Чужая ответственность
№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Поручители по кредитам не должны в любом случае отвечать вместе с заёмщиком за просрочку платежей, если во время действия договора банк увеличивал процентную ставку. Соответствующее Определение вынес Конституционный суд РФ, отменив решение суда нижестоящей инстанции.
Согласно документу, ответственность снимается с поручителя в том случае, если кредитная организация не уведомила его о росте процентной ставки надлежащим образом. В случае, когда банк решил «подрастить» проценты (даже если такая возможность была предусмотрена договором), необходимо оформить письменное согласие с поручителями, заручившись их подписями. Только тогда ответственность заёмщика и поручителей будет солидарной.
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