Гедлибже (курица в сметанном соусе)

Интересно, что у кабардинцев на столе не бывает гарниров. Отчасти их заменяет паста – густая пшенная каша, которую нарезают ломтями при помощи нитки или деревянного ножа. Мясные блюда кабардинской кухни обильно приправляются чесноком и пряностями. Тузлук – чесночный соус – самое популярное у этого кавказского народа дополнение к отварным мясу или птице. Основа у соусов, как правило, сметанная.

Потрошеную, очищенную и промытую птицу разрубить на довольно крупные куски, посолить, поперчить и припустить в небольшом количестве воды до готовности. Часть бульона слить в чашку, немного охладить. Мелко нарезанный лук пассировать до кремового цвета на сливочном масле, добавив муку и красный перец. Бульон постепенно вылить в луковую заправку. Прогревая на медленном огне, добавить в соус сметану. Томить до появления капелек жира на поверхности. В конце добавить соль и толченый чеснок. Перед подачей к столу курицу залить сметанным соусом.

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