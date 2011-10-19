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Оппонент власти

№ 41(282) от 20.10.2011 [«Аргументы Недели », Подготовил Александр ЧУЙКОВ ]

Оппонент власти

Впервые за долгое время премьер-министра Владимира Путина заставили отвечать на неудобные вопросы. Сделали это не руководители федеральных каналов, пожирающие премьера глазами, а представитель народа, который, согласно Конституции РФ, является единственным источником власти. «Провокатором» выступил относительно молодой человек.  Нам показалось интересным посмотреть на смельчака изнутри. Один из самых известных и востребованных писателей России Захар ПРИЛЕПИН ответил на вопросы «АН».

Писатель в гостях у политика

– Вы находитесь в оппозиции к действующей власти. Но оппозиция в России какая-то несерьёзная. Возможно ли сейчас появление реальной оппозиции?

– Я не знаю, что вы подразумеваете под «реальной оппозицией». Насколько я знаю, Эдуард Лимонов, Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Людмила Алексеева, Борис Немцов и ещё тысячи «несогласных» – вполне реальные люди. То, что власть именует достойных, а порой и всемирно известных людей «маргиналами и отщепенцами», характеризирует исключительно саму власть.

И это, безусловно, несколько смешит. Вот Лимонов и Навальный – маргиналы, а братья Якеменко – видимо, интеллектуальная элита. Смешно.

Многие люди действительно думают, что выбирать президента можно только из Путина, Медведева и Жириновского. И это в России, где живут десятки миллионов мужчин. Нелепо, но люди действительно в этом уверены. Если человека не показали в телевизоре – какой же он политик?

– Теперь и вас показали по телевизору. Ради этого и пошли на встречу с Путиным?

– Меня трижды приглашали. На первой встрече я не был, от второй отказался, на третью всё-таки решил сходить. Ряд людей, мне близких и понятных, меня буквально уговорили. Они сказали: «Если ты, Захар, не пойдёшь, то никто ему ничего не скажет. Надо каким-то образом нарушить всеобщее благолепие и угодничество».

И дело не в том, что он мне ответил. Просто теперь любой человек может сверить ответ Путина.

Карусель пьянки и похоти

– Вы поддерживаете запрещённую национал-большевистскую партию Лимонова. Его бунт против властей – отрицание вообще любой власти? Возможна сейчас революция в России? И нужна ли она, ведь «задумывают идеалисты, делают фанатики, плоды пожинают подлецы»?

– Всё это ерунда про Лимонова. Он, например, никогда не выступал против советской власти. Лимонов, что бы о нём ни говорили, консерватор. Человек, который ориентирован на сильную, последовательную государственность, культ почвы, воинской мощи, героики, – в общем, Лимонов человек традиции.

Ну и вся эта блажь про идеалистов и подлецов тоже давно прискучила мне. А ещё все люди умирают. Давайте не будем рожать детей? Это какая-то философия мертвецов. У человека нет никакой другой задачи, кроме как попытаться достичь покоя в душе и построить рай земной. Задача изначально невыполнимая – ну и что? А чем ещё заниматься? Чесать себе живот? Крутиться от похоти до пьянки и обратно?

Что делать с чиновниками, которые победили и патриотов, и либералов? Может быть, именно чиновники – это то, что сейчас нужно?

Чиновники нам гарантируют медленную и безболезненную деградацию. Если у народа именно такая задача – деградировать медленно и безболезненно, то наши чиновники, безусловно, отвечают этим требованиям.

Справка «АН»

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и врача. Окончил филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Финалист премий «Национальный бестселлер» (роман «Патологии» и роман «Санькя»), «Русский Букер» (роман «Санькя»), премии «Национальный бестселлер» (роман «Грех»), «Супернацбест» и многих других.

Работал разнорабочим, охранником, грузчиком, был командиром отделения ОМОН. Участвовал в двух чеченских кампаниях. Семейное положение: счастливо женат. Достижения: четверо детей. Политические убеждения: леворадикальная оппозиция, участник коалиции «Другая Россия», член запрещённой национал-большевистской партии.

Чечня, как много в этом слове

– Захар, вы сами воевали, и вы писали о войне. Почему возник такой парадокс: военная литература о Великой Отечественной издавалась огромными тиражами, ей зачитывалась вся страна, а книги о войне афганской, двух чеченских появляются только в Интернете или печатаются мизерными тиражами?

 

– Если вы назовёте мне имена «афганцев» и «чеченцев», которые всерьёз способны встать вровень с Юрием Бондаревым, Константином Воробьёвым, Виктором Астафьевым – я задумаюсь над этим вопросом.

А так, я знаю одного замечательного, мощнейшего писателя-«афганца» – Олега Ермакова. Я читал достаточно много очень крепко сделанной, добротной прозы «чеченцев». Но к настоящей литературе можно отнести, пожалуй, только повести Аркадия Бабченко и «Я чеченец!» Германа Садулаева.

На сайте «Артофвар» – в те годы, когда был подъём военной беллетристики, созданной участниками «горячих точек», – я пытался, помню, в форуме объяснить, что никакого взрыва «чеченской» и «афганской» литературы не будет. Просто потому, что её создают люди не искушённые в литературе. Мужикам, прошедшим «горячие точки», может показаться смешным филолог, не умеющий разбирать автомат. Но, право слово, филолог тоже имеет некоторые основания смотреть скептически на то, как люди, умеющие пользоваться оружием, мучаются с русским словарём и придаточными предложениями.

Писатель Леонид Юзефович предложил как-то такое объяснение отсутствию новейшей «военной прозы»: на Отечественную войну шли люди из разных слоёв населения, шла интеллигенция – тогда воевали и элитарии, и крестьяне, и рабочие. А нынче армия – исключительно рабоче-крестьянская. Люди, которые начинали писать после Чечни и Афгана, – в подавляющем большинстве случаев никогда не мыслили себя в качестве литераторов, да и книг-то читали не очень много – не до этого им было. Вот и результат соответствующий.

– То есть уровень образованности в те годы был гораздо выше?

– Вспомните биографию Виктора Некрасова: отец – банковский служащий, мать – врач. Раннее детство провёл в Лозанне и Париже, был театралом, прошёл всю войну, был дважды ранен – и только потом написал «В окопах Сталинграда». Вспомните первые военные книги о Великой Отечественной – Василия Гроссмана, Леонида Леонова, Константина Симонова – это же были высококлассные мастера, писатели, уже подтвердившие свой дар, – и вот они взялись за «военную тему». Что до Бондарева, Бакланова или Астафьева – они начали делать военную прозу уже годы и годы спустя после войны – после того, как отучились в Литературном институте или на литературных курсах. Чувствуете разницу?

Литература не захватывается с наскока, не завоёвывается биографией и человеческим желанием высказаться. Литературе тоже надо учиться, вот и всё.

– Поэт в России больше, чем поэт. Так было раньше. Сейчас «как слово наше отзовётся»?

Не знаю. Мне всё равно. Надо, чтобы писались хорошие книги, сочинялась хорошая музыка. Это одни из немногих возможностей изъясняться с Богом и подтверждать ему и самим себе, что мы – есть, мы – живы, мы – размышляем и радуемся, и мучаемся.

Отец-герой

– Захар, вы многодетный папа, летом родился уже четвёртый ребёнок. Выполняете демографическую программу страны? Каково это – воспитывать и содержать такую семью?

– У меня нет никакой демографической программы. Я просто люблю детей и хочу, чтобы у меня их было много. Тем более что у нас с женой получаются красивые и породистые дети.

– Построить большой дом на большую семью стоит очень дорого…

– Я работаю на этот дом уже четыре года. Каждый год трачу, примерно, по миллиону на сам дом и сопутствующие вещи. Но можно тратить и гораздо больше. Можно и меньше – не принципиально. Если вы строите, повторяю, хороший зимний дом на большую семью – это удовольствие не для российских бюджетников. Им государство отказало в праве на свой дом.

Когда закончу с домом – буду думать про квартиру. В нашей «двушке» мы вшестером уже явно не помещаемся.

– Землю дали по программе президента Медведева?

– Про землю многодетным буду сейчас узнавать, пока не до этого было, мы рожали.

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