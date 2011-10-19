Аттестат перезрелости

Пока идут споры о повышении пенсионного возраста, эксперты констатируют: уже после 40 лет россиянам трудно найти работу. И хотя закон гарантирует гражданам равные права при устройстве на работу, а объявления о вакансиях пестрят возрастными ограничениями, идти в суд практически бесполезно. Но у явления есть и другая сторона: именно противозаконные отказы в приёме на работу подталкивают немолодых людей открывать своё дело. Среди представителей малого и среднего бизнеса подавляющее большинство – граждане 35–50 лет.

- У меня два высших образования, одно из них в зарубежном вузе, – рассказывает петербуржец Андрей Гуревич. – Я знаю три языка, двадцать лет работал директором по продажам и постоянно повышал квалификацию. При поиске работы я отправил резюме в полсотни компаний, но возраст не указал. Около половины из них откликнулись, и первым делом уточнили этот момент. Мне 53 года. В итоге на собеседование пригласили в три компании, где я не прошёл по конкурсу. Мне прямо говорили, что в фирме есть ограничения по возрасту.

По данным Петербургского центра занятости, ограничения по возрасту содержатся в большей части объявлений рекрутинговых агентств и интернет-порталов – от 55 до 80%. Чаще всего ищут работников до 35–40 лет, хотя встречаются настоящие перлы: «требуется офис-менеджер до 23 лет с опытом работы не менее 6 лет».

– Нам приносят объявления вроде «требуются грузчики с высшим образованием», – говорит Ольга Воронцова, редактор бесплатной газеты объявлений. – Рынок рабочей силы в преддверии нового кризиса переполнен, и работодатель бесится с жиру. Почти везде указаны необходимый возраст и опыт работы, которого, например, у молодого специалиста не может быть по определению.

У бизнеса своя логика. По словам исполнительного директора компании «Истоки» Андрея Близнеца, становление профессионала происходит в 30–35 лет, а невостребованные в этом возрасте работники – обычно неудачники. Молодые руководители не хотят брать на работу подчиненных старше себя. Сорокалетние сотрудники обычно не так амбициозны, подвижны, креативны, их сложнее кормить обещаниями роста.

– Де-юре, в случае отказа в приёме на работу по возрасту можно обратиться в суд, – говорит адвокат Николай Артамонов. – Лучшее доказательство – магнитофонная запись. Суд может обязать принять истца на работу, выплатить ему зарплату с момента подачи иска плюс моральный вред. Но на практике я таких решений не знаю ни одного.

Зато серия отказов в приёме на работу должна заставить грамотного специалиста в летах задуматься и над другой тенденцией: работодатель предпочитает максимум работы доверять внештатникам. И здесь ему нет никакого дела до возраста. Программистам, копирайтерам, журналистам удобнее платить сдельно, без переплат за соцпакет и отпуск.

– После сорока лет я посетил около сотни собеседований – нигде не брали, – говорит 43-летний специалист по брендам Игорь Могильный. – Сегодня работаю на пять-шесть фирм из дома, не имею начальников и зарабатываю вдвое больше, чем если бы пошёл на зарплату. Но самое главное, потеря любого из работодателей меня абсолютно не пугает.

По данным исследования ROMIR Monitoring, главной причиной у 78% начавших своё дело зрелых людей был систематический отказ в приёме на работу. Большинство из них до 40 лет особо и не задумывались заняться бизнесом, поскольку считали, что для этого необходимы крупный стартовый капитал и связи. И сколько бы ни пугали бюрократией и рэкетом, в жизни всё оказалось проще.