В Адыгее любой прохожий в ответ на простое приветствие услышит «Къеблагъ!» – «Заходи, гостем будешь»! И отказываться от приглашения не стоит, во-первых, домашняя адыгейская кухня очень вкусна. А во-вторых, с гостем приходит счастье, считают адыги. Так зачем же обделять этот радушный народ?

Адыгейская кухня – пиршество острых блюд, всевозможных приправ, специй, пахнущих трав, перца и чеснока. Хозяйки этого Кавказского региона готовят исключительно на сливочном масле. А мясные блюда подают и на обед, и на ужин. Адыгейское жаркое из баранины или говядины соблазнительно простое в приготовлении блюдо.

На топленом масле поджарить лук, добавить измельчённую кинзу, перец и быстро растереть, следя за тем, чтобы зажарка не подгорела. Говядину или баранину нарезать небольшими кусочками, положить в зажарку, перемешать подлить воды и тушить под крышкой на медленном огне около часа. В конце приправить чесночной солью.