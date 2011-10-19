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Зачем открываются двери?

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Маргарита ЛЯНГЕ, председатель Гильдии межэтнической журналистики ]

Зачем открываются двери?

Во всемирный день психического здоровья Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского решил стать ближе к народу и устроил День открытых дверей для журналистов.

Впервые в моей практике, перед тем как войти в зал на пресс-конференцию, с меня затребовали расписку. Мол, обязуюсь по зданию самостоятельно не шастать, к пациентам с разговорами не приставать и никого не фотографировать. Бесконечные железные двери и мрачные сотрудники службы исполнения наказания настраивали на определенный лад. Однако после тягостной экскурсии в палаты, где убийцы, насильники и педофилы мирно ждут медицинского освидетельствования, случилось и нечто интересное. Перед журналистами выступили руководители исследовательских направлений этого непростого научного центра.

Оказалось, что хоть и занимаются они пограничными состояниями немногочисленной части общества, все же в большинстве своем озабочены проблемами, которые могут коснуться каждого. Например, дискриминацией людей старшего возраста. Или отсутствием в стране системы принудительного лечения алкоголизма и наркомании, в результате чего от рук перепивших и обколотых людей тысячи сограждан гибнут или становятся калеками.

Ушам своим не поверила, когда профессор Борис Сергеевич Положий открыто заговорил об этнокультурных аспектах суицидального поведения в нашей стране. Да не просто заговорил, а еще и книгу всем желающим предложил. На 230 страницах тиражом 230 экземпляров опубликованы материалы исследований, где весьма подробно характеризуются особенности распространения самоубийств в национальных образованиях России и даже дается перечень этносов с наиболее высокой суицидальной активностью. Это народы финно-угорской группы – коми, удмурты, коми-пермяки, мордва, марийцы, карелы и т.д., – а также малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, из монгольских этносов – буряты и калмыки. Цифры бесстрастно свидетельствуют, что в Ненецком АО в 2008 г. на 100 тыс. населения было 102,3 завершенных самоубийства, а в Ингушетии – 0. В нашей стране мальчики-подростки и мужчины до 45 лет сводят счеты с жизнью в несколько раз чаще, чем представительницы так называемого слабого пола. Вычислены даже суточные пики самоуничтожительной активности у представителей разных этносов.

Ученые не просто пугают цифрами, они предлагают создавать в местах компактного проживания определенных народов специальные превентивные службы. А еще – повысить суицидологическую настороженность всех институтов общества к финно-угорскому населению в целом. Ведь, по мнению автора книги, их культурной особенностью является отношение к самоубийству как к вполне допустимому выходу из конфликтной или трудноразрешимой ситуации. Здесь давно пора вмешаться и власти, и обществу, и религиозным конфессиям.

Медики бьют тревогу и подсказывают методы выхода из критической ситуации. Переживая за здоровье многонациональной России и, похоже, не надеясь быть услышанными в коридорах Минздравсоцразвития, они открывают двери своих закрытых учреждений для журналистов, обнародуют информацию, которая не слишком предназначена для широкой публики. Наверно, это тоже своего рода акт отчаяния. Хочется верить, что он будет воспринят правильно.

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