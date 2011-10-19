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Доля в ледяных миллиардах

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Доля в ледяных миллиардах

В 2012 г. в российской зоне Северного Ледовитого океана начнётся необычная стройка. Там собираются проложить подводный туннель от Токио, через Владивосток и Берингов пролив. Далее Мурманск и Лондон. Правда, туннель протянут не простой, а информационный. Проект, который назвали «Трансарктической кабельной системой», должен принести стране доход более 20 млрд. руб. в год.

Оптические иллюзии

Идея прокладки кабеля через Арктику витает в воздухе последние 10 лет. Задача грандиозная, чем-то сродни строительству БАМа или Транссиба. Но прежде всего удивляет не масштаб затеи. Поразительно, что в кои-то веки у государства не просят на стройку ни рубля! Проект общей стоимостью 40–50 млрд. руб. двигается силами нескольких российских компаний и научных институтов, объединившихся в арктический альянс. Они уверены, что найдут деньги сами.

О каких суммах идёт речь? Нельзя сказать, что стоимость трансарктического информационного коридора зашкаливает. По крайней мере, по сравнению со многими масштабными проектами, щедро финансируемыми из госбюджета, сумма выглядит скромно. Например, прокладка подводной части кабеля оценивается в 20–25 млрд. рублей. У знающих людей это может вызвать улыбку. Не секрет, когда финансирование идёт из госкармана, такой суммы порой не хватает даже на строительство пары километров федеральной трассы!

Но тут деньги свои, поэтому расчёт иной. Общий план такой. За три ближайших года под арктическим ледовым панцирем на дне океана на максимально возможных глубинах проложат более 14 тыс. км оптического кабеля. Он пройдёт через акваторию всех российских северных морей и Дальневосточного побережья. Флот судов-укладчиков начнёт работу в британском порту Бьюд, затем пройдёт российско-норвежскую границу в Баренцевом море, минует Карское море, море Лаптевых, потом Чукотское – и вплоть до Владивостока. На западе РФ информационная магистраль пустит ответвления вглубь континента – протянутся ветки на Мурманск и Петербург. На востоке появятся линии до Харбина и Токио.

Неужели на кабеле можно отбить такие вложения? И почему выбрали настолько необычный маршрут?

Во-первых, как поясняют эксперты, есть много разных карт земного шара. Например, политическая и географическая. Но в числе прочих – информационная. При взгляде на маршруты становится ясно – в Мировом океане несутся не только такие знаменитые течения, как Гольфстрим. В самой глубине также бежит необъятный межконтинентальный поток данных. Вот цифры: только 1% информации в мире передают через спутники. Остальное пускают по оптическим сетям. При этом все крупнейшие ключевые линии проложены по дну океанов.

Во-вторых, сеть каналов, по которым информация течёт между континентами, далеко не такая густая, как представляется. По сути, вся связь на планете зависит буквально от нескольких подводных проводов, принадлежащих очень небольшому числу частных компаний. Например, самая крупная информационная трасса протяжённостью почти 39 тыс. км построена американским концерном «Тайко». Есть крупные японские и французские линии. Китай и Корея пока не вышли за пределы своего локального региона. Так что бал правят корпорации двух-трёх стран. При этом каждый межконтинентальный провод приносит компании-владельцу по несколько миллиардов долларов в год.

С десяток таких линий проложен в Тихом океане. Они образуют густую сеть между двумя Америками, Европой и Японией. Ещё 15 линий идут по дну Атлантического океана, один маршрут проложен в Индийском океане. И ни одного – в Северном Ледовитом.

Деньги океана

Это глобальный промах. Арктический маршрут вдоль российского побережья на 7 тыс. км короче нынешней основной трассы между Азией и Европой. Из-за этого 90% информации между ними двигается кривыми путями. В основном через Северную Америку. Есть и вторая трасса европейско-азиатской связи, она идёт через Индийский океан, огибая Африку. Это направление – самое проблемное в мире. На нём что ни год случаются серьёзные обрывы и аварии, бывают и совсем комичные неприятности. Одна из таких приключилась в марте 2007 г., когда неустановленные пираты украли 11 км международного подводного кабеля, соединявшего Вьетнам, Таиланд и Гонконг. В итоге немалая часть Африки и Юго-Восточной Азии оказалась в информационной блокаде. Проще говоря, российский трансарктический маршрут дешевле, короче и безопаснее нынешних.

Только линия в Арктике не появится сама собой. Тянуть кабели подо льдом за Полярным кругом – занятие не для слабых. Основная проблема: у РФ мало опыта по этой части. Пока завершено лишь три подобных проекта. В 2006 г. Ростелеком проложил оптическую линию связи длиной 1,8 тыс. км от Находки в Японию. Спустя год протянулась нитка от Советской Гавани в Хабаровском крае на Сахалин. В 2008 г. трассу продлили – провели 570 км оптоволокна от Сахалина до Хоккайдо.

Вот и весь опыт. Надо сказать, подлёдные работы на Крайнем Севере сложнее, чем на Сахалине. Первым делом требуются масштабные исследования арктического дна. Но эту часть задачи выполнили ещё восемь лет назад. Летом 2003 г. атомный ледокол «Советский Союз» и научное судно «Кола» прошли по всей линии будущей трассы кабеля. С запада на восток – и обратно.

Дно изучено, маршрут проложен. Информационную трассу длиной в половину земного шара обещали начать в 2004 г., закончить к 2007 году. Но вскоре работы замерли, поскольку средств на стройку не хватило. Затем грянул кризис, стало не до арктических кабелей. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в прошлом году. Когда выяснилось: США давно планировали аналогичный подлёдный проект «Арктик Линк». Соседи по Берингову проливу не хуже нашего осведомлены о выгодах северного направления. Поэтому разработали план строительства подлёдной линии длиной 16 тыс. километров. Она дотянется от Токио до Лондона через Аляску и Гренландию.

И только когда американцы объявили, что «Арктик Линк» построят к 2013 г., российские чиновники Минприроды, Минпромторга и Минэкономразвития подали признаки жизни. Как-никак, с некоторых пор арктический вопрос вышел на передний план. Запрягали долго: только в середине октября 2011 г. собралась правительственная комиссия по федеральной связи и технологическим вопросам.

Там и вспомнили про давний проект «Трансарктической кабельной системы». Оказалось – альянс жив и обещает начать стройку уже в следующем году. Организаторы изобрели хитроумную схему: продали вперёд будущие мощности арктической информационной трубы. Этого хватило на первый этап строительства.

Конечно, гигантской помощи от государства ждать не приходится. Хорошо уже, что министр связи И. Щёголев объявил северный информационный проект «стратегически важной темой». Это значит, что государство не будет ставить «северному» палки в колёса. А больше от него ничего и не надо.

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