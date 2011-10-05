Социальный проект «Подарим детям мир знаний!» под эгидой «АН»

Дорогие друзья «Аргументов недели»! Мы рады поделиться с вами нашим новым проектом «Подарим детям мир знаний!». Мы подготовили серию книг, которые представляют собой качественную, проверенную временем, детскую литературу. Эти издания научили уже не одно поколение в нашей стране грамотно рассуждать, логически мыслить, любить родной язык, узнать и полюбить историю и культуру своей страны. Наша задача – сделать эти книги доступными для всех детей России.

Сегодня идёт много разговоров о падении уровня образования, снижении интеллекта подрастающего поколения. Настало время действовать! Наши дети должны читать настоящие книги, в игровой форме развивающие память, расширяющие кругозор, заставляющие думать и размышлять.

Поэтому сегодня книги нужны как никогда. Только книги книгам – рознь. Есть сброшюрованный мусор, а есть именно КНИГИ. Никакой самый современный компьютер не способен дать вам такого. Настоящая книга – не только источник знаний. Не только энциклопедия жизни. Она – хранительница языкового богатства.

К сожалению, сегодня полки книжных магазинов в большей степени демонстрируют количество, а не качество. На умы и души наших детей обрушиваются миллионы абсолютно бездарных «адаптаций» и «переложений». Более того, для многих российских детей даже эти издания недоступны. Книги, вошедшие в серию «Подарим детям мир знаний!», представляют качественную литературу, имеют основной признак настоящей книги – душу.

Мы обращаемся ко всем, кому не всё равно, на каких книгах воспитываются наши дети, в какой стране жить, присоединиться к проекту и внести свой вклад в дело становления настоящих личностей! Мы предлагаем просто подарить детям книгу, выкупив её в редакции по минимальной цене – себестоимости производства.



Мы заранее совместно с вами определим, кому эти книги будут подарены: городским и сельским библиотекам тех или иных регионов, интернатам и детским домам, многодетным и малообеспеченным семьям и т.д. Процесс передачи книг будет освещён на страницах нашей газеты и на нашем сайте ­www.argumenti. ru. Информация также будет размещена в других СМИ (печатные издания, ТВ, радио, Интернет).

Начало реализации проекта будет положено нашей газетой. Мы подарим книги библиотекам детских домов и интернатов, школ Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей.

Если вы хотите принять участие в проекте, обращайтесь по тел.: 8 (495) 974-79-82 или по e-mail dobrovolskaya@argumenti.ru