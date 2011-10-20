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Хранители эфира

№ 41(282) от 20.10.2011 [ «Аргументы Недели Санкт-Петербург» ]

Хранители эфира

В Санкт-Петербургском региональном центре РТРС — крупнейшем операторе эфирного телерадиовещания Северо-Западного региона — в конце минувшей недели вспоминали историю телерадиовещания. Повод был достойный — 80-летие российского телевидения и 10-летие РТРС.

Поздравить петербургских «хранителей эфира», а именно так назвал сотрудников регионального центра РТРС Юрий Зинчук, руководитель телекомпании «Петербург», пришли представители региональных властей, Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Радиочастотного центра СЗФО, федеральных и региональных телерадиокомпаний, Генеральной дирекции РТРС, ветераны петербургского филиала РТРС. Именно от труда этих людей зависит сегодня надежность радио и телевизионного сигнала на Северо-Западе России.

«В настоящее время, — сказал корреспонденту «АН» директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский радиовещательный центр» Александр Куликов, — Петербург и половина Ленинградской области охвачены цифровым вещанием. А к 2015 году жители самых отдаленных районов области смогут принимать по два с половиной десятка каналов. Наш регион становится одним из первых в Российской Федерации, где значительно увеличивается количество цифровых телеканалов».

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