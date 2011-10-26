Нас услышали?

В самарском двигателестроительном холдинге ОАО «Кузнецов» грядёт революция – 1 ноября, по данным «Аргументов неделi», будет прекращён контракт с исполнительным директором Николаем Никитиным.

Маленькая победа «АН»

Этого человека мы часто «поминали» в материалах как одного из гробовщиков самарской школы авиационного двигателестроения и конкретно супердвигателя НК-93. Его художества мы описывали на страницах газеты. Под руководством Никитина бездарно провален гособоронзаказ – густой мат на череде совещаний и планёрок не смог заменить дело. Бесконечные сокращения и увольнения конструкторов и инженеров обескровили совсем недавно работоспособный коллектив. До его прихода только на СНТК

им. Н.Д. Кузнецова трудились около 500 конструкторов. Сегодня, после объединения СНТК с серийным заводом «Моторостроитель» и СКБМ, полутора сотен не набирается. В лицо специалистам высочайшего уровня он часто бросал: «Вы думаете, что будете конструировать новые двигатели? И не надейтесь!» Секретари и десятки его замов получают в разы больше тех, на чьих «костях» выросло и до сих пор держится предприятие. За четыре года под руководством Никитина «Кузнецов» превратился из ведущего производителя двигателей для Дальней и Военно-транспортной авиации в презентационное болото. «Мы сделаем двигатель НК-65 для обновлённого Ан‑124 «Руслан», под Ан-140 мы восстановим производство двигателя НК-4 (с этими моторами начинал летать в 50-х годах прошлого столетия Ил‑18). Мы готовы восстановить производство двигателей для сверхзвуковых «стратегов» Ту-160…» Но движки почему-то разваливаются и взрываются на стендах… А про новые конструкции говорят так – лет через семь-восемь. И на всякий случай под руководством Никитина составляли многомиллиардные сметы – а вдруг прокатит. Деньги дайте сейчас, а за результат, может, и не мне отвечать придётся. Теперь мы точно знаем – не ему. Кто-то уже написал на заборе никитинской резиденции: «Чемодан – вокзал – Москва!»

В засаде

Звонок из Самары – Владимир Зрелов, завкафедрой двигателестроения Аэрокосмического университета благодарит редакцию за статьи и сообщает, что студенты собрались писать письмо первым лицам государства:

– Зачем нам учиться, зачем овладевать сложнейшей профессией, если двигателестроение в нашем городе гробят московские варяги?

И вот сверкнул лучик надежды. Теперь всё зависит от того, кто займёт место Никитина. Возможно, кузнецовцам повезёт, и на предприятие придёт специалист-двигателестроитель. И вдруг (на что мы очень надеемся) инженерам и конструкторам выпадет шанс вновь поработать над опередившей время и всех в мире конкурентов разработкой – сверхэкономичным авиадвигателем большой мощности НК-93. И тогда нас ждёт реинкарнация знаменитой марки «НК».

Ведущему конструктору двигателя НК-93 Анатолию Лоцману на днях исполнилось 74 года. Попытки поздравлений со стороны «никитинских» менеджеров пресекает на корню: «Предатели, б…!» Сидит Анатолий Иванович дома, один как перст, развлекает себя математическими теориями и задачами. Как говорит он сам, «ноги ходят плохо, а голова, слава богу, в порядке». Будет решение продолжать работы по НК-93 – готов «пахать» во славу отечественного двигателестроения, пока сил хватит. Торопитесь, господа из ОДК и Минпромторга, – настоящие спецы – товар штучный, их не заменить мальчиками-программистами и «эффективными» менеджерами. Шанс довести двигатель до ума есть, но только с использованием опыта и знаний этих людей. Много таких, как Лоцман, сидят, словно в засаде, и ждут: вдруг государственные мужи во главе с президентом и премьером очнутся от пиар-акций и вспомнят, что надо дело делать. А они тут как тут, их даже просить и уговаривать не надо. Эти старики-разбойники помнят, как надо работать за идею!