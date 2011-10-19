Ну ты и валенок!

Холода не за горами. А в некоторых регионах нашей замечательной страны уже и первый снег выпал. Пора позаботиться о новых зимних сапожках. Можно пойти простым путем и сходить в ближайший обувной магазин. Или проявить оригинальность – заказать себе пару модных, красивых, удобных валенок.

Для современного горожанина валенки уже практически стали преданием старины глубокой. А вот те, кто проживает в глубинке, валеную обувь почитают и по сей день. В сильный мороз никакие суперсовременные ботинки не согреют озябшие ноги так хорошо, как валенки. Только вот незадача: вид эти изделия народных промыслов имеют довольно унылый. Еще одна проблема, мешающая победному шествию валенка по российским городам, – современные условия жизни. Слякоть мегаполиса, не говоря уже о реагентах, традиционная российская обувь выдержит вряд ли.

Благо дизайнеры и инженеры не дремлют: способы производства валенок становятся все более технологичными, а внешний вид – современным и нарядным.

Технологии – прежде всего

– Обыкновенный неказистый черный валенок оказался подобен черному ящику, – делится своими наблюдениями заместитель директора по науке Института искусств и дизайна при Удмуртском государственном университете, а по совместительству – признанный мастер «войлоковаления» и «валенкодизайна» Александр Пилин. – Он скрывает массу тайн. И самая загадочная из них – производство материала. Старинный способ хорош, но не в современных условиях. Его нужно было усовершенствовать. Поэтому я начал с технологий, а уже потом перешел к дизайну.

За 20 лет трудов праведных в деле реабилитации валенка Александр Васильевич достиг небывалых высот. Сейчас желающих освоить технологию создания войлока «по-пилински» – с избытком. Правда, большинство начинающих «валятелей» проживают за рубежом. Семинары и мастер-классы Пилина с успехом проходят в Европе, Америке, Новой Зеландии и Австралии. В Россию же интерес к войлоку пришел совсем недавно и только начинает набирать популярность.

Валенок на каблуке

Деловой костюм, классическое пальто и… валенки. Стилистический диссонанс? Совсем не обязательно! Современные валенки могут дополнить практически любой образ.

– Носить классические деревенские валенки с городской одеждой не будешь. А вот дизайнерские модели вполне вписываются в рамки современной моды, – уверяет Александр Пилин.

И действительно, каталоги специализированных фирм завлекают многообразием фасонов и расцветок. Каблуки различной формы и высоты, отделка бисером и натуральным мехом, разноцветные модели – сейчас можно подобрать себе валяную пару на любой вкус. Правда, удовольствие это недешевое: как-то незаметно в XXI веке валенки превратились из атрибута народного образа жизни в предмет роскоши. Остается надеяться, что в скором времени инициативу художников-модельеров подхватят и массовые производители.