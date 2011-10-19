Опять врут - президенту, депутатам. Остался Путин

С сегодняшнего дня мой личный список некомпетентных чиновников пополнился господином Дворковичем, помощником Президента России.

Спец по авиации?

Когда-то Аркадий Владимирович здорово удивил своими демократизмом и обязательностью – приехал на прямой эфир, в бытность мою на телеканале РБК, не на лимузине с мигалками, а на метро – пробки. Он чётко отвечал на любые вопросы по экономике. Но сегодня его подпись «засветилась» под совершенно безграмотным и лживым документом – ответом на поручение Президента РФ и обращение фракции КПРФ в Госдуме по вопросу завершения доводки и лётных испытаний авиадвигателя НК-93.

Там есть такой перл: «В случае установки НК-93 на самолёте Ил-96, по сравнению с применяемым на этом авиалайнере базовым двигателем ПС-90А, происходит сокращение дальности полёта на 10–15%. Основная причина – большая на 1224 кг масса и худший на 9% километровый расход топлива НК-93». Полный бред! Попытаюсь объяснить, почему бред, и не утонуть в технических подробностях.

Для этого лучше всего воспользоваться расчётами конструкторов ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Так вот, дальность единственного отечественного аэробуса Ил-96 с двигателем НК- 93 возрастёт до фантастических 15 с лишним тысяч километров. С полной нагрузкой! Под расчётами стоит подпись легендарного генерального конструктора «илов» Генриха Новожилова, а не малограмотного «консультанта». Для сравнения: сегодня этот единственный отечественный аэробус с пермскими движками ПС-90А при максимальной загрузке (300 чел.) способен пролететь 11 тыс. 500 км. А с заполненными «под пробку» топливными баками, в ущерб пассажировместимости – 13 тыс. 300 км. Причина проста – мощность ПС- 90А явно недостаточна для лайнера. Кстати, по причине слабости этих двигателей самолёт «укоротили» почти на 10 метров. А с мощным и фантастически экономичным НК-93 конструкторы планировали строить даже «двухэтажную» версию лайнера, на 574 пассажирских места – Ил-96-550. Этот гигант мог иметь дальность до 8 тыс. км и заменить выведенный из эксплуатации Ил-86 на линиях средней протяжённости.

В документе, подписанном помощником президента, есть ещё не менее серьёзный «ляп». Он пишет: «По оценкам специалистов, потребуется конструкторская доводка в течение 5–7 лет». По оценкам каких «специалистов»? Уж не Дворковича ли самого? Реальные специалисты, те, кто создавал и испытывал НК-93, гарантируют – для завершения испытаний и полной готовности к серийному производству потребуется всего два года и около 2 млрд. рублей. Для сравнения: на создание менее инновационного и куда менее мощного авиадвигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21 ассигнуют почти 80 млрд. рублей.

Не хочется думать, что Дворкович преднамеренно ввёл в заблуждение президента Медведева. Г-н Дворкович не спец по авиации. Остаётся предположить, что он лишь транслировал позицию людей, которые готовили фактический материал. А раз авиапром у нас входит в компетенцию министра Христенко и его зама Мантурова, то, скорее всего, эту фантастическую ложь в администрацию президента подкинули из Минпромторга. А точнее, вырвали из «Заключения о состоянии работ по двигателю НК-93» Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова трёхлетней давности. К слову, сегодня учёные ЦИАМ кардинально поменяли своё отношение к НК-93. А тогда, в 2009 году, генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» и ОАО «УК «Объединённая двигателестроительная корпорация» Андрей Реус буквально принудил гендиректора ЦИАМ Владимира Скибина выдать эту «дезу» – тема почти готового НК-93 и сегодня очень мешает спокойно пилить бюджет на прорывных проектах отдалённого будущего. Да и американским партнёрам-моторостроителям надо дать время «догнать и перегнать» – у них выход на авиадвигатель, по схеме и параметрам близкий к НК-93 запланирован только к 2025 году… То есть фактически Дмитрию Медведеву предоставили фальшивку, способную нанести сокрушительный удар по обороноспособности страны. По её модернизации. Самое время дать поручение ФСБ и Следственному комитету РФ – НК-93 это лучшее, что можно установить на топливозаправщики и воздушные командные пункты на базе транспортной версии Ил-96.

