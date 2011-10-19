//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Кадриль – дело государственное!

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Полина НИКОЛАЕВА ]

Кадриль – дело государственное!

Для наших предков танец всегда был чем-то большим, чем просто последовательность движений и па. Именно в танце представители разных народов выражали сокровенные мысли и чувства, обращались к богам и силам природы, знакомились и сватались. Урбанизация сглаживает многие элементы традиционной культуры. Утрачивая свое прикладное значение, народная хореография рискует оказаться в роли потешного аттракциона для иностранных туристов.

Пожалуй, нет в мире страны столь богатой на народные обычаи и традиционные искусства, как Россия. Особенно ярко эта особенность проявляется в танце. Завораживающие пляски северных шаманов, зажигательные ритмы Кавказа, пластичные движения татарских и башкирских красавиц… Но, к сожалению, в этом бесконечном танцевальном марафоне все тише слышится величественная поступь исконно русского хоровода: меньше всего последователей, как ни странно, сейчас у культуры самого многочисленного народа России.

– Народное хореографическое искусство России можно разделить на три части, – поясняет профессор Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) Вячеслав Нилов. – Народное хореографическое искусство русских как основополагающей нации, народное хореографическое искусство республик РФ и хореографическое искусство народов Севера. В республиках правительство, чтобы сохранить национальную идентичность, делает все, чтобы развивать народную культуру. Народы Севера в последнее время получают достаточно мощную государственную поддержку. А вот самый наш большой народ – русские – из года в год свои позиции в народном искусстве теряет.

Одной из основных причин сложившейся ситуации профессионалы считают отсутствие научного подхода к проблеме: ни в одном учебном или научном заведении Российской Федерации нет кафедры русского народного танца. А следовательно, не ведется на профессиональном уровне работа по пропаганде и развитию фольклорного танцевального искусства.

Научный подход

– Еще в 60-е годы в Москве, Ленинграде, а позднее и в других городах были созданы институты культуры и искусств, – напоминает Вячеслав Нилов. – Эти заведения существуют и по сей день, но вектор их интереса сместился в другую плоскость. Теперь они в основном пытаются готовить профессиональных исполнителей и музыкантов. Но ведь для этого есть консерватория и Гнесинка! На мой взгляд, одной из основных задач институтов культуры должно стать развитие и сохранение народного культурного наследия. Ведь для того чтобы серьезно двигать любое направление, нужны научные институты. И традиционная хореография – не исключение. Не будет исследовательской и разъяснительной работы – народный танец окончательно станет уделом немногих профессиональных исполнителей, работающих в основном на импорт.

В девяностые годы, на волне перемен, интерес к народному искусству заметно снизился. Мощные государственные финансовые вливания прекратились, каждый коллектив отправился в самостоятельное плавание. «Выплыть» сумели не все. А те, кто выдержал заплыв, пристали совсем в другую гавань: стали профессионалами, зарабатывающими на своем искусстве деньги. При этом все меньше простых людей умеют танцевать кадриль, хоровод и гопак. Это считается непрестижным и немодным.

Танец живота vs хоровод

Хотя нельзя сказать, что обычные люди не испытывают интереса к танцевальному искусству. Большинство родителей не против того, чтобы их дети, особенно девочки, занимались танцами. Вот только русские народные пляски выбирают единицы. Согласно исследованию, проведенному МГУКИ, в столице количество танцевальных студий и кружков, в которых в качестве основного направления заявлен русский народный танец, в разы уступает школам танца восточного.

– Когда сидишь в жюри различных конкурсов и постоянно наблюдаешь, как дети исполняют танцы, которые к российской традиционной культуре не имеют никакого отношения, внутри все клокочет, – переживает Вячеслав Николаевич. – Зачем маленькой девочке «танец живота»?! Это же гаремный танец эротического характера. Его цель – завлечь мужчину и удержать его интерес. Совсем другая культура, другой менталитет. Мне отвечают, что, мол, это модно и красиво, поэтому туда детей и водят. Но ведь наши танцы не менее красивы! Недаром «отечественные» красавицы всегда были особенно привлекательны как для западных, так и восточных мужчин. В русском танце есть особые пластика и красота, позволяющие женщине раскрыться без обнажения и откровенного заигрывания.

Сохранить себя

Народный танец – самый органичный способ самовыражения, проверенный веками. Когда в советские годы детей из семей северных народов из лучших побуждений отправляли учиться в интернаты, а фактически вырывали из родной культуры, они потом очень часто так и не находили себе места в жизни и заканчивали плачевно. Но не только малым народам крайне опасно терять свои корни.

– Проблема сохранения культуры – это проблема сохранения человека. И русских это тоже касается, – уверен Вячеслав Нилов. – На мой взгляд, именно вокруг развития народной культуры должна быть создана та самая, давно искомая национальная идея. Это поможет нам не только сохранить самих себя, но и поднять престиж России во всем мире.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//новости партнеров

//Политика

Трампу предложили купить Великобританию

Трампу предложили купить Великобританию

Ранее американский президент изъявил желание купить у Дании Гренландию. Как пишет издание "Дни24", британский журналист Ричард Литтлджон в ироничной форме предложил купить Великобританию, если его первый план окажется неудачным.

//В мире

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Бывший глава МИД Украины объяснил отказ Петра Порошенко объявить войну с Россией

Владимир Огрызко, бывший глава МИД Украины, объяснил, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента республики, не стал официально объявлять о военном конфликте с Российской Федерацией.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар

В Петербурге произошел крупный пожар

В четверг, 22 августа, крупный пожар произошел в Петербурге 4-х этажном административно-складском кирпичном здании по адресу Невский район, ул. Складская, д. 6. Локализовать пожар огнеборцам удалось около 19 часов.

//Новости партнеров

//Культура

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России, актрису театра имени Ермоловой Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса театра и кино Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни.

//В мире

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

«Ощадбанк» закрыл счета Киевской патриархии по просьбе главы украинской автокефалии Епифания. В информационное пространство просочилась переписка между раскольниками.

//Новости СМИ2

//В мире

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

В Кремле прокомментировали идею Трампа купить Гренландию

Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию с желанием США купить датский остров Гренландия. Он назвал идею Трампа приобрести Гренландию назвал "международным шоппингом".

//В мире

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике считает плохой политикой выставление требований для возвращения России в "Большую восьмерку".

//Общество

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"

Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р". На видео запечатлены пробег аппарата по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадка.

//В мире

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключает, что Россия может рассмотреть предложение Запада вернуться в "Большую восьмерку".

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги

Продюсер и бизнесвумен, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская задумалась, не застраховать ли ей свои ноги. Пользователи сети любят обсуждать фигуры знаменитостей: у кого - талии, у других - ноги.

//Общество

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Мария Захарова станцевала лезгинку в паре с профессиональным танцором

Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова умеет танцевать не только "Калинку", но и "Лезгинку". Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019" с профессиональным танцором.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, которых обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Злумышленникам предъявлено обвинение.

//Шоу-бизнес

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз и продюсер Максим Фадеев окончательно разошлись

Певица Наргиз Закирова, получившая популярность после успешного выступления в шоу "Голос", сделала объявлении о продолжении своей карьеры без продюсера и своего бывшего наставника Максима Фадеева.

//Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

В Крыму ответили на заявления Зеленского на фоне возможного возвращения РФ в G8

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на слова украинского лидера, заявившего, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после передачи Крыма Украине.

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала о состоянии здоровья своей знаменитой мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина якобы перенесла сердечный приступ.

//Общество

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Только 17 % россиян знают первую строчку гимна страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью выяснить отношение граждан к государственной символике.

//Общество

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

Вандал крушил японские кроссоверы одной и той же марки

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 34-летний мужчина за месяц повредил пять автомобилей японского производства. Интересно, что все они – одной марки. Цели вандализма неизвестны – мужчина ничем не поживился в разбитых машинах, не сделал никаких политических или иных заявлений.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
4

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
5

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры