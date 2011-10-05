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Новая журналистика

№ 39(280) от 06.10.2011 [«Аргументы Недели », Натан ПЕТРОВ ]

Новая журналистика

Четвёртый год Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Министерства регионального развития РФ проводит Всероссийский конкурс на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития.

«СМИротворец 2011» в самом разгаре. Журналистские работы со всей страны собраны. Лучшие представлены на суд жюри. И та часть экспертов, что оценивает локальные и этнические средства массовой информации, на этой неделе закончила свою работу.

Всего в категории «Локальные/Этнические СМИ» рассматривались работы 203 средств массовой информации. В этом году зафиксирован небывалый всплеск интереса электронных СМИ к теме этнического многообразия жизни страны. Вот как прокомментировала работу жюри Маргарита Лянге, председатель Гильдии межэтнической журналистики:

– Когда мы только начинали этот конкурс, о таком уровне качества и таком количестве работ можно было только мечтать. В России очень талантливые, неравнодушные журналисты. Печатные СМИ всегда хорошо работали в этом направлении. Радует, что многие из представленных работ – это не единичные выступления, а регулярные рубрики и цикловые программы, которые в последний год появились на местных теле- и радиостанциях. Благодаря этому общество учится в спокойном режиме – без истерик и экзальтации – обсуждать непростые межэтнические проблемы, которые перед нами возникают, и сообща искать выход из создавшихся ситуаций. Новая отрасль журналистики – межэтническая – уверенно встает на крыло. Я горжусь своими коллегами!

В шорт-лист категории «Локальные/Этнические СМИ» вошли:

«Телевидение»: «11 канал» (г. Полевской), ИА «АС-Медиа» (г. Гатчина), «Викинг Арис» (п. Вырица, Гатчинский район, Ленинградская область), «ДТВ-Иркутск» (г. Иркутск), «Коми республиканский телевизионный канал» (г. Сыктывкар), «Лабытнанги-ТВ» (г. Лабытнанги), «Моя Удмуртия» (г. Ижевск), «Надымская студия телевидения» (г. Надым), «Областное телевидение» (г. Екатеринбург), продюсерский центр «Разум» (г. Рязань), «Сейм» (г. Курск), «Телестанция НКМ» (г. Петрозаводск), «ТВ СФУ» (г. Красноярск), «Четвёртый канал» (г. Екатеринбург), «ЮТВ» (г. Чебоксары).

«Радио»: «Астраханское студенческое телевидение» (ASTUdent-tv) (г. Астрахань), ТРК «Балтийский Берег» (г. Сосновый бор), «Вайгель» (г. Саранск), «Вятка» (г. Киров), «Тол буйлары» (с. Барда, Пермский край).

«Интернет»: «Сhechenasso.ru» (г. Москва), «Gpa-spb.ru» (г. Санкт-Петербург), «Белорусы Москвы» (г. Москва), «Гатчинка.рф» (г. Гатчина), «Интерэтник.орг» (г. Москва), «Татары Москвы» (г. Москва), «Финноугровидение» (г. Сыктывкар), «ЧУМотека» – неофициальный блог НАО (г. Нарьян-Мар), «Информационно-образовательная Сеть коренных народов «Льыоравэтльан» (г. Горно-Алтайск), Сайт РННКА (г. Москва).

«Печать»: «Вперёд» (Ончыко) (г. Йошкар-Ола), «Время и мы» (с. Мантурово), «Время» (Вакыт) (п. Игра, Удмуртская республика), «Забайкальский рабочий» (г. Чита), «Земля ветлужская» (г. Ветлуга), «Красное знамя» (г. Глазов), «Магаданская правда» (г. Магадан), «Мы – земляки» (г. Пермь), «Невинномысский рабочий» (г. Невинномысск), «Нефтяник Лангепаса» (г. Лангепас), «Орленок-Дагестан» (г. Махачкала), «Призыв» (с. Юргинское, Тюменская обл.), «Республика молодая» (г. Саранск), «Российские корейцы» (г. Москва), «Северный рабочий» (г. Северодвинск), «Татарский мир» (Деньясы) (г. Москва), «Шахтинские известия» (г. Ростов-на-Дону).

«Русские в ХХI веке»: «Вечерний Бишкек» (г. Бишкек), «Знамя труда» (г. Тимашевск), «Калина Красная» (г. Глазов), «Красноярский рабочий» (г. Красноярск), «Люберецкая панорама» (г. Люберцы), ТРК «Новый век» (г. Казань), ИА «Новый Зай», (г. Заинск), ТРК «Удмуртия» (г. Ижевск), «Этносфера» (г. Москва).

«Детские и молодёжные СМИ»: «Зечбур!» (г. Ижевск), «Кизили» (г. Ижевск), «Одежда наших предков», приложение к журналу «Белая юрта» (г. Улан-Удэ), «Проба пера» (с. Грачёвка, Ставропольский край), «Радуга» (г. Сыктывкар), «Рюкзачок с сюрпризом» (г. Ижевск), ТРК «Удмуртия» (г. Ижевск).

Состав жюри: Михаил Васютин  замглавы правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл; Алексей Зенько – замдиректора Департамента межнациональных отношений Минрегиона России; Алан Касаев – руководитель редакции стран СНГ и Балтии Объединённой дирекции международного сотрудничества Российского агентства международной информации РИА Новости; Маргарита Лянге – председатель Гильдии межэтнической журналистики, советник директора «Радио России»; Светлана Смирнова – зампредседателя Ассамблеи народов России; Владислав Фронин – главный редактор «Российской газеты» и Михаил Членов – вице-президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии.

Имена СМИротворцев этого года назовут 31 октября в Государственном академическом Малом театре на торжественной церемонии награждения. Поздравлять победителей будут известные общественные деятели, журналисты и политики, а также лучшие академические народные коллективы страны, в числе которых Корякский фольклорный ансамбль «Ангт», Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», ансамбль народного танца из Адыгеи «Нальмэс», Русский народный хор имени Пятницкого.

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