Кто на Кузнецова? Оборонпром сумел собрать осколки объединения «Труд» фактически в одну организацию – ОАО «Кузнецов». Вроде дело благое. Но совпадение это или нет, Николай Никитин, поставленный в 2008 г. Оборонпромом во главе «самарского куста», вошёл в реформаторский угар. Главное достижение этого назначенца – сокращение старых кадров, подрыв кузнецовской конструкторско-инженерной школы, деградация производства. Но, по последним сведениям, он умывает руки – контракт на руководство ОАО «Кузнецов» у Никитина истекает в феврале. Продлять его никто не собирается – лихорадочно ищут замену. Никитин объявил – в Самаре его ничто не держит. И правда: дивидендов и благодарностей ждать не стоит, гособоронзаказ провален подчистую, план по газоперекачивающим агрегатам тоже. На днях Минобороны выкатило иск на 544,5 млрд. рублей только за 2008 год. Так что за неспособность стратегических ракетоносцев Дальней авиации подняться в небо из-за отсутствия двигателей теперь отвечает лично глава Оборонпрома и ОДК Андрей Реус. Никитин – его назначенец. Команда, которую Никитин привёл с собой, работать тоже не желает. Чего им делать на разграбленной «поляне»? Никитин отметился и как один из «гробовщиков» НК-93. Он может смело приписать себе такое сомнительное достижение – с его вступлением в должность исполнительного директора СНТК им. Н.Д. Кузнецова, работы над НК-93 были свёрнуты. Группа испытателей, конструкторов и инженеров разогнана. Этого и следовало ожидать – под управлением г-на Никитина от знаменитой фирмы «МиГ» не осталось камня на камне. На тушинском МПП им. Чернышёва, там делают двигатели для истребителей МиГ, от его руководства тоже до сих пор прийти в себя не могут. За провал программы строительства ближнемагистрального лайнера Ту-334 ответственным называют этого человека. Так зачем стоило давать Никитину возможность порезвиться в Самаре? Или именно так и было нужно христенкам и реусам?

На контроле у премьера

К счастью, у НК-93 есть влиятельный сторонник – лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Во вторник фельдъегерь доставил Владимиру Путину обращение, где Геннадий Андреевич излагает свою позицию по безобразной ситуации, сложившейся вокруг уникальной разработки. К слову, она полностью совпадает с точкой зрения редакции. Вот выдержки из этого документа:

«…Основным препятствием в развитии российского самолётостроения и выхода на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией является отсутствие у нас экономичного и экологичного авиамотора. Тем не менее уже много лет тормозится завершение работ над уникальным авиадвигателем НК-93, созданным на Самарском научно-техническом комплексе им. Н.Д. Кузнецова.

В июле с.г. я обсуждал этот вопрос с Президентом Д.А. Медведевым и нашёл у него понимание значения этого авиадвигателя. Однако, как я и предполагал, благожелательное отношение Президента к этому проекту не нашло поддержки у соответствующих официальных лиц, которые продолжают тормозить работу над НК-93, ссылаясь на его бесперспективность.

Г-н А. Дворкович в письме от 8 сентября 2011 года, адресованном мне, вновь сформулировал аргументы, ранее выдвинутые Минпромторгом и уже не раз опровергнутые ведущими специалистами в области двигателестроения. На совещании в ЦИАМ 15 июля 2011 года была подчёркнута высокая актуальность этого авиадвигателя (протокол совещания прилагается).

...По имеющимся данным, активный интерес к возможности приобретения этого российского авиадвигателя проявляют и крупнейшие западные авиастроительные корпорации.

К сожалению, это выдающееся достижение отечественного научно-инженерного творчества скрывается от нашей и мировой общественности. Если на авиавыставке МАКС-2007 в экспозиции была представлена летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с реальным, действующим двигателем на крыле, то на МАКС-2009 был представлен лишь макет этого авиамотора. В марте 2009 года Вы дали поручения о срочном и полноценном финансировании лётных испытаний

НК-93. Однако ваши указания не просто остались неисполненными. Через несколько недель двигатель был снят с крыла

Ил-76ЛЛ и даже повреждён в ходе демонтажа. На МАКС-2011 обогнавшего время авиадвигателя не было и в помине.

…За этим двигателем – будущее. Конкуренты это прекрасно понимают. Поэтому они внимательно изучают российский опыт и привлекают к разработкам наших специалистов. Западные фирмы энергичнейшим образом сокращают своё отставание, создавая двигатель на основе технологии НК-93. Через 5–7 лет они опередят нас, и мы в очередной раз останемся у разбитого корыта.

В своё время на заводах Самары (ОАО «Моторостроитель») и Казани (ОАО «КМПО») была проведена основательная подготовка производства для выпуска НК-93. ОАО «КМПО» производит конверсионный промышленный двигатель НК-38СТ для газоперекачивающих станций, созданный на базе НК-93, что создаёт возможность начать производство самого авиамотора. Для доводки двигателя целесообразно использовать промышленную площадку, стенды бывшего ОАО СНТК им. Н.Д.Кузнецова, а также летающую лабораторию Ил-76ЛЛ.

…Полагаем, что в рамках работы Агентства стратегических инициатив, созданного по Вашей инициативе, можно было бы изыскать средства в размере 2 миллиардов рублей для завершения лётных испытаний НК-93.

…Направляю Вам видеофильм продолжительностью 8 минут, который даёт рельефную картину состояния дел по НК-93».

Этот видеофильм был снят и подготовлен редакцией «АН» при поддержке испытателей и конструкторов из Самары. Там множество кадров с наземных и лётных испытаний НК-93. Путину отправлена «короткая» версия фильма, полностью «НК-93: Никто, кроме нас» до сих пор доступен в Интернете. А большинство героев фильма готовы хоть сейчас не покладая рук работать со своим детищем.