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Рожденные по-цыгански

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЗЫКОВ ]

Рожденные по-цыгански

Знаменитый французский писатель и философ Мишель Монтень в трактате «Опыты» удивлялся тому, сколь спокойно цыганки относятся к родам. Не обставляя это событие всевозможными церемониями, они, явив свету младенца, просто отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорождённого и искупаться самим. Подобное описание, однако, не означает, что обычаев и традиций, связанных с беременностью, рождением и воспитанием детей, у этого народа недостаёт.

Как это было принято у многих российских народов, цыганки старались до определённого срока скрывать свою беременность, чтобы никто не сглазил будущего ребёнка. Суеверия предписывали не смотреть на пожар, в противном случае младенец мог появиться на свет с родимыми пятнами. А чтобы пуповина в утробе не обвила шею плода и не задушила его при родах, будущим мамам не следовало перешагивать через забор или натянутую верёвку. У отогнавшей ногой собаку, ребёнок мог родиться со щетиной на теле.

Естественно, кроме предрассудков существовали и вполне рациональные обычаи, продиктованные заботой о здоровье беременной. Например, если хотелось чего-нибудь вкусненького, следовало добыть желаемое. Если во время кочёвки в таборе женщина начинала рожать, все немедленно останавливались и отправлялись в путь вновь только тогда, когда мать с младенцем достаточно окрепли.

С другой стороны, готовящихся стать мамами, не принято было освобождать от повседневных забот. До самых родов они трудились наравне со всеми соплеменниками. Рожала женщина в шатре, все обитатели которого выходили наружу. Помочь при родах могли родственницы. После рождения детей обязательно купали.

Первое время малыша особенно тщательно берегли от злых духов. От недоброго глаза повязывали на него красную ленту, отвлекавшую внимание посторонних от ребёнка. На шею вешали оберег – мешочек с разными травами, корой дерева, в которое попала молния, ладаном и кусочком тела летучей мыши. Первые шесть недель женщину изолировали от остальных членов табора. Ела она отдельно ото всех, младенца кроме неё на руки никто брать не смел. Подобная традиция защищала маму с малышом от инфекции.

Ребятишек с детства приучали терпеть жару и холод, дождь и ветер. У народа, ведущего кочевой образ жизни, просто не было другого выхода – ребёнок должен был быть закалённым. В 1878 году петербургский журнал «Природа и люди» писал даже: «Для цыганёнка ничего не значит побегать с полчаса или более по снегу совершенно голым и босым. Отогревшись в шатре у костра, он может опять бегать по снегу столько же». Как бы ни была многодетна и небогата цыганская семья, рождению ребёнка в ней всегда радовались. Не принято было наказывать детей. Со стороны даже могло показаться, что ребятишкам позволено всё. Любой малыш, в том числе из чужой семьи или другой национальности, всегда рассматривается цыганами как личность, нуждающаяся в защите, помощи, добром слове и угощении. А ещё цыганские ребятишки крайне редко бывают сиротами. Если вдруг случается несчастье и ребёнок лишается родителей, кто-нибудь из родственников обязательно заберёт его в свою семью.

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