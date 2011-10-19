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Под звездой Эрьзи

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ЛИТВИНОВ ]

Под звездой Эрьзи

29 октября в Московском Доме творчества пройдет 13­‑й Московский конкурс резчиков по дереву. Впрочем, «конкурс» – это официальное название мероприятия. Организаторы и участники предпочитают называть его выставкой: дипломы и грамоты получить, конечно, приятно, но главное здесь – «себя показать, на других посмотреть» да с коллегами пообщаться. А посвящен нынешний конкурс 135-летию скульптора Степана Эрьзи. («НА» рассказывал об этом русском Родене мордовского происхождения в №31–32, 2010). Сегодня хотим познакомить с одним из самых пламенных популяризаторов творчества Эрьзи – Михаилом Ильяевым, как вы уже догадались, – одним из инициаторов конкурса резчиков.

Каждый, кто видел фотографии Эрьзи, знакомясь с Ильяевым, впадает в ступор. Настолько похож Михаил Давыдович на Степана Дмитриевича. И это тем более удивительно, что у нашего современника ни капли мордовской крови!

Знакомство с работами Степана Эрьзи у Ильяева произошло совершенно случайно. Тогда, в 1969 г., он работал акробатом в цирке и на гастролях во Фрунзе (теперь это Бишкек) увидел в киоске открытки с работами великого скульптора.

– Запало в душу. Задал себе вопрос: «А я смогу резать что-то свое в дереве?», появились здоровый азарт, новое вдохновение. Стал изучать его стиль, манеру, психологию образов.

Вопрос «а я смогу ли?..» возник не случайно. За год до этого, отдыхая в Пицунде, Михаил Давыдович увлекся резьбой по камню. Как уверяет он сам, произошло это тоже «чисто случайно»:

– Делать было нечего. Взял ножик. Дай-ка, думаю, себе что-нибудь сделаю.

Вот так. Взял галечку, поскоблил столовым ножичком... То, что получилось, понравилось друзьям... С тех пор Ильяев и стал брать с собою камни на гастроли. Как утверждает сам Михаил Давыдович, переключиться с камня на дерево его заставил «вес груза»: таскать за собой камни в буквальном смысле – тяжелая участь.

Дальше было знакомство с биографией Эрьзи, обращение в музей великого скульптора в Саранске. В результате Ильяев получил «выходы» на людей, знавших Эрьзю. Познакомился с Михаилом Сергеевым, бывшим послом в Аргентине, где до переезда в СССР жил Эрьзя. Начал общаться с другом Эрьзи Григорием Сутеевым – автором биографии великого скульптора. Михаил Давыдович нашел и учениц Степана Дмитриевича: Елену Мороз и Юлию Кун, – от которых позже он получил инструменты Мастера (стамески и бормашину, которой работал Эрьзя). К слову, Кун передала Ильяеву и куски кебрачо – дерева, с которым очень любил работать Мастер (по твердости оно мало в чем уступает ­камню).

Одновременно с «поисками Эрьзи» Михаил Давыдович продолжает постигать секреты резьбы по дереву. И тут... На одной из репетиций Ильяев получает тяжелую травму позвоночника.

– Хотел выполнить двойное переднее сальто с места, которое никто до этого не делал и не делает сейчас, а получилось полтора – приземлился на голову...

Лечение. Восстановление. С цирком пришлось распрощаться. Зато появилось больше времени на резьбу! В 1976 г. в Доме художника на Кузнецком Мосту в Москве – первая персональная выставка, которую автор посвятил столетию Эрьзи.

Это может показаться мистикой, но выставка Ильяева прошла именно там, где за 22 года до этого состоялась единственная прижизненная экспозиция скульптур Степана Эрьзи. И так же как в 54-м, в 76-м на Кузнецком стояла огромная очередь.

В 1978 г. Ильяев ведет занятия в студии резьбы по дереву. Она быстро получила звание народной, а сейчас это уже целая школа. С падением железного занавеса некоторые ученики Ильяева, к его большому сожалению, покинули Россию. Впрочем, «новое мышление» позволило и Михаилу Давыдовичу наконец-то побывать в тех местах, в которых в свое время работал его кумир: Италия, Франция, не единожды Аргентина. Благодаря этим поездкам в Россию удалось вернуть ряд работ Мастера.

И по сей день Ильяев занимается педагогической и просветительской деятельностью. Он автор нескольких книг, посвященных творчеству Эрьзи, пишет учебники по искусству резьбы, организует выставки, конкурсы... И при этом успевает творить сам.

Сразу после окончания конкурса резчиков в Москве Ильяев уезжает в Саранск, где 8 ноября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 135-летию Степана Эрьзи – русского Родена, ставшего для скульптора Михаила Ильяева настоящей путеводной звездой в жизни и творчестве.

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