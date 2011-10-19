Цыгане с русскими душой
№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Записал Александр ЕГОРОВ ]
В Болгарии наконец удалось остановить антицыганские выступления, которые захлестнули страну с конца сентября. По заявлениям официальных лиц, страны – члены Европейского союза обязаны до конца года составить национальные программы интеграции цыганского населения в социально-экономическую жизнь и представить их в Еврокомиссию для анализа эффективности. Финансировать поддержку цыганских семей в Европе будут из европейского социального фонда.
Не каждый народ находится под столь внимательным патронажем, как, впрочем, и не каждый имеет свой международный праздник. Цыганам повезло – сорок лет назад в Лондоне на первом Всемирном конгрессе цыган представители более 50 международных цыганских организаций учредили свой Союз, и день его создания стал праздником цыган всего мира. О сегодняшнем дне этого российского народа «НА» беседовал с председателем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктором исторических наук, научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН Надеждой Георгиевной ДЕМЕТР.
– До настоящего праздника нам еще далеко – ведь у российских цыган, как и цыган всего мира, проблем достаточно. Восьмого апреля мы пытаемся привлечь к ним внимание и напомнить о страшном геноциде цыган в годы Второй мировой войны.
– Понятие «холокост» связано с уничтожением еврейского населения, а о цыганах в этой связи говорят меньше.
– Не согласна, что этот термин неприменим по отношению к цыганам. Если обратиться к истории, станет очевидно – да, погибло много славян, представителей других народов, чью память мы чтим. Но только два народа уничтожались по этническому признаку – цыгане и евреи. Евреи добились признания холокоста и считают, что этот термин можно употреблять только по отношению к ним. Цыганская трагедия осталась незамеченной миром. И мало кто из историков исследовал эту тему.
Есть цифра: более 50 тысяч цыган погибло во время войны. Цифра явно заниженная. Любой солдат вермахта мог расстрелять целый табор в лесу – и никаких документов не оставалось. Так что число погибших, как и вся статистика в отношении цыган, сильно приуменьшена. Все бесчеловечные законы, принимавшиеся нацистами в отношении евреев, относились и к цыганам. Знаю, как сложно добиться признания этого факта, и мне очень горько, когда цыгане уходят на второй план. Вспоминают Бабий Яр – а там и цыгане погибли, но об этом никто не говорит. Или Аушвиц, где за одну ночь были уничтожены три тысячи человек…
– Не так давно цыганская тема вновь возникла на европейском пространстве. Президент Франции предпринял акцию по насильственной высылке цыган из страны.
– Конечно, это был предвыборный ход, попытка привлечь голоса. Но у меня сложилось впечатление, что он добился обратного. Если бы он говорил о цыганах – гражданах Румынии, было бы более политкорректно. Но речь шла о людях, которые имели право жить во Франции. Кто за них заступится? Попробовал бы господин Саркози проделать такое с арабским населением своей страны! А цыгане безмолвны, у них нет влиятельных международных организаций, с таким государственным катком справиться невозможно…
– Цыгане живут практически по всей Европе. Почему же они не могут объединиться, чтобы защитить себя?
– Они разделены границами. В Скандинавии, скажем, где цыган небольшое количество, для них делается многое. Но в Европе цыгане не единый народ, они разделены на этнические группы, различающиеся локальными характеристиками культуры, быта и в первую очередь лингвистики. Носители разных диалектов не всегда понимают друг друга. Конечно, есть Интернет, есть Скайп, и эти технологии – прекрасный инструмент объединения для народов, которые не имеют своей государственности.
Но парадокс: с одной стороны, во многих европейских странах цыгане – нация, которую можно безнаказанно ущемлять в правах, что и происходит во Франции, в Италии. А с другой – в Европе десятилетие – с 2005 по 2015 год – объявлено Декадой цыган.
– Не будем забывать, что до 50-х годов XX века в скандинавских странах цыгане подвергались насильственной стерилизации, а в Швеции они лишь 2 года назад признаны нацменьшинством с правом изучать свой язык. Но вернемся к делам российским. Что делает для цыган возглавляемая вами Федеральная национально-культурная автономия?
– Я совсем недавно стала руководить автономией. И замечу: «Закон о национально-культурных автономиях» дорогого стоит для таких народов, как наш. Но он не работает – в нем не прописана финансовая составляющая. Инициатива снизу есть, а помощи сверху нет. Хотя московское правительство поддерживает наши начинания.
