Гедлибже (курица в сметанном соусе)
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 41(282) от 20.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Интересно, что у кабардинцев на столе не бывает гарниров. Отчасти их заменяет паста – густая пшенная каша, которую нарезают ломтями при помощи нитки или деревянного ножа. Мясные блюда кабардинской кухни обильно приправляются чесноком и пряностями. Тузлук – чесночный соус – самое популярное у этого кавказского народа дополнение к отварным мясу или птице. Основа у соусов, как правило, сметанная.
Потрошеную, очищенную и промытую птицу разрубить на довольно крупные куски, посолить, поперчить и припустить в небольшом количестве воды до готовности. Часть бульона слить в чашку, немного охладить. Мелко нарезанный лук пассировать до кремового цвета на сливочном масле, добавив муку и красный перец. Бульон постепенно вылить в луковую заправку. Прогревая на медленном огне, добавить в соус сметану. Томить до появления капелек жира на поверхности. В конце добавить соль и толченый чеснок. Перед подачей к столу курицу залить сметанным соусом.
Нужно:
Курица, 200 г сметаны, 2 ст. л. пшеничной или кукурузной муки, средняя луковица, 50 г сливочного масла, 1/4 ст. куриного бульона, 2 зубчика чеснока, паприка, черный перец и соль – по вкусу.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес