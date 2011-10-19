Кадриль – дело государственное!

Для наших предков танец всегда был чем-то большим, чем просто последовательность движений и па. Именно в танце представители разных народов выражали сокровенные мысли и чувства, обращались к богам и силам природы, знакомились и сватались. Урбанизация сглаживает многие элементы традиционной культуры. Утрачивая свое прикладное значение, народная хореография рискует оказаться в роли потешного аттракциона для иностранных туристов.

Пожалуй, нет в мире страны столь богатой на народные обычаи и традиционные искусства, как Россия. Особенно ярко эта особенность проявляется в танце. Завораживающие пляски северных шаманов, зажигательные ритмы Кавказа, пластичные движения татарских и башкирских красавиц… Но, к сожалению, в этом бесконечном танцевальном марафоне все тише слышится величественная поступь исконно русского хоровода: меньше всего последователей, как ни странно, сейчас у культуры самого многочисленного народа России.

– Народное хореографическое искусство России можно разделить на три части, – поясняет профессор Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) Вячеслав Нилов. – Народное хореографическое искусство русских как основополагающей нации, народное хореографическое искусство республик РФ и хореографическое искусство народов Севера. В республиках правительство, чтобы сохранить национальную идентичность, делает все, чтобы развивать народную культуру. Народы Севера в последнее время получают достаточно мощную государственную поддержку. А вот самый наш большой народ – русские – из года в год свои позиции в народном искусстве теряет.

Одной из основных причин сложившейся ситуации профессионалы считают отсутствие научного подхода к проблеме: ни в одном учебном или научном заведении Российской Федерации нет кафедры русского народного танца. А следовательно, не ведется на профессиональном уровне работа по пропаганде и развитию фольклорного танцевального искусства.

Научный подход

– Еще в 60-е годы в Москве, Ленинграде, а позднее и в других городах были созданы институты культуры и искусств, – напоминает Вячеслав Нилов. – Эти заведения существуют и по сей день, но вектор их интереса сместился в другую плоскость. Теперь они в основном пытаются готовить профессиональных исполнителей и музыкантов. Но ведь для этого есть консерватория и Гнесинка! На мой взгляд, одной из основных задач институтов культуры должно стать развитие и сохранение народного культурного наследия. Ведь для того чтобы серьезно двигать любое направление, нужны научные институты. И традиционная хореография – не исключение. Не будет исследовательской и разъяснительной работы – народный танец окончательно станет уделом немногих профессиональных исполнителей, работающих в основном на импорт.

В девяностые годы, на волне перемен, интерес к народному искусству заметно снизился. Мощные государственные финансовые вливания прекратились, каждый коллектив отправился в самостоятельное плавание. «Выплыть» сумели не все. А те, кто выдержал заплыв, пристали совсем в другую гавань: стали профессионалами, зарабатывающими на своем искусстве деньги. При этом все меньше простых людей умеют танцевать кадриль, хоровод и гопак. Это считается непрестижным и немодным.

Танец живота vs хоровод

Хотя нельзя сказать, что обычные люди не испытывают интереса к танцевальному искусству. Большинство родителей не против того, чтобы их дети, особенно девочки, занимались танцами. Вот только русские народные пляски выбирают единицы. Согласно исследованию, проведенному МГУКИ, в столице количество танцевальных студий и кружков, в которых в качестве основного направления заявлен русский народный танец, в разы уступает школам танца восточного.

– Когда сидишь в жюри различных конкурсов и постоянно наблюдаешь, как дети исполняют танцы, которые к российской традиционной культуре не имеют никакого отношения, внутри все клокочет, – переживает Вячеслав Николаевич. – Зачем маленькой девочке «танец живота»?! Это же гаремный танец эротического характера. Его цель – завлечь мужчину и удержать его интерес. Совсем другая культура, другой менталитет. Мне отвечают, что, мол, это модно и красиво, поэтому туда детей и водят. Но ведь наши танцы не менее красивы! Недаром «отечественные» красавицы всегда были особенно привлекательны как для западных, так и восточных мужчин. В русском танце есть особые пластика и красота, позволяющие женщине раскрыться без обнажения и откровенного заигрывания.

Сохранить себя

Народный танец – самый органичный способ самовыражения, проверенный веками. Когда в советские годы детей из семей северных народов из лучших побуждений отправляли учиться в интернаты, а фактически вырывали из родной культуры, они потом очень часто так и не находили себе места в жизни и заканчивали плачевно. Но не только малым народам крайне опасно терять свои корни.

– Проблема сохранения культуры – это проблема сохранения человека. И русских это тоже касается, – уверен Вячеслав Нилов. – На мой взгляд, именно вокруг развития народной культуры должна быть создана та самая, давно искомая национальная идея. Это поможет нам не только сохранить самих себя, но и поднять престиж России во всем мире.