Интересно отметить, что цыгане в ходе переписи не называют себя цыганами. Я была свидетелем: приходят переписчики, спрашивают, каким языком вы владеете? Хозяйка дома отвечает: татарским. Так цыгане оказываются молдаванами, украинцами, венграми. Боятся властей! И это народ, численность которого в России более миллиона. Народ, не представленный ни на одном уровне власти…
– Но в нашей стране нет представительства по этническому признаку. В России двадцать республик и сто восемьдесят два народа, по последним данным – сто девяносто.
– Вы не назовете ни одного народа, у которого нет никакого представительства, разве что курды.
– А нивхи? Еще народы можно назвать.
– Должна осуществляться политика равных возможностей. Цыгане – народ в общей массе необразованный, подвергающийся прессингу со всех сторон. Но ведь у нас особая многовековая культура. А в России судят о целом народе по горстке людей, далеко не лучших.
– Может быть, представители цыганской интеллигенции стесняются обнаружить свою национальную принадлежность?
– В России не стесняются. Ну, скажем, великая Галина Вишневская не скрывает, что у нее есть цыганская кровь. Открыто говорит об этом и блестящая оперная певица Анна Нетребко. Великолепный пианист и педагог Павел Серебряков, народный артист СССР, ректор Ленинградской консерватории, тоже был цыганом. А теперь считается, что цыгане – это базар, вокзал, наркотики. И борьба с наркотиками плавно переросла в борьбу с цыганами.
Наша автономия решает важнейшую из задач – объединение российских цыган. Реализуются многие проекты – например в области образования детей.
– Отдельные классы в школах не кажутся вам какой-то культурной резервацией?
– Кажутся. Но вот есть цыганское поселение в Самарской области, где живут более двухсот семей. Электричества нет, воды нет – антисанитария. Школа не работает, хотя есть замечательная учительница, готовая заниматься с детьми. А в двух километрах есть школа, но туда надо идти пешком, потому что рейсовый автобус не останавливается. То же самое в Тверской области, где в поселке Саватьево закрыли начальную школу. А один цыган открыл школу в собственном доме, сам платил учителям…
– Так что нужно цыганам в первую очередь?
– Образование! Почему-то прежде предоставляли льготы, скажем, народам Севера. Мы десять лет просим открыть федеральную программу помощи цыганам. Нам отвечают, что теперь уже такой возможности нет. Но необходима целенаправленная политика правительства по отношению к народу, который оказался в беде.
– Есть расхожее представление, что цыгане живут замкнуто, чужих в свою жизнь не пускают. Каков на самом деле цыганский менталитет?
– Для цыган главное – семья, здоровье, благополучие детей, почтение к старшим.
– Каким видится вам будущее российских цыган?
– Замечу, что по менталитету российские цыгане гораздо ближе к русским, чем к цыганам европейским. И у нас есть два пути. Первый – это образование, благодаря которому народ с сохранением самобытности интегрируется в общество. А второй – это уход на дно, изоляция. Тогда маятник качнется в сторону криминала.
Народная энциклопедия
Ширядя – отсек в задней части цыганской кибитки. В этом своего рода багажнике перевозили утварь. Делалось это специально, чтобы женщины в пути не задели юбкой посуду и другие предметы кочевого быта, не «опоганили» их. Нижняя часть тела замужней (иногда половозрелой) женщины считалась нечистой. Поэтому все, до чего коснулась юбка, считалось оскверненным. Любую утварь, даже дорогую, полагалось в этом случае выбросить или продать не цыганам. Замужней женщине запрещалось переступать через оглобли, лошадиную сбрую, даже через лежащую на дороге палку. Она не могла перейти ручей, из которого берут воду для питья.
Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, и обувь автоматически считались «оскверненными». Контакта этих вещей с людьми, едой, некоторыми мужскими вещами тщательно избегают. К слову, при переездах мужскую и женскую одежду клали отдельно. В качестве предохранения от «скверны» цыганка могла носить передник, им даже разрешалось прихватывать посуду. Поэтому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит большой фартук.
РОМАНИПЭ – «цыганская культура» или «цыганский дух», готовность и стремление следовать цыганскому закону, ярко выраженное ощущение принадлежности к цыганскому обществу. Этнический нецыган, имеющий романипэ, признается цыганом. Как правило, это приемный ребенок нецыганского происхождения, выросший в рамках цыганской культуры.
Человек, не имеющий романипэ, не ценящий цыганской культуры, не имеющий цыганских качеств и не стремящийся принадлежать к цыганскому сообществу, именуется «гаджо».
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