//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Чайна-таунов в Москве не будет!

№ 42(283) от 27.10.2011 [«Аргументы Недели », Беседовала Маргарита ЛЯНГЕ, председатель Гильдии межэтнической журналистики ]

Чайна-таунов в Москве не будет!

Большинство россиян считают, что жизнь в Москве прекрасна как в сказке. Москвичи, впрочем, придерживаются иного мнения. Ведь будни мегаполиса таят немало проблем. Именно Москва в большей мере приняла на себя нашествие нелегальных мигрантов. И одно из самых массовых этнически окрашенных выступлений молодежи произошло в Москве. О ближайших планах по обустройству межнациональной жизни столицы «НА» рассказал руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы Юрий Владимирович АРТЮХ.

- Что представляет собой сегодня многонациональная Москва?

– Согласно переписи, население Москвы составляет 11 миллионов 685 тысяч человек. Общая численность жителей мегаполиса с учетом городов-спутников и прилегающих территорий – примерно 14–15 миллионов. Около полутора миллионов – убежденные христиане, от 2 до 3 миллионов – исповедуют мусульманство. В городе работают 365 церквей примерно 40 официально зарегистрированных в Российской Федерации религий. С этнической точки зрения, около 80% населения – русские. Самые многочисленные национальные общины – украинцы, татары, азербайджанцы и армяне. Современная Москва – большой сложный организм, который живет своей особенной жизнью. Как и все мы, он иногда болеет, иногда находится в приподнятом настроении, иногда впадает в меланхолию.

И в каком «настроении» Москва сейчас?

– Столица полна внутренних противоречий. Впрочем, как и любой большой город мира и Европы. В будущее мы все-таки смотрим с оптимизмом. Все усилия московского правительства направлены на сохранение мира и спокойствия внутри нашего города. Мы должны помочь жителям в полной мере ощущать себя гражданами страны, реализовывать все свои права и возможности.

Погромы в Париже, беспорядки в Лондоне, акции в Болгарии… Иногда кажется, что мир сошел с ума. Совсем не хочется повторять судьбу других крупных городов мира…

– Отгородиться от этой проблемы не удастся. Наша задача – не повторять те ошибки, которые уже совершали в своем развитии другие города и государства. Не наступать второй раз на грабли. Считаю, что власти Лондона, Парижа, Марселя и других мегаполисов в свое время ошибались, когда позволили целые кварталы сделать моноэтничными. В некоторые районы непросто даже полицейскому зайти, не говоря уже об обычных гражданах других рас и национальностей. Эти, так называемые «анклавы» живут своей обособленной жизнью, по своим законам. Одна из основных целей и задач, которую мы поставили перед собой: не допустить моноэтничных районов в нашем городе. Чайна-таунов в Москве не будет.

– В недавние советские времена такие даже исторически сложившиеся «анклавы» расселяли. От них остались лишь названия улиц – Татарская, Грузинская и т.д. Но сейчас, когда квартиры продаются и покупаются, как можно регулировать эту проблему?

– Никакими административными запретами с этим не справишься. Работа кропотливая, индивидуальная и по каждому очагу напряженности отдельная. Прежде всего обращаем внимание на общежития, как студенческие, так и принадлежащие предприятиям. Именно там чаще всего проживают целые кланы личностей неопределенных занятий. Главная задача – заставить мигрантов соблюдать законы РФ, а органы внутренних дел – должным образом осуществлять контроль над внутренним распорядком жизни в общежитиях и наличием регистрации в городе.

– Вы активно отрицаете административные методы регулирования, но ведь есть еще и шведский опыт, когда в каждом ТСЖ запрещается иметь более 10% мигрантов.

– И в Швеции, и в Дании эти меры показали себя недостаточно эффективными. На мой взгляд, законов, которые на сегодняшний день есть в РФ, достаточно для того, чтобы регулировать миграционные процессы. Если после наведения порядка в этой сфере, проблема останется, то, безусловно, и скандинавский опыт нам пригодится.

– Есть ли сейчас на карте Москвы места, где межэтническая напряженность выражена особенно сильно?

– Традиционно – это крупные рынки и вокзалы. Мы хотим жить в цивилизованном городе, поэтому рынки постепенно с территории столицы убираем. При этом всегда есть альтернатива за МКАД – в Московской области. А в городе люди должны жить, заниматься спортом, ходить в театры, радоваться жизни, а не толкаться в бесконечных рыночных переходах.

– Известно, что многие жители столицы в той или иной мере поддержали выступления на Манежной площади. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Глубоко убежден: беспорядки, которые прошли на Манежной площади, были не только национальными выступлениями, но и социальным протестом. Люди возражали против несправедливости, сложившейся в обществе. Против того, что следователи отпускают подозреваемых в убийстве. Против известных всем фактов коррупции, в том числе в органах внутренних дел. В один «прекрасный» момент люди почувствовали, что могут оказаться лишними в своем городе. Согласно социологическим исследованиям, до 80% представителей молодого поколения считают именно так. Кстати, около 40% родителей, в том числе ребят, которые столь неподобающим образом выражали свой протест в декабре прошлого года, не исключили для себя возможность, что в следующий раз они будут готовы поддержать своих детей и тоже выйти на улицы.

– Грядет Курбан-байрам. В прошлом году он вызвал весьма неоднозначную реакцию москвичей именно из-за публичных жертвоприношений. Как будет организован праздник в этом году?

– Предполагаем, что на сей раз пять мечетей Москвы в Курбан-байрам посетят около 150 тысяч приверженцев ислама. Мы вместе с нашими братьями мусульманами будем радоваться этому празднику, руководство города обязательно поздравит верующих. Но есть четкая договоренность со всеми мусульманскими лидерами: праздник пройдет цивилизованно. На территории Московской области в этот день будут работать халяльные мясокомбинаты и цеха, где под руководством священнослужителей будут проводиться все необходимые действия, согласно мусульманским традициям. Верим, что мусульмане города правильно и спокойно воспримут нашу позицию. Мы должны показать всем, что Москва – цивилизованный современный город, который умеет проводить праздники так, чтобы было комфортно всем. Надеюсь, в этот день ни капли крови жертвенных животных на улицах столицы не прольется, и мы проведем этот праздник в мире и согласии.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Новости партнеров

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Здоровье

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

//Политика

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

//Общество

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

//Наука

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

//В мире

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

//Происшествия

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

//В мире

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она и двое её заместителей решили оставить свои должности. Заявления об отставке были поданы на имя нового премьер-министра страны.

//Общество

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Выборочная прозрачность: в Хабаровске суд отказал в иске кандидату

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры