Старение человечества стало в последние годы глобальной мировой проблемой. Россию она затрагивает в полной мере: уже в 20-е годы этого тысячелетия нам с вами предстоит жить в стране, каждому пятому гражданину которой будет за 65. Готовы ли мы к этому? Сможет ли наше общество трансформироваться и обеспечить полноценную жизнь людям зрелого возраста? Все эти темы обсудят участники Форума «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», который пройдёт 1 ноября в ЦВК «Экспоцентр».

Общенациональный проект

Проект «50 ПЛЮС» – частная гражданская инициатива. Как говорит председатель оргкомитета Проекта Мария Салуцкая, «он появился для того, чтобы объяснить всему обществу, государству и самим себе те преимущества зрелого возраста, которые недоступны в молодости. Это повод задуматься о новом качестве жизни, о том, как оставаться активным многие годы».

За несколько месяцев существования Проекта его авторы сумели найти массу единомышленников – как в государственных, общественных структурах, так и среди частных предпринимателей. Интерес к идеям «50 ПЛЮС» понятен. «Речь, по сути, идёт об общенациональном социальном проекте, затрагивающим интересы широких слоёв общества, – считает заместитель председателя Совета Федерации РФ, председатель попечительского совета Проекта «50 ПЛЮС» Светлана Орлова. – Людей «за 50» в России становится всё больше и наш Проект, уверена, очень нужен стране».

Согласна с ней и первый заместитель мэра Москвы по социальной политике Любовь Швецова: «50 ПЛЮС» – очень важная и нужная инициатива. Она призвана объединить усилия государства, бизнеса, социальных служб, профсоюзов, общественных организаций, учёных в решении актуальной общей задачи – улучшения качества жизни людей зрелого и старшего возраста, востребованности их большого профессионального и нравственного потенциала в обществе».

Спецгашение В день открытия Форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» на стенде «Почты России» состоится специальное гашение открытки, посвящённое Форуму-выставке, с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

Старость – в радость

В ходе предстоящего Форума, в котором примут участие политики, учёные, экономисты, общественные деятели, предполагается обсудить важнейшие вопросы, касающиеся всех сфер жизни пожилых людей. Упор будет сделан не на теорию, а на обсуждение практических решений проблем. Одна из важнейших – возрастная дискриминация. «Сейчас в России работают до 18% пенсионеров, – говорит Марина Оглоблина, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы. – В сфере ЖКХ они составляют 19%, в образовании – 21%, в здравоохранении – 22%. Каждый восьмой рабочий в России – пенсионного возраста. Сегодня многие отрасли испытывают дефицит рабочей силы. На Форуме мы будем говорить о том, что в этой ситуации большие преимущества получат те компании, которые смогут исключить из своей кадровой политики возрастную дискриминацию и, как следствие, использовать возможности по передаче профессионального опыта молодым кадрам».

Достаточно большой опыт по адаптации зрелого населения к современной жизни накоплен на Западе, поэтому на Форуме ожидаются выступления зарубежных экспертов из Австрии, Германии, США, Канады.

Скажут своё слово и врачи. Привлечение их к проблемам пожилых людей – важная часть Проекта «50 ПЛЮС». «Активное участие в Проекте врачей и специалистов в области здорового образа жизни, имеющих соответствующую подготовку и знания в данной сфере, способно укрепить стремление человека изменить свой образ жизни», – считает Леонид Лазебник, профессор, директор ЦНИИ гастроэнтерологии.

Много внимания участники Форума намерены уделить обсуждению таких вопросов, как качество жизни и создание комфортной среды для проживания людей старшего поколения. «После 50 начинается вторая жизнь человека, и она может быть очень интересной во многих отношениях, – убеждена Мария Росляк, президент банка «Огни Москвы». – Однако для этого обществу и государству, да и самим гражданам надо совершить переворот в мышлении».

Прямая речь Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ: – Проект «50 ПЛЮС» – актуальная инициатива, востребованная временем. При разумной поддержке со стороны государства и бизнеса Проект способен принести конкретную помощь миллионам российских граждан старше 50 лет.

На десерт – концерты и мастер-классы

Форум, на котором будет обсуждаться весь спектр проблем пожилых людей, пройдёт 1 ноября. Сама же выставка «Все плюсы зрелого возраста» продлится три дня – с 1 по 3 ноября. На ней будут представлены товары и услуги для тех, кому за 50. Участников ждёт обширная развлекательная программа: концерты с участием звёзд эстрады, творческие встречи с искусствоведом и музыкантом Михаилом Казиником и актрисой Ларисой Голубкиной. Запланирован показ модной коллекции. У посетителей выставки будет возможность получить консультации специалистов по трудоустройству, пройти медицинскую диагностику, принять участие в мастер-классах по кулинарии, фото и живописи.

Подробнее о программе Форума-выставки читайте на сайте: 50plus.ru.