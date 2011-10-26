Осень. Пора ставить решётки на окна

Одним из самых значительных и спорных свершений президента Дм. Медведева на своём посту было превращение милиции в полицию и принятие соответствующего закона. 1 ноября исполнится ровно 8 месяцев, как он вступил в силу. Подвести первые итоги, откровенно рассказать о проблемах и сложностях в исполнении этого закона «АН» попросили начальника Главного управления (ГУ) МВД по Московской области, генерал-полковника полиции Николая ГОЛОВКИНА.

Полицейская рулетка: достоин – недостоин

– Николай Владимирович, как проходила аттестация сотрудников? Каков процент отсеянных?

– Я считаю, что аттестация прошла объективно и беспристрастно. Изучался весь период службы, результаты работы, мнения сослуживцев, общественности, оценивалось знание законодательной базы и её применение, наличие взысканий или поощрений. Смотрели и на то, как сотрудник ведёт себя в быту. В итоге, в отношении каждого сотрудника коллегиально принималось решение: либо достоин, либо нет.

Тем более что предстояло сократить 22% личного состава. Поэтому при отборе для назначения, особенно на руководящие должности, применялся принцип «состязательности». Это позволило назначать сотрудников на должности, на которых они могут работать наиболее эффективно. По выполнению мероприятий внеочередной аттестации управлений и отделов муниципальных образований ГУ МВД России по Московской области были рекомендованы для прохождения службы – 37 624 сотрудника, уволены – 4935 сотрудников, по отрицательным мотивам – 60 сотрудников. Не рекомендованы для прохождения службы в органах внутренних дел – 208 сотрудников. Принято решение аттестацию не проводить в отношении 802 сотрудников. У нас появилась реальная возможность не набирать личный состав, как это было раньше, а отбирать лучших.

Но окончательную и наиболее объективную оценку аттестации можно будет дать только по результатам практической деятельности сотрудников, прошедших эту процедуру.

– Какие методики применяются при отборе новых сотрудников, кроме детектора лжи – полиграфа?

– Таких методик много. Например, при приёме на работу кандидат отвечает на вопросы казалось бы игрового теста. Но специальный прибор, анализируя ответы, выдаёт описание психотипа будущего сотрудника. В нём, в частности, указано, к какой специальности в полиции он склонен. Применяется и другая аппаратура, в том числе полиграф. Не отказываемся и от традиционных методов оценки, в том числе работы психологов с кандидатами. Человек раскрывается в общении: становится понятно, почему он выбрал именно эту сферу деятельности, зачем идёт в полицию.

– Продолжается ли практика откомандирования сотрудников в зону Северного Кавказа? Есть ли потери? Меры социальной защиты семей погибших и раненых?

– Да, наши сотрудники выполняют служебные и боевые задачи на Северном Кавказе. Конечно, не в том масштабе, как это было 10 лет назад. Но там есть постоянная группа. Два раза в год проходит замена. Есть и сотрудники УГРО, и криминалисты, и ребята из бывшего ОМОНа. Сейчас он называется ОПОН. К сожалению, есть и потери. Погиб оперуполномоченный Отделения по борьбе с организованной преступностью Отдела уголовного розыска УМВД по Ленинскому району майор милиции Николай Поручиков. Ещё один сотрудник получил ранение.

Мы стараемся помогать семьям наших погибших товарищей. Причём погибших не только на Кавказе. Сейчас на учёте в ГУ МВД по МО стоит 503 семьи. В том числе 60 семей сотрудников, павших в ходе проведения контртеррористических мероприятий на территории Северо-Кавказского региона.

В случае гибели или смерти сотрудника его семье полагается единовременное пособие, равное 120-кратному размеру оклада денежного содержания. Также семье погибшего выдаются страховые выплаты. По областному закону, выплачиваются ежемесячные надбавки к денежному содержанию. А ребятам, выполняющим служебно-боевые задачи на Кавказе, ежемесячно доплачивается 30 тысяч рублей. В случае гибели сотрудников при исполнении служебных обязанностей закон гарантирует выплату ежемесячных пособий – 6500 на каждого члена семьи. И материальную помощь – 8500 рублей в месяц.

О домике дачном замолвите слово

– Осень и зима – «высокий сезон» дачных краж. Что вы посоветуете тем, кто не может поставить свой садовый домик на централизованную охрану из-за высокой стоимости последней?

– На территории области расположено свыше одиннадцати тысяч садовых некоммерческих товариществ. Это более миллиона дачных участков. Понятно, что возле каждого участка полицейского не поставишь. Наиболее простой и дешёвый способ защиты – это металлические решётки на окнах. К сожалению, для серьёзных преступников они не помеха. Если уж ставить решётку, то не снаружи, а между рамами или с внутренней стороны комнаты. В этом случае преступнику сначала придётся разбить окно, а потом возиться с металлическими прутьями. Это долго, к тому же шум привлечёт внимание соседей. Двойные входные двери, открывающиеся в разные стороны, – также своего рода защита. Подойдут и металлические двери без ручки. Достаточно одного или двух замков, но хороших и различной конструкции. Замки необходимо устанавливать на расстоянии не менее 150 мм друг от друга, так как уменьшение этого расстояния приводит к ослаблению двери. Накладные замки ненадёжны – вылетают при сильном ударе.

