностей. Эти, так называемые «анклавы» живут своей обособленной жизнью, по своим законам. Одна из основных целей и задач, которую мы поставили перед собой: не допустить моноэтничных районов в нашем городе. Чайна-таунов в Москве не будет.

– В недавние советские времена такие даже исторически сложившиеся «анклавы» расселяли. От них остались лишь названия улиц – Татарская, Грузинская и т.д. Но сейчас, когда квартиры продаются и покупаются, как можно регулировать эту проблему?

– Никакими административными запретами с этим не справишься. Работа кропотливая, индивидуальная и по каждому очагу напряженности отдельная. Прежде всего обращаем внимание на общежития, как студенческие, так и принадлежащие предприятиям. Именно там чаще всего проживают целые кланы личностей неопределенных занятий. Главная задача – заставить мигрантов соблюдать законы РФ, а органы внутренних дел – должным образом осуществлять контроль над внутренним распорядком жизни в общежитиях и наличием регистрации в городе.

– Вы активно отрицаете административные методы регулирования, но ведь есть еще и шведский опыт, когда в каждом ТСЖ запрещается иметь более 10% мигрантов.

– И в Швеции, и в Дании эти меры показали себя недостаточно эффективными. На мой взгляд, законов, которые на сегодняшний день есть в РФ, достаточно для того, чтобы регулировать миграционные процессы. Если после наведения порядка в этой сфере, проблема останется, то, безусловно, и скандинавский опыт нам пригодится.

– Есть ли сейчас на карте Москвы места, где межэтническая напряженность выражена особенно сильно?

– Традиционно – это крупные рынки и вокзалы. Мы хотим жить в цивилизованном городе, поэтому рынки постепенно с территории столицы убираем. При этом всегда есть альтернатива за МКАД – в Московской области. А в городе люди должны жить, заниматься спортом, ходить в театры, радоваться жизни, а не толкаться в бесконечных рыночных переходах.

– Известно, что многие жители столицы в той или иной мере поддержали выступления на Манежной площади. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Глубоко убежден: беспорядки, которые прошли на Манежной площади, были не только национальными выступлениями, но и социальным протестом. Люди возражали против несправедливости, сложившейся в обществе. Против того, что следователи отпускают подозреваемых в убийстве. Против известных всем фактов коррупции, в том числе в органах внутренних дел. В один «прекрасный» момент люди почувствовали, что могут оказаться лишними в своем городе. Согласно социологическим исследованиям, до 80% представителей молодого поколения считают именно так. Кстати, около 40% родителей, в том числе ребят, которые столь неподобающим образом выражали свой протест в декабре прошлого года, не исключили для себя возможность, что в следующий раз они будут готовы поддержать своих детей и тоже выйти на улицы.

– Грядет Курбан-байрам. В прошлом году он вызвал весьма неоднозначную реакцию москвичей именно из-за публичных жертвоприношений. Как будет организован праздник в этом году?

– Предполагаем, что на сей раз пять мечетей Москвы в Курбан-байрам посетят около 150 тысяч приверженцев ислама. Мы вместе с нашими братьями мусульманами будем радоваться этому празднику, руководство города обязательно поздравит верующих. Но есть четкая договоренность со всеми мусульманскими лидерами: праздник пройдет цивилизованно. На территории Московской области в этот день будут работать халяльные мясокомбинаты и цеха, где под руководством священнослужителей будут проводиться все необходимые действия, согласно мусульманским традициям. Верим, что мусульмане города правильно и спокойно воспримут нашу позицию. Мы должны показать всем, что Москва – цивилизованный современный город, который умеет проводить праздники так, чтобы было комфортно всем. Надеюсь, в этот день ни капли крови жертвенных животных на улицах столицы не прольется, и мы проведем этот праздник в мире и согласии.