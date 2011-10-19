Бюджет – около ноля

В Москве в минувшую пятницу прошло Всероссийское совещание по вопросам реализации государственной национальной политики и этнокультурного развития регионов. Такое собрание бывает всего раз в год. Это своего рода подведение итогов, куда традиционно съезжаются все, кто отвечает в разных концах страны за национальную политику.

На сей раз таковых набралось 130 человек – включая депутатов Госдумы, региональных министров и экспертов. Еще до начала заседания в зале витала настороженность. Как оказалось, не зря. Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин начал разговор весьма жестко. Он напомнил, что за нынешний год внимания межнациональной проблематике уделялось как никогда много, причем на самом высоком уровне: были и специальное заседание Госсовета в Уфе, и заявления первых лиц. Теперь самое время работать засучив рукава, не забывая при этом о самом многочисленном – русском народе. Министр констатировал, что «русская тема» была в последние годы узурпирована экстремистскими группировками. А еще он призвал отложить в сторону заготовленные бравые отчеты о проделанной работе и тратить время лишь на конкретные предложения.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров был приглашен на это совещание не случайно. В обычной для него неспешной и безэмоциональной манере он напомнил, что избирательная система нашей страны не приемлет каких бы то ни было квот по религиозному и этническому признакам. Но накануне предстоящих выборов есть и проблемы. В основном – языковые. Например, надо корректно напечатать бюллетени для голосования на десятках языков народов России. Выяснилось, что в некоторых регионах Кавказа людей надо срочно обучать работе с новыми техническими средствами для подсчета голосов. 4 декабря через выборы в стране пройдут более 50 тыс. кандидатов в депутаты всех уровней. Принципиальная позиция ЦИКа, а, по мнению Чурова, еще и предмет особой гордости состоит в том, чтобы не вести никакого учета этнической принадлежности кандидатов в депутаты. Зато глава ЦИК призвал собравшихся, не откладывая, провести на местах разъяснительную работу среди избирателей цыганской национальности, внимательно отнестись к наличию у них документов, необходимых для участия в выборах.

Валентин Купцов – глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ – заявил, что при всем обострившемся внимании руководства страны к национальной теме, до сих пор так и не сформулирован внятный и простой лозунг, способный увлечь народ наподобие «дружбы народов» или «пролетарского интернационализма». А еще Купцов искренне недоумевал, как получилось, что в бюджете на следующий год в строке «государственная национальная политика» стоит ноль?! Разве национальная политика может быть бесплатной?

Как оказалось, обнулить госнацполитику решили в Минфине. Однако ситуацию нельзя назвать безнадежной. Как заявил Виктор Басаргин, Минрегион России разработал концепцию Федеральной целевой программы укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России на 2013-2017 гг. Сейчас она направлена на согласование в Минэкономразвития и тот же Минфин.