Можно смонтировать систему освещения с датчиками движения, а также приборы, имитирующие лай собаки. Это отпугнёт неопытных воришек. В некоторых случаях используются ловушки маркировочной краски. Это специальные изделия, взрывающиеся в руках облаком краски. По внешнему виду напоминают какие-либо предметы, к которым злоумышленник обязательно проявит интерес (портмоне, барсетка, пачка денег, коробка от ювелирных украшений). Краска не смывается несколько месяцев. Мы можем по желанию собственника оборудовать жилище автономной сигнализацией, которая в случае несанкционированного проникновения будет подавать звуковые и световые сигналы, привлекая тем самым соседей и прохожих к происходящему.

Но даже не думайте о таких методах, как отравленная водка, электрический ток, подведённый к забору, ловушки с применением огнестрельного оружия. Иначе рискуете оказаться за решёткой.

Самым надёжным способом защиты по-прежнему является централизованная охрана. Оборудование дачи или коттеджа средствами охранной и тревожной сигнализации стоит от 45 тысяч рублей. Ежемесячная стоимость услуг по договору о централизованной охране дачи составляет от 450 до 715 рублей.

Там, на лесной дорожке, мигалки и блатные номера

– Сотрудники московской ГИБДД совместно с ФСБ и ФСО провели проверку машин с незаконно установленными спецсигналами. В Подмосковье таких машин не меньше, чем в столице…

– Сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с начала 2011 года за незаконную установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов привлечены к административной ответственности два водителя. За незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб привлечён к административной ответственности один водитель. Совместно с ФСБ России проведено четыре специальных мероприятия по контролю за соблюдением ПДД водителями автомобилей, использующих документ прикрытия «Предписание на транспортное средство». Информация о нарушениях в отношении пяти водителей передана в ГУ ОБДД МВД России.

Все подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД ГУ МВД по Московской области совместно с ФСБ и ФСО России, а также ГУСБ МВД России по утверждённому плану.

– Когда будет реально отменена оценка работы личного состава по количеству зарегистрированных и раскрытых преступлений, так называемая «палочная» система?

– Любая система оценки всегда будет иметь положительные и отрицательные стороны. Существующая сегодня зарекомендовала себя положительно. Но жизнь не стоит на месте, меняется законодательство, вступил в силу Закон «О полиции». Поэтому МВД России прорабатывает изменения в неё с учётом новых реалий.

Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля!

– С каждым годом мигрантов из бывших республик СССР становится всё больше. Многие из них не уезжают после сезона, а, наоборот, привозят семьи сюда. Сколько преступлений совершают мигранты? Ваше отношение к заявлениям некоторых чиновников, что поток мигрантов надо расширять?

– Основной миграционный поток в область составляют неквалифицированные трудовые мигранты. При снижении общей численности преступлений, совершённых ими, идёт рост по особо тяжким, средней тяжести (21%); причинению тяжкого вреда здоровью (27%); кражам (30,2%) и мошенничеству (35,2%).

– Московскую область называют одним из самых коррупционных регионов России. Скандал с министром правительства Кузнецовым, распродажа земель, лесов, подпольные казино. Полиция бессильна?

– Начнём с азартных игр. Мы ведём постоянный мониторинг Интернета, выявляем такие точки. Поставлена задача агентурной сети. Проверяется оперативная информация, поступающая из других подразделений и анонимных заявлений граждан. За этот год проведено 6 проверок, прекращена деятельность 6 игровых заведений, изъято из оборота 105 единиц игрового оборудования и 250 тысяч рублей. Это игровые заведения в Лобне, Подольске, Домодедове. По последней точке доход с мая по август этого года составил почти 35 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Теперь «золотая земля Подмосковья». Считаю, что сфера предоставления в аренду земельных участков и иного имущества на территории Московской области является криминогенной. Мы совместно с контролирующими подмосковными органами проводим мониторинг аукционов и торгов по земле.

При выявлении факта получения взятки возбуждаются уголовные дела. Есть такие дела против заместителя начальника управления землепользования администрации Люберецкого района, советника главы Воскресенского муниципального района. Есть уголовные дела и по землям Лесного фонда.

– Советник муниципального района – очень крутая фигура...

– Доказать сам факт получения взятки чиновником – сложная задача. Это раньше деньги передавались в конвертах или кейсах. Сейчас всё гораздо сложнее. Но есть уголовные дела и с достаточно статусными фигурантами. Работа ведётся.