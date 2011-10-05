То, что завсегдатаи наших бесконечных телевизионных ток-шоу уже пару месяцев как переключились на обсуждение темы межнациональных отношений, – уже и не удивляет, а скорее удручает.

Увы, обсуждение действительно злободневной проблемы для общества не вывело на голубые экраны ни новых экспертов, ни новые идеи. Круг спаринг-партнеров там неизменен: Жириновский, Веллер, Проханов, Хакамада – далее везде. Перечень мыслей, которые они транслируют, – и того уже. Одни вдохновенно мусолят перед камерами тему плача о русском народе (не предлагая при этом ничего конкретного!), другие призывают вообще срочно отказаться от национального самосознания как пережитка первобытного строя и тем самым лишний раз подобострастно продемонстрировать свою близость к западной цивилизации.

А в это время на альтернативной площадке, каковой давно стал Рунет, общество само пытается хоть как-то обсудить то, что действительно вызывает у него болезненную реакцию. Причём поводы для таких дискуссий выбираются самые невероятные!

Захожу на днях на форум, где обсуждают новые модели планшетов, и попадаю в жёсткую полемику по... национальному вопросу. Ну как, скажите, может быть связан этот наш сугубо внутренний вопрос с тем, что «японская компания Sony вывела на рынок собственные планшеты и надеется, что их гаджеты потеснят Apple и Samsung»?!

А вот, поди ж ты, буквально в третьем посте появляется запись: «Смерть яблоку и всем русским!» Это вызывает мощную реакцию на форуме. Привожу практически без купюр первые отклики на это мнение:

«– Никогда не трогай русских, если мы поднимемся, снесём всё и всех, уже было в истории!

– Это ты к чему? Здесь вообще-то другая тема... или тебя клинит только одна идея))))

– Не боишься, что тебя первого порвут-то???

– А чё по-русски пишешь? Писал бы уже по-американски:-)))), а то не логично как-то.

– Можешь их ненавидеть и желать им смерти. Но вот только злить русских категорически не стоит. Мы живём в их стране, потому что они нам позволяют и терпят, но терпение рано или поздно лопнет. (Сам я Серб.)

– Друг! Ты всё попутал... здесь совсем о другом говорят. А насчёт смерти русским, то с нами Бог – остальное не важно.

– Если так считаешь, то уезжай из России. А то понаехали тут.

– Подавишