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19 октября Царскосельский Лицей отметил свое 200-летие

Но торжества в Царском Селе начались задолго до этой даты.

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Евгений РОМАНОВ ]

19 октября Царскосельский Лицей отметил свое 200-летие

Есть в нашем календаре особые, дорогие каждому сердцу даты, ставшие подлинным символом духовного единения. 19 октября — именно такой день. И не только для первых воспитанников Царскосельского Лицея и других его выпусков, но и для всех людей последующих поколений, кто разделяет ценности свободы, братства и просвещения.

Два столетия тому назад открылся Царскосельский Императорский Лицей, воспитавший Александра Пушкина, Вильгельма Кюхельбекера, Антона Дельвига, Александра Горчакова, Якова Грота, Михаила Салтыкова-Щедрина и многих других выдающихся деятелей России. Так что нынешний юбилей — это особый праздник для всей нашей страны.

В юбилейный год отреставрированные залы Лицея рассказывают об уникальной истории учебного заведения, о создании музея А. С. Пушкина в 1879 году, о лицеистах и преподавателях не только знаменитого «пушкинского» выпуска, но и о судьбах выпускников после октябрьских событий 1917 года.

«В этом году торжества будут гораздо масштабнее, чем обычно, — рассказала «Аргументам недели» накануне юбилея заведующая музеем-лицеем Людмила Михайлова. — 19 октября мы не только собираемся у памятника Пушкину. Обширная программа будет проходить и на улицах Царского Села, и в Лицейском саду, и в Екатерининском парке, и под аркой Лицея.

19 октября ровно в полдень у памятника А. С. Пушкину началась торжественная церемония «Лицея день заветный». В ней приняли участие доктор культурологии, профессор, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, представители исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, руководители крупнейших музеев России, деятели культуры и искусства, студенты и школьники. Здесь состоялись костюмированное театрализованное действо, выступление военного духового оркестра, дефиле в исторических костюмах, театрализованные интермедии, шоу барабанщиц, выступление ансамбля «Виват, Россия» и, конечно, звучали стихи А. С. Пушкина.

А днем в стенах Лицея открывали скульптурный бюст российского государственного деятеля М. М. Сперанского, предложившего создать учебное заведение, где воспитанники получали бы и гимназическое, и университетское образование. Открылась и новая мемориальная экспозиция «Квартира С. Г. Чирикова». Сергей Гаврилович Чириков был одним из уважаемых лицейских наставников, отдавших этому учебному заведению более 40 лет жизни.

Вечером 19 октября в Лицее прошел  праздничный концерт. Здесь каждый из присутствующих смог сказать о том, что значит Лицей в его жизни. Например, Олег Погудин спел не просто романсы, а романсы Михаила Яковлева, одноклассника Пушкина. Гости из Москвы исполнили произведения лицейского учителя музыки Теппера де Фергюссона. В исполнении хора мальчиков Академической капеллы прозвучал тот самый гимн Лицея, текст которого написал Дельвиг, а музыку — Фергюссон. В концерте приняли участие и такие известные артисты как Светлана Крючкова и Василий Лановой.

Гости Царского Села смогли увидеть вчера и фейерверк, устроенный по чертежам 1811 года.

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