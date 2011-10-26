Чужая ответственность

Поручители по кредитам не должны в любом случае отвечать вместе с заёмщиком за просрочку платежей, если во время действия договора банк увеличивал процентную ставку. Соответствующее Определение вынес Конституционный суд РФ, отменив решение суда нижестоящей инстанции.

Согласно документу, ответственность снимается с поручителя в том случае, если кредитная организация не уведомила его о росте процентной ставки надлежащим образом. В случае, когда банк решил «подрастить» проценты (даже если такая возможность была предусмотрена договором), необходимо оформить письменное согласие с поручителями, заручившись их подписями. Только тогда ответственность заёмщика и поручителей будет солидарной.