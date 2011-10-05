Лилибж
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 39(280) от 06.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
В Адыгее любой прохожий в ответ на простое приветствие услышит «Къеблагъ!» – «Заходи, гостем будешь»! И отказываться от приглашения не стоит, во-первых, домашняя адыгейская кухня очень вкусна. А во-вторых, с гостем приходит счастье, считают адыги. Так зачем же обделять этот радушный народ?
Адыгейская кухня – пиршество острых блюд, всевозможных приправ, специй, пахнущих трав, перца и чеснока. Хозяйки этого Кавказского региона готовят исключительно на сливочном масле. А мясные блюда подают и на обед, и на ужин. Адыгейское жаркое из баранины или говядины соблазнительно простое в приготовлении блюдо.
На топленом масле поджарить лук, добавить измельчённую кинзу, перец и быстро растереть, следя за тем, чтобы зажарка не подгорела. Говядину или баранину нарезать небольшими кусочками, положить в зажарку, перемешать подлить воды и тушить под крышкой на медленном огне около часа. В конце приправить чесночной солью.
Нужно: 0,5 кг мяса, 3 средних луковицы, 2 ст. л. топлёного сливочного масла, 200 мл воды, небольшой пучок кинзы, чесночная соль и красный молотый перец по вкусу.
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