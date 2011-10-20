Стратегия развития Северной столицы

Недавно в Твиттере губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что городу необходима новая стратегия развития. По мнению градоначальника, в документ должно войти то, что сейчас важнее всего для горожан, — ускорение социально-экономического развития и реставрация исторической части Северной столицы. Какой она должна быть и кто вообще должен готовить такую стратегию — на состоявшемся в городе круглом столе обсудили политики и политологи.

Главный постулат, вокруг которого завязалась дискуссия, — стратегия развития Петербурга должна родиться в профессиональных сообществах. Его выдвинул политолог Дмитрий Солонников. Согласно эксперту, ни власть, ни общество не имеют должного представления о будущем города. Также необходимо изначально обозначить вектор развития: «Если мы идем по пути объединения Петербурга и области, то это одна схема, если мы создаем туристический центр — другая».

Д. Солонников считает, что город невозможно отделить от прилегающих территорий, а от уплотнительной застройки можно уйти только за счет расширения границ Петербурга. Правда, он тут же оговорился: «В ближайшие годы объединить Петербург и Ленобласть практически нереально. Это не позволят сделать договоры с иностранными государствами, с которыми граничит Ленобласть». Тем не менее, уже сейчас, по мнению политолога, в городскую конгломерацию надо включать города-спутники: Всеволожск, Сертолово, Шлиссельбург.

Действительно, то, что сейчас предлагают те или иные властные структуры, больше похоже не на стратегию, а на тактические планы развития города. Будем развивать метро и доберемся до Ленинградской области. Факт приятный, особенно вкупе с прежними разногласиями городской и областной власти на предмет финансирования строительства подземки. Однако это понятно и сейчас, и будет понятно в будущем — город развивается, и транспортная инфраструктура должна развиваться вместе с ним. Но вот куда развивается город, ответ пока не найден.

Не найден он был, конечно, и в ходе работы круглого стола. Добавляло различий и представительство различных партий на дискуссии. Посему один из участников дискуссии, заведующий кафедрой одного из технических вузов Юрий Гатчин, активно предлагал отказаться от попыток строительства постиндустриальной системы и вернуться к индустриальному развитию. Он видит городской потенциал в воссоздании промышленности и подготовки кадров для ее обеспечения: «Вернуть к работе заводы, функционировавшие в советское время, — вот наша главная задача. Наладить в России собственное производство, а не жить за счет Китая. Ну и, естественно, вернуть на прежний уровень образование, развивать культуру и заняться студенчеством. Поднять стипендии — вот что надо сделать обязательно, потому что 1100 рублей нынешние — это унизительно».

Социальную инфраструктуру предлагает развивать депутат ЗАКСа Павел Солтан. Правда, по его словам, развивать любую из предложенных концепций возможно, только поборов коррупцию. Тогда можно будет найти деньги и на решение социальных вопросов, и разобраться с транспортными проблемами, и сделать доступным жилье.

Пожалуй, наиболее дальновидными были суждения ведущего инженера предприятия «Интеллектуальные Технологии» Андрея Павлова. Так, одним из векторов развития Петербурга еще несколько лет назад был объявлен туристический кластер. Итог, по мнению эксперта печален: «Власти о развитии туризма говорят 10 лет и принимали уже 2 программы, но иностранцы до сих пор не проводят в городе более 2 дней. Если в городе негде выпить чашку кофе на набережной от Литейного моста до Медного всадника — значит, туризмом никто не занимается». Убедительным показалось его высказывание о том, что для решения глобальных задач необходимо полностью пересматривать структуру бюджета: «Наш город всегда шел на шаг впереди всей остальной России и то, что сначала реализовывалось у нас, только потом внедрялось повсеместно. Так вот сегодня мы должны строить концепцию развития города под лозунгом “У нас кончилась нефть”».

Стратегия развития Петербурга — проблема не только регионального, но и федерального уровня. Поэтому решать ее нужно не только в Законодательном собрании, важно взаимодействие с Государственной Думой. А в состав разработчиков необходимо включить как независимых экспертов, так и горожан. Уверенность же Георгия Полтавченко в том, что «Стратегия» будет разработана и представлена уже через два месяца, экспертам кажется малореальной: подобная спешка не позволит создать не декларативный, а действующий документ.