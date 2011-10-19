Не имей сто рублей

Жители мегаполисов часто не знакомы даже с соседями по лестничной клетке. Явление это вполне объяснимое: в городах люди все время куда-то бегут, торопятся, а придя домой, мечтают отдохнуть от давки в транспорте, автомобильных пробок, очередей в магазинах. И лучшее лекарство для них – покой, тишина и одиночество. Тут уж не до того, чтобы пойти попить чаю с соседями или с ними же вместе посмотреть телевизор, обсудить последние новости. Но чем дальше от крупных городов живут люди, тем больше дорожат они теплыми соседскими отношениями.

На самом северном краю Российской земли не ленятся ходить в гости, даже если путь до соседа занимает несколько дней. А уж поводов позвать на угощение жителей родного поселка чукчам даже изобретать не надо. Помогают в том народные традиции и обычаи. Сплел, например, новую сеть, наловил рыбы – накрывай на стол. Не отметишь первого улова, и снасть новая не будет ловкой. Любому везению, обновке соплеменника здесь принято радоваться всем миром. Если взрослому или ребенку сшили одежду, обувь, ее обязательно надо показать соседям. И неважно, сколько времени на это уйдет, ведь пока всех обойдешь... Но для чукчей это лишний повод порадоваться за счастливого обладателя обновы, похвалить мастера.

– Пока летом мужчины находятся в дальних походах и пасут на тундровых просторах стада, женщины неутомимо готовятся к зиме: шьют из шкур оленя одежду, покрышку для жилища, спальный полог. На последний для 2–3 человек как минимум 11 шкур взрослого оленя нужно, – рассказывает Лариса Выквырагтыргыргына, методист по издательской деятельности Чукотского института развития образования и повышения квалификации. – А шьют его, как правило, на 6–8 членов семьи. В день женщина может выделать 2–3 шкуры взрослого оленя. Так что на изготовление полога уходит очень много времени. У хорошей хозяйки добротный полог сшит из мягко выделанных шкур, швы ровные, аккуратные. Сделала последний стежок, полог готов, подвешен в чуме – зови всех соседей на смотрины. Существует негласное соревнование среди женщин: та, кто первой справится с нелегкой работой – выделкой шкур, кройкой и шитьем полога, – считается победительницей летнего сезона. Кстати, победителям у нас не принято завидовать, за них нужно радоваться.

Отправляясь в гости, у чукчей принято брать с собой гостинец – прэрэм. Готовится он из отборной жирной оленины. Мясо отваривают, крошат острым ножом, разогревают в кастрюле так, чтобы получилась густая однородная масса. Затем ее остужают, придают руками приплюснутую форму и замораживают. Верх получившегося круга украшают извлеченными из кости ног оленя кусочками красного костного мозга. Такой вот северный тортик. Считается, что, если ты хочешь выразить особую благосклонность к людям, которых собираешься посетить, преподнеси им прэрэм.

«Человек, который не одарил гостя подарками, рискует на всю оставшуюся жизнь прослыть жадным и негостеприимным», – так нередко пугают детей в чукотских семьях, и взрослые стараются в пример младшим таких поступков не совершать. Кстати, у чукчей считается неприличным, когда у человека нет друзей, готовых по первому зову о помощи примчаться к нему. А чтобы иметь возможность одарить всех дорогих тебе соплеменников, подарки приходится запасать в течение всего года!