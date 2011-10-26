Михаил Лернер – честь и совесть Роснано

Российское правосудие да и вся правоохранительная система тяжело больны. Они страдают близорукостью, а то и вовсе слепотой. Они могут жестоко, насмерть покарать невинного или человека с небольшими прегрешениями. И в упор не замечают тех, кто творит безобразия под самым их носом, если эти безобразия исчисляются в миллионах. Чем ещё, кроме как сознательной слепотой, можно объяснить столь очевидную избирательность в действиях и решениях наших правоохранительных органов и юстиции?

8 октября в московском СИЗО №3 от обширного инфаркта умер Андрей Кудояров, бывший директор школы №1308. Его обвиняли в вымогательстве 240 тысяч рублей с родителей первоклассника за поступление ребёнка в школу. В следственном изоляторе он сидел с мая текущего года и был помещён туда решением Никулинского суда на всё время следствия. Органы мотивировали необходимость ареста Кудоярова тем, что педагог якобы мог помешать расследованию, а также тем, что он жил не по месту регистрации и, следовательно, мог скрыться. То, что Кудояров жил у собственной законной жены, а весь педагогический коллектив школы в один голос утверждал, что имела место банальная «подстава» и «взятка» являлась вполне законным и добровольным взносом в школьный фонд, – ни следователей, ни судью не заинтересовало. «Матёрый преступник» Кудояров был взят под стражу, где и скончался, не вынеся условий содержания.

За что же «самый гуманный суд в мире» так жёстко обошёлся со вчерашним педагогом? Ведь он не был связан с оргпреступностью, не имел высоких покровителей, способных повлиять на следствие, и вина его не была очевидной и доказанной. А вот за то и «закрыли», что не имел и не состоял! Позорная практика современной России показывает, что если ты имеешь «лапу» в высших кругах общества, если ты неправедно нажил не десять тысяч, а десять миллионов долларов, то суд будет к тебе благосклонен, и «казённый дом» тебе не грозит.

Возьмём, к примеру, Михаила Ильича Лернера, о «подвигах» которого на ниве освоения кредитов и «окучивания» нанотехнологий мы уже неоднократно рассказывали. Не будем повторяться, лишь напомним – бизнес Лернера строится на получении всевозможных кредитов и их невозвращении. А совместно с Роснано он производит из старых покрышек наномодификатор асфальта, об «уникальности» которого все эксперты говорят не иначе как с гомерическим смехом.

Уже продолжительное время Михаил Лернер находится в качестве обвиняемого под следствием по ст. 159, ч. 4 – «Мошенничество в особо крупных размерах». Всё это время он остаётся на свободе и продолжает успешно осваивать как государственные средства, так и деньги доверившихся ему коммерсантов. В прессе – в том числе в нашей газете – были подробно описаны схемы, по которым он обналичивал сотни миллионов рублей, причиняя государству колоссальный ущерб.

Кудояров мог организовать давление на следствие? Сомнительно, откуда у простого директора школы такие покровители? А вот г-н Лернер перед доверчивыми слушателями постоянно козыряет знакомствами то с Чубайсом, то с вице-премьером Жуковым, то с другими высокопоставленными чиновниками. Нет, правда, уверенности, что сами эти люди в курсе, что Лернер – их приятель. Но вероятность давления налицо. Однако это не стало поводом для ограничения свободы пирамидостроителя Лернера.

Кудояров жил не «по прописке» и мог скрыться? Но г-н Лернер прописан на улице Рябиновой у бывшей жены, с которой не живёт уже больше десяти лет. А на самом деле он проживает у новой жены на аллее Жемчугова. Более того, как сообщали СМИ, уже будучи в таможенном стоп-листе из-за обвинения в мошенничестве, Лернер бесцеремонно нарушал закон и ездил отдыхать в Австрию через Белоруссию, где российские стоп-листы не работают. Но этот правовой нигилизм и склонность к перемещениям тоже никого не насторожили.

Хотелось бы обратиться к нашему президенту как Гаранту Конституции и законности в нашей стране. В Конституции прописаны равные права для граждан России. Так где же они? Почему чем больше прегрешения человека, тем мягче к нему отношение правоохранительных органов? Может быть, тогда уж не кривить душой, а честно прописать в Основном законе параметры – с такой-то суммы на личном счету гражданина надо относиться к нему снисходительней как к особо важной для страны персоне? Так хотя бы правила игры станут понятнее и прозрачнее.

Нет, нельзя, конечно, сказать, что на «милые проказы» Лернера вообще никто не реагирует. В Роснано, обеспечившем ловкачу «крышу», потихоньку начинают сердиться. Когда начали всплывать его аферы, роснановцы убедительно попросили его покинуть пост генерального директора ООО «Уником», производящего «резиновый асфальт», дабы его репутация не отбрасывала ненужную тень на их светлое имя. Михаил Ильич пост покинул, перейдя на должность председателя совета директоров. Непонятно, правда, что от этого изменилось. Тем более что схема «отмыва» осталась прежней и новый гендиректор Ирина Чайкина стала его достойной преемницей и курс не изменила ни на один градус.

А недавно Лернера наказали ещё суровее. Его портрет красовался на официальном сайте Роснано как одного из партнёров. Так вот недавно его оттуда убрали. Видать, даже профессио­нальным «распиловщикам» из Роснано показалось чрезмерным присутствие там человека, обвиняемого в крупном мошенничестве. И его приказали «снять с Доски почёта». От такого «жестокого» наказания прямо слёзы на глаза наворачиваются. Господа, а за что вы его оттуда убрали? И если есть за что, то почему вы до сих пор с ним работаете и исправно заливаете в его бездонные карманы государственные деньги? Неужто важнее принцип «с лица воду не пить, лишь бы бабло поставлял»?

А между тем из подследственного г-н Лернер уже превратился в обвиняемого. Дело № 1-663/2011 уже поступило в Тушинский районный суд города Москвы. В обозримом будущем покровители Лернера из Роснано получат удовольствие увидеть своего партнёра на скамье подсудимых. Интересно, смогут ли помочь ему высокие покровители и в этом случае?

Ну а пока суд да дело, стоит предупредить тех, кто вдруг попадёт в поле зрения г-на Лернера. Уважаемые, верить ему нельзя. Совсем! Собственные слова, обещания и клятвы для него просто колебания воздуха, не более того. Он будет клясться вам в вечной любви и называть лучшим другом, а через пять минут за глаза обольёт грязью. Лернер хороший актёр и может при случае даже пустить слезу, рассказывая о нехороших людях, которые пытаются отнять у него деньги. Но забудет сказать, что это ИХ деньги.

Он будет хвастаться успехами, к которым не имеет никакого отношения. Например, расскажет, о договоре с Росавтодором, который будет покупать его порошок-модификатор. Правда, умолчит, что этот договор заключал сам Чубайс, а роль Лернера в нём известна только ему самому. Но зачем вам знать о такой мелочи?

Михаил Лернер ради денег не остановится ни перед чем. Он обвиняет кредиторов в давлении на него, даже в преступлениях. Например, когда в результате школьной ссоры один из учеников спустил его сына с лестницы, Лернер не замедлил обвинить в этом кредиторов! Приплести ребёнка в долговые разборки – о какой ещё чести можно говорить?

Одному из кредиторов он, глядя в глаза, цинично признался, что да, обманул. Ну и что теперь? Надо отнестись к этому как к свершившемуся факту и «плясать» от того, что деньги уже у него и возвращать он их не планирует.

Если вы всё же решите иметь с ним дело, сначала прочтите слова, которые о Михаиле Лернере написал в своём письме его собственный отец Илья Моисеевич Лернер. И только после этого принимайте своё решение.

«Трудно говорить о том, что произошло с моим сыном. Очевидно, большая страсть к большим деньгам затмила все его человеческие свойства, честь, достоинство и уважение к людям, своим родным. В нашей семье, где он воспитывался, на первом месте стояли все вышеперечисленные качества. Очень жаль, что Миша забыл, чему мы его учили, как заботились о нём, помогали во всех трудных ситуациях. Очень трудно отцу переносить, когда его сын от него отказывается, когда он проходит мимо тебя и не здоровается. Пережить такое очень трудно».