Цыгане с русскими душой

В Болгарии наконец удалось остановить антицыганские выступления, которые захлестнули страну с конца сентября. По заявлениям официальных лиц, страны – члены Европейского союза обязаны до конца года составить национальные программы интеграции цыганского населения в социально-экономическую жизнь и представить их в Еврокомиссию для анализа эффективности. Финансировать поддержку цыганских семей в Европе будут из европейского социального фонда.

Не каждый народ находится под столь внимательным патронажем, как, впрочем, и не каждый имеет свой международный праздник. Цыганам повезло – сорок лет назад в Лондоне на первом Всемирном конгрессе цыган представители более 50 международных цыганских организаций учредили свой Союз, и день его создания стал праздником цыган всего мира. О сегодняшнем дне этого российского народа «НА» беседовал с председателем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктором исторических наук, научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН Надеждой Георгиевной ДЕМЕТР.

– До настоящего праздника нам еще далеко – ведь у российских цыган, как и цыган всего мира, проблем достаточно. Восьмого апреля мы пытаемся привлечь к ним внимание и напомнить о страшном геноциде цыган в годы Второй мировой войны.

– Понятие «холокост» связано с уничтожением еврейского населения, а о цыганах в этой связи говорят меньше.

– Не согласна, что этот термин неприменим по отношению к цыганам. Если обратиться к истории, станет очевидно – да, погибло много славян, представителей других народов, чью память мы чтим. Но только два народа уничтожались по этническому признаку – цыгане и евреи. Евреи добились признания холокоста и считают, что этот термин можно употреблять только по отношению к ним. Цыганская трагедия осталась незамеченной миром. И мало кто из историков исследовал эту тему.

Есть цифра: более 50 тысяч цыган погибло во время войны. Цифра явно заниженная. Любой солдат вермахта мог расстрелять целый табор в лесу – и никаких документов не оставалось. Так что число погибших, как и вся статистика в отношении цыган, сильно приуменьшена. Все бесчеловечные законы, принимавшиеся нацистами в отношении евреев, относились и к цыганам. Знаю, как сложно добиться признания этого факта, и мне очень горько, когда цыгане уходят на второй план. Вспоминают Бабий Яр – а там и цыгане погибли, но об этом никто не говорит. Или Аушвиц, где за одну ночь были уничтожены три тысячи человек…

– Не так давно цыганская тема вновь возникла на европейском пространстве. Президент Франции предпринял акцию по насильственной высылке цыган из страны.

– Конечно, это был предвыборный ход, попытка привлечь голоса. Но у меня сложилось впечатление, что он добился обратного. Если бы он говорил о цыганах – гражданах Румынии, было бы более политкорректно. Но речь шла о людях, которые имели право жить во Франции. Кто за них заступится? Попробовал бы господин Саркози проделать такое с арабским населением своей страны! А цыгане безмолвны, у них нет влиятельных международных организаций, с таким государственным катком справиться невозможно…

– Цыгане живут практически по всей Европе. Почему же они не могут объединиться, чтобы защитить себя?

– Они разделены границами. В Скандинавии, скажем, где цыган небольшое количество, для них делается многое. Но в Европе цыгане не единый народ, они разделены на этнические группы, различающиеся локальными характеристиками культуры, быта и в первую очередь лингвистики. Носители разных диалектов не всегда понимают друг друга. Конечно, есть Интернет, есть Скайп, и эти технологии – прекрасный инструмент объединения для народов, которые не имеют своей государственности.

Но парадокс: с одной стороны, во многих европейских странах цыгане – нация, которую можно безнаказанно ущемлять в правах, что и происходит во Франции, в Италии. А с другой – в Европе десятилетие – с 2005 по 2015 год – объявлено Декадой цыган.

– Не будем забывать, что до 50-х годов XX века в скандинавских странах цыгане подвергались насильственной стерилизации, а в Швеции они лишь 2 года назад признаны нацменьшинством с правом изучать свой язык. Но вернемся к делам российским. Что делает для цыган возглавляемая вами Федеральная национально-культурная автономия?

– Я совсем недавно стала руководить автономией. И замечу: «Закон о национально-культурных автономиях» дорогого стоит для таких народов, как наш. Но он не работает – в нем не прописана финансовая составляющая. Инициатива снизу есть, а помощи сверху нет. Хотя московское правительство поддерживает наши начинания.

Интересно отметить, что цыгане в ходе переписи не называют себя цыганами. Я была свидетелем: приходят переписчики, спрашивают, каким языком вы владеете? Хозяйка дома отвечает: татарским. Так цыгане оказываются молдаванами, украинцами, венграми. Боятся властей! И это народ, численность которого в России более миллиона. Народ, не представленный ни на одном уровне власти…

– Но в нашей стране нет представительства по этническому признаку. В России двадцать республик и сто восемьдесят два народа, по последним данным – сто девяносто.

– Вы не назовете ни одного народа, у которого нет никакого представительства, разве что курды.

– А нивхи? Еще народы можно назвать.

– Должна осуществляться политика равных возможностей. Цыгане – народ в общей массе необразованный, подвергающийся прессингу со всех сторон. Но ведь у нас особая многовековая культура. А в России судят о целом народе по горстке людей, далеко не лучших.

– Может быть, представители цыганской интеллигенции стесняются обнаружить свою национальную принадлежность?

– В России не стесняются. Ну, скажем, великая Галина Вишневская не скрывает, что у нее есть цыганская кровь. Открыто говорит об этом и блестящая оперная певица Анна Нетребко. Великолепный пианист и педагог Павел Серебряков, народный артист СССР, ректор Ленинградской консерватории, тоже был цыганом. А теперь считается, что цыгане – это базар, вокзал, наркотики. И борьба с наркотиками плавно переросла в борьбу с цыганами.

Наша автономия решает важнейшую из задач – объединение российских цыган. Реализуются многие проекты – например в области образования детей.

– Отдельные классы в школах не кажутся вам какой-то культурной резервацией?

– Кажутся. Но вот есть цыганское поселение в Самарской области, где живут более двухсот семей. Электричества нет, воды нет – антисанитария. Школа не работает, хотя есть замечательная учительница, готовая заниматься с детьми. А в двух километрах есть школа, но туда надо идти пешком, потому что рейсовый автобус не останавливается. То же самое в Тверской области, где в поселке Саватьево закрыли начальную школу. А один цыган открыл школу в собственном доме, сам платил учителям…

– Так что нужно цыганам в первую очередь?

– Образование! Почему-то прежде предоставляли льготы, скажем, народам Севера. Мы десять лет просим открыть федеральную программу помощи цыганам. Нам отвечают, что теперь уже такой возможности нет. Но необходима целенаправленная политика правительства по отношению к народу, который оказался в беде.

– Есть расхожее представление, что цыгане живут замкнуто, чужих в свою жизнь не пускают. Каков на самом деле цыганский менталитет?

– Для цыган главное – семья, здоровье, благополучие детей, почтение к старшим.

– Каким видится вам будущее российских цыган?

– Замечу, что по менталитету российские цыгане гораздо ближе к русским, чем к цыганам европейским. И у нас есть два пути. Первый – это образование, благодаря которому народ с сохранением самобытности интегрируется в общество. А второй – это уход на дно, изоляция. Тогда маятник качнется в сторону криминала.