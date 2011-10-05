//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Вернуться к смыслу

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Вернуться к смыслу

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по разработке социальных стандартов и развитию системы соцзащиты населения, поэтесса Александра ОЧИРОВА вместе с «Аргументами неделi» задумалась над тем, как воспитать детей с максимальным КПД для страны.

- Александра Васильевна, большинство государственных и общественных программ в поддержку детей направлено на инвалидов, сирот и детей из многодетных семей. Но семьи, в которых растут маленькие личности, бывают разные. Далеко не все родители занимаются со своими детьми: читают им хорошие книги, покупают развивающие игрушки, ходят по музеям... Может, с родителями тоже стоит вести какую-то работу?

– Этого недостаточно. Корни проблемы гораздо глубже. Во-первых, это бедность. Многие родители и рады бы покупать ребёнку книги, водить его в театры, но не имеют на то финансовых возможностей. Не говоря уже о том, чтобы дать ему достойное образование, а значит, и перспективу продвинуться по социальной лестнице. Бедность воспроизводит бедность – получается замкнутый круг.

Во-вторых, всеобщая коммерциализация, которая воцарилась в нашей стране вместе с рыночной экономикой. В обществе потерялись традиционные ценности, а вместе с ними и понимание, ради чего жить, зачем развиваться. Отовсюду лозунгово звучит: «Научим вас, как заработать много денег». Да, деньги нужны, чтобы питаться, одеваться и обустраивать дом. Но когда человек только вступает в большую жизнь, учить его нужно другому.

Поэтому в первую очередь государство должно позаботиться о повышении зарплат, о количественном и качественном развитии детской инфраструктуры. С поисками смысла — сложнее. Ценности, которые закладываются детям в семье, вступают в противоречие с действительностью. В результате начинается духовно-нравственный кризис, ломающий личность. Чтобы этого недопустить, просто необходимо ограничить пропаганду безнравственности, жестокости, которая ведется по телевидению. Такого количества насилия и убийств не показывают ни в одной стране мира! Нам хватает криминала и разврата в ежедневных выпусках новостей, а придуманные сериалы и шокирующие передачи только усугубляют ситуацию.

Нельзя допускать уничтожения исторической памяти, преемственности поколений. Сегодня молодые люди думают, что мы живём в молодом государстве, потому что переписываются учебники, и даже люди зрелые порой не могут узнать своего детства. События трактуются по принципу «как выгоднее», и молодое поколение получается оторванным от своих корней. Сейчас проводятся многочисленные замечательные проекты по спасению истории и культуры. Под эгидой ЮНЕСКО, например, в июне начался проект «Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Эме Сезер за примирение всеобщего с индивидуальным». Он пропагандирует общечеловеческие ценности. Именно они должны лечь в основу детских программ, школьных учебников. Подрастающему поколению, конечно, не «Гарри Поттера» надо изучать!

– «Аргументы неделi» проводят благотворительный проект «Подарим детям мир знаний!». Вновь издаются книги заслуженных авторов, на которых выросло уже несколько поколений, и распространяются по библиотекам детских домов, школ-интернатов, районным библиотекам. Только «Гарри Поттер» ведь для детей интереснее...

– Я думаю, это происходит потому, что современное информационное общество не заставляет человека взглянуть внутрь себя. Благодаря компьютеру можно мгновенно найти любую информацию, запустить какую-нибудь игру и просиживать за ней днями и ночами. На этом фоне интерес к качественной литературе теряется. Но его обязательно надо спасать, если мы хотим сохранить нравственность в душах и ум в головах. Проверенные временем книги, которые возьмут в руки дети, должны помочь им вырасти настоящими людьми. Ведь они учат состраданию, уважению, доброте, чувству долга... Более того, они не таят в себе опасности в отличие от Интернета.

– В этом году в Общественной палате проходил День детского Интернета. Как можно оградить детей от опасности в виртуальном пространстве?

– Статистика ужасна: 44% детей сталкивались с порнографическим контентом, 40% получали непристойные предложения в Сети. Не говоря уже об игровой зависимости. Защитные меры, которые может предложить государство, – это аналитика всех программ, которые предлагаются детям в школе и в магазинах. Но, конечно, здесь не обойтись без контроля со стороны родителей.

– Александра Васильевна, помимо бурной общественной деятельности вы написали более тысячи стихотворений! «Родина», «Где мне свечу поставить за Россию?» поражают искренним, без пафоса, патриотизмом. Как такой патриотизм можно внушить детям?

– Он заложен в нас генетически. Человек — это пользователь: он живёт во Вселенной, которая создана не им, которая продумана за него. И ему остаётся осмысливать своё место в этой жизни. А  что может помочь в осмыслении? Только любовь. Её вызывает мать и всё то, что его окружает. А это и есть родина, как ты ни назови! Человек с самого рождения является частью культуры большого государства, то есть её носителем. И если родители будут объяснять это детям, знакомить их с историей страны и её народа, дети смогут отличить главное от второстепенного, сформируют правильную систему приоритетов. И тот человеческий капитал, который вырастет в нашей стране, не распадётся и не уплывёт из неё в другую.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

В Украине рассказали о "жёстком уроке" Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Украинский политолог Андрей Головачёв написал материал, в котором рассказал о "жестком уроке", который президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали лидеры России, Германии и Франции.

//Общество

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

Митинг в Москве. На проспекте Сахарова по данным "Белого счетчика" уже более 49 тысяч человек

На митинге в Москве "Вернём себе право на выборы!" на проспекте Сахарова по данным «Белого счетчика» собралось уже больше 49 тысяч человек.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Власти впервые признали, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации

Госкорпорация «Росатом» впервые подтвердила, что взрыв в Северодвинске произошел на установке с источником радиации. До этого о проблеме говорили только военные эксперты, писали журналисты и строили догадки

//Происшествия

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось

Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае увеличилось. Данную информацию в субботу, 10 августа, предоставила глава пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Граждане Украины подали петицию с просьбой сделать национальной валютой доллар

Граждане Украины подали петицию с просьбой сделать национальной валютой доллар

Жители Украины просят руководство страны сделать доллар национальной валютой. Петицию с просьбой провести на украинской территории денежную реформу уже зарегистрировали на сайте президента.

//Здоровье

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Ученые нашли белок, восстанавливающий зубы

Билологи нашли молекулу, которая поможет зубам восстанавливаться естественным образом. Об этом сообщает Nature Communications.

//Интервью

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Актриса Жюли Дельпи: Иногда я переставала верить в себя

Жюли Дельпи – актриса, которая вызывает «двойные эмоции»: невероятно хрупкая женщина с жестким взглядом на жизнь. Это обезоруживает собеседника. Обычно о таких говорят: «Красивая, но «стервь»!» Но французский зритель любит Жюли Дельпи.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Экономика

Агентство Fitch повысило рейтинг России... несмотря на рецессию

Агентство Fitch повысило рейтинг России... несмотря на рецессию

Американское рейтинговое агентство Fitch изменило рейтинг Российской Федерации. Эксперты отметили устойчивость российской экономики. Российский Минфин пояснил, как это повлияет на нынешнюю ситуацию в стране.

//Новости СМИ2

//Общество

Пресс-секретарь Горбачева опроверг слухи о его плохом здоровье

Пресс-секретарь Горбачева опроверг слухи о его плохом здоровье

С поправкой на возраст, Михаил Горбачев чувствует себя в прекрасном расположении духа. Об этом заявил пресс-секретарь экс-президента СССР Павел Палаженко.

//Общество

Полицейские на митинге в Москве сбили квадракоптер, который делал снимки с высоты птичьего полета

Полицейские на митинге в Москве сбили квадракоптер, который делал снимки с высоты птичьего полета

На митинге в Москве собрались более 47 тысяч человек. Сеть мгновенно облетели фотографии снятой с высоты птичьего полета, однако полицейские очень оперативно стали сбивать квадрокоптеры

//Общество

Бывший тренер «Тамбова»: Техника-то у Жиркова потоньше, чем у Фернандеса из ЦСКА

Бывший тренер «Тамбова»: Техника-то у Жиркова потоньше, чем у Фернандеса из ЦСКА

О нынешнем футбольном уровне Юрия Жиркова в интервью еженедельнику «Аргументы недели» говорит тренер Владимир Ковылин, у которого полузащитник начинал в тамбовском «Спартаке».

//В мире

Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Трамп рассказал о письме от Ким Чен Ына

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил ему письмо, в котором выразил желание провести переговоры между странами. Глава Северной Кореи отметил, что готов встретиться после завершения совместных учений США и Южной Кореи.

//Общество

Депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири применением США климатического оружия против нашей страны

Депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири применением США климатического оружия против нашей страны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев удивил россиян, сообщив, что уверен -причина пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве результат применения американского климатического оружия против нашей страны

//Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В субботу, 10 августа, на севере Москвы рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Согласно последней информации экстренных служб столицы, пострадали двое детей и семеро взрослых.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Началась травля в духе 90-х", Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз, запретил ей петь его песни и "перекрывает кислород"

"Началась травля в духе 90-х", Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз, запретил ей петь его песни и "перекрывает кислород"

Максим Фадеев направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта. По нему певице запрещается исполнять все его песни, а продюсер отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август

//Общество

В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов. Полиция закрыла проход на Сахарова из-за большого количества людей

В Москве начался митинг в поддержку независимых кандидатов. Полиция закрыла проход на Сахарова из-за большого количества людей

В Москве начался митинг в поддержку независимых депутатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Несмотря на дождь, проспект Сахарова практически заполнен, но люди всё продолжают прибывать

//В мире

В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу

В бундестаге отреагировали на угрозы США передислоцировать войска из Германии в Польшу

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч прокомментировал слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть военных из Германии в Польшу.

//Общество

Социолог Михаил Дмитриев о риске возникновения «новой Болотной»

Социолог Михаил Дмитриев о риске возникновения «новой Болотной»

Политический эксперт Михаил Дмитриев считает, что в последние годы политическая жизнь в России носила законсервированный характер. В большей степени власть пыталась её подпитывать эйфорией от крымской весны. Но ещё в прошлом году социолог заметил, что в российском обществе произошли перемены настроения.

//Шоу-бизнес

"Акробатические номера" Волочковой в бикини становятся все сложнее

"Акробатические номера" Волочковой в бикини становятся все сложнее

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на море в Греции. Артистка, однако, не забывает радовать поклонников новыми "акробатическими номерами" в бикини.

//Спорт

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ

Белорус протащил на себе пятнадцать грузовиков МАЗ Белоруссии, установив мировой рекорд по перетаскиванию грузовых машин. Дмитрий Белайц вытянул 15 МАЗов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Народный артист СССР Олег Стриженов отмечает 90-летие
2

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
3

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
4

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
5

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры