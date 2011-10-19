Этноновости от от 20 сентября

Псковская область

В Пскове прошел ежегодный областной конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики». Участники соревнования представляли на суд жюри юмористические, современные, русские народные сказки. Самого искусного сказителя определяли в пяти номинациях: «Псковская сказка», «Самая старая сказка», «Современная сказка», «Юмористическая сказка», «Русская народная сказка». Принять участие в конкурсе могли как взрослые, так и совсем юные дарования. Организаторы конкурса ставят перед собой цель возродить традицию сказывания русской сказки и интерес к устному народному творчеству, сохранить связь поколений.

Москва

Международный фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, Россия молодая» прошел в столице. Выступление школьников и студентов из ансамблей «Каблучок», «Тропинка», «Карусель», «Заряна», «Щедрый вечер», «Славница» руководители таких заслуженных коллективов, как Оренбургский русский народный хор и ансамбль танца «Казаки России», оценивали по трем номинациям: cолисты-вокалисты, вокальные ансамбли, вокально-хореографические и хореографические ансамбли.

С 24 по 27 ноября в Москве пройдут Дни Республики Татарстан. Гостей и жителей города ждет знакомство с культурой и историей татарского народа, современными достижениями республики в различных сферах. Мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю. Торжественная церемония открытия состоится в Московском международном Доме музыки, где пройдет гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан. В фойе Дома музыки будет развернута выставка народных промыслов, книг, пройдут встречи творческих союзов.

Эвенкийский АО

В оленеводческой бригаде №4 МП «Суриндинский» начала работу первая кочевая школа в Эвенкийском муниципальном районе. Помещением для учебного класса служит специально привезенный сюда чум с печкой. Учителями детей оленеводов стали их родители и представители старшего поколения. С ними проведены предварительные семинары на их родном эвенкийском языке. Труд преподавателей будет оплачиваться.

Чукотский АО

На территории Чукотского автономного округа межрегиональное управление Министерства юстиции России зарегистрировало еще одну Семейную (родовую) общину коренных малочисленных народов Севера (КМНС) «Касатка». Община будет развивать традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера: оленеводство, рыболовство, охоту, сбор дикоросов, а также возрождать национальные виды спорта, народные художественные промыслы, родной язык аборигенов Чукотки.