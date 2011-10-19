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Выбирайте на здоровье!

Как найти клинику, где действительно помогут?

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Выбирайте на здоровье!

Утверждение «кто владеет информацией, тот владеет миром» давно никто не оспаривает. Поэтому сейчас как никогда необходимы эффективные механизмы, позволяющие работать с информацией : получать, систематизировать, доводить до адресата. В такой сфере, как здравоохранение, эта задача приобретает огромное социальное значение. И алгоритм её решения в нашей стране уже создан! Об уникальной разработке читателям «АН» рассказывает один из её авторов, профессор Юрий ХАРИТОНОВ.

- Юрий Сергеевич, расскажите, как возникла идея создать единую информационную систему в сфере здравоохранения?

– Главным мотивом стала острейшая потребность в такой системе. Сейчас в России запущена программа модернизации здравоохранения.

Её цель – повышение доступности и качества медицинских услуг. Но объективно судить о доступности и качестве услуг можно лишь при одном условии – если знаешь, из чего выбирать, и располагаешь достоверной и полной информацией по каждому медучреждению.

– Но ведь в Интернете сегодня можно найти любую информацию…

– …Без малейших гарантий того, что она будет достоверной и полной. Вбейте в поисковике «лечение подагры» – вылезет 2 миллиона ответов, львиная доля из которых – сомнительная реклама. Необходима единая база, которая, как пылесос, «втянет» в себя достоверные и актуальные данные обо всех поликлиниках, больницах, диагностических центрах и других медицинских организациях России вне зависимости от формы собственности. И это будет первым шагом к решению проблемы доступности медицинской помощи, которая определяется в первую очередь полнотой и достоверностью информации.

– За счёт чего эта полнота может быть достигнута?

– В первую очередь – за счёт высокого качества информации о реальных возможностях лечебных учреждений. Создавая базу данных для нашей информационной системы, мы пользуемся методикой и технологией, которая включает в себя около 30 тысяч параметров, характеризующих потребительские свойства медицинских учреждений. Мы постарались не упустить ни одной мелочи: собираем сведения и по заболеваниям, и по услугам, и по оборудованию, и по квалификации персонала, и по успехам клиник в лечении того или иного заболевания. В итоге человек получает уникальную возможность – найти лечебное учреждение, которое не просто специализируется в той или иной области, а способно решить конкретную проблему.

А кто поручится за достоверность данных?

– Сами же врачи. Данные о медицинском учреждении сводятся в специальный документ «Паспорт медицинской организации (учреждения)», который заполняется медицинским учреждением на основании договора. Заполненный Паспорт обязательно просматривает руководитель клиники, который ставит под указанными сведениями свою подпись, печать и несёт юридическую ответственность за правдивость информации.

– Но как выбрать? Неужели просматривать и сравнивать детальную информацию обо всех лечебных учреждениях?

– Нет, конечно. Это было бы непосильной задачей. Чтобы её решить, мы создали уникальный инструмент – интеллектуальную систему поиска медицинской организации. С её помощью в реальном времени каждый может найти в базе данных те медицинские организации, которые соответствуют его личным требованиям: болезни, которые нужно лечить, оборудование, услуги, специалисты и т.д. А по каждому учреждению, соответствующему персональному запросу, можно получить детальную информацию.

– Подозреваю, что у многих наших читателей возник ехидный вопрос: и сколько же стоит такое счастье?

– Это счастье, как вы выразились, доступно каждому абсолютно бесплатно. Мы решаем важнейшую социальную задачу и стремимся выстроить эффективную систему социальной коммуникации. Её стержень – информационно-поисковый интернет-портал «Панацея.Ру». Уже сейчас там доступна общая информация более чем о шести тысячах лечебных учреждений страны. Наша цель – конкретизировать сведения, создавая для каждого учреждения Паспорт, о котором я рассказывал. Некоторые клиники его уже имеют. Мы планируем «вооружить» этой разработкой все российские медучреждения.

Может ли ваш проект заинтересовать не только граждан, но и руководителей здравоохранения?

– Безусловно. Чтобы планировать развитие медицинского комплекса, нужно знать его реальное состояние с позиций потребительских свойств, а не только состояние зданий, ремонта и т.п. Надо ли строить перинатальные центры там, где в каждом посёлке по роддому, а рождаемость невысока? В России такие случаи, увы, не редкость. И причина – в первую очередь в отсутствии объективных данных. А если сопоставить полученные данные с результатами мониторинга состояния здоровья населения – представляете, насколько может быть повышена эффективность? Мы готовы предложить свои услуги для решения государственных задач – мониторинга и анализа, решения целого ряда управленческих вопросов. Для этого есть опыт, разработки, готовность снимать ту напряженность, которая сейчас сложилась из-за нехватки достоверной информации в сфере управления здравоохранением. И мы не просим финансировать разработки из государственных средств.

– Словом, есть желание сотрудничать с государством, помогая ему реализовывать его обязательства перед гражданами?

– Именно так! И это будет классическое частно-государственное партнёрство, о котором так много говорят и которое в России, увы, практически не работает. Думаю, что здравоохранение – как раз та область, где подобный подход в полной мере продемонстрирует свою эффективность.

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