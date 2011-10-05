Вернуться к смыслу

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по разработке социальных стандартов и развитию системы соцзащиты населения, поэтесса Александра ОЧИРОВА вместе с «Аргументами неделi» задумалась над тем, как воспитать детей с максимальным КПД для страны.

- Александра Васильевна, большинство государственных и общественных программ в поддержку детей направлено на инвалидов, сирот и детей из многодетных семей. Но семьи, в которых растут маленькие личности, бывают разные. Далеко не все родители занимаются со своими детьми: читают им хорошие книги, покупают развивающие игрушки, ходят по музеям... Может, с родителями тоже стоит вести какую-то работу?

– Этого недостаточно. Корни проблемы гораздо глубже. Во-первых, это бедность. Многие родители и рады бы покупать ребёнку книги, водить его в театры, но не имеют на то финансовых возможностей. Не говоря уже о том, чтобы дать ему достойное образование, а значит, и перспективу продвинуться по социальной лестнице. Бедность воспроизводит бедность – получается замкнутый круг.

Во-вторых, всеобщая коммерциализация, которая воцарилась в нашей стране вместе с рыночной экономикой. В обществе потерялись традиционные ценности, а вместе с ними и понимание, ради чего жить, зачем развиваться. Отовсюду лозунгово звучит: «Научим вас, как заработать много денег». Да, деньги нужны, чтобы питаться, одеваться и обустраивать дом. Но когда человек только вступает в большую жизнь, учить его нужно другому.

Поэтому в первую очередь государство должно позаботиться о повышении зарплат, о количественном и качественном развитии детской инфраструктуры. С поисками смысла — сложнее. Ценности, которые закладываются детям в семье, вступают в противоречие с действительностью. В результате начинается духовно-нравственный кризис, ломающий личность. Чтобы этого недопустить, просто необходимо ограничить пропаганду безнравственности, жестокости, которая ведется по телевидению. Такого количества насилия и убийств не показывают ни в одной стране мира! Нам хватает криминала и разврата в ежедневных выпусках новостей, а придуманные сериалы и шокирующие передачи только усугубляют ситуацию.

Нельзя допускать уничтожения исторической памяти, преемственности поколений. Сегодня молодые люди думают, что мы живём в молодом государстве, потому что переписываются учебники, и даже люди зрелые порой не могут узнать своего детства. События трактуются по принципу «как выгоднее», и молодое поколение получается оторванным от своих корней. Сейчас проводятся многочисленные замечательные проекты по спасению истории и культуры. Под эгидой ЮНЕСКО, например, в июне начался проект «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер за примирение всеобщего с индивидуальным». Он пропагандирует общечеловеческие ценности. Именно они должны лечь в основу детских программ, школьных учебников. Подрастающему поколению, конечно, не «Гарри Поттера» надо изучать!

– «Аргументы неделi» проводят благотворительный проект «Подарим детям мир знаний!». Вновь издаются книги заслуженных авторов, на которых выросло уже несколько поколений, и распространяются по библиотекам детских домов, школ-интернатов, районным библиотекам. Только «Гарри Поттер» ведь для детей интереснее...

– Я думаю, это происходит потому, что современное информационное общество не заставляет человека взглянуть внутрь себя. Благодаря компьютеру можно мгновенно найти любую информацию, запустить какую-нибудь игру и просиживать за ней днями и ночами. На этом фоне интерес к качественной литературе теряется. Но его обязательно надо спасать, если мы хотим сохранить нравственность в душах и ум в головах. Проверенные временем книги, которые возьмут в руки дети, должны помочь им вырасти настоящими людьми. Ведь они учат состраданию, уважению, доброте, чувству долга... Более того, они не таят в себе опасности в отличие от Интернета.

– В этом году в Общественной палате проходил День детского Интернета. Как можно оградить детей от опасности в виртуальном пространстве?

– Статистика ужасна: 44% детей сталкивались с порнографическим контентом, 40% получали непристойные предложения в Сети. Не говоря уже об игровой зависимости. Защитные меры, которые может предложить государство, – это аналитика всех программ, которые предлагаются детям в школе и в магазинах. Но, конечно, здесь не обойтись без контроля со стороны родителей.

– Александра Васильевна, помимо бурной общественной деятельности вы написали более тысячи стихотворений! «Родина», «Где мне свечу поставить за Россию?» поражают искренним, без пафоса, патриотизмом. Как такой патриотизм можно внушить детям?

– Он заложен в нас генетически. Человек — это пользователь: он живёт во Вселенной, которая создана не им, которая продумана за него. И ему остаётся осмысливать своё место в этой жизни. А что может помочь в осмыслении? Только любовь. Её вызывает мать и всё то, что его окружает. А это и есть родина, как ты ни назови! Человек с самого рождения является частью культуры большого государства, то есть её носителем. И если родители будут объяснять это детям, знакомить их с историей страны и её народа, дети смогут отличить главное от второстепенного, сформируют правильную систему приоритетов. И тот человеческий капитал, который вырастет в нашей стране, не распадётся и не уплывёт из неё в другую.