Жаловаться разрешается

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№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Устав от бесконечных жалоб на несправедливости с выплатой заработной платы педагогам школ, Минобрнауки решило пойти на смелый шаг. На днях в Министерстве заработала тематическая «горячая линия».
По официальному сообщению Минобрнауки, позвонившие получат ответы на все вопросы, связанные с выплатой зарплаты и системой оплаты труда. Примечательно, что вместе с чиновниками организаторами «горячей линии» выступили и общественники – общероссийская организация «Всероссийское педагогическое собрание». Звонки принимаются по телефону 8-499-152-67-61 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 18 часов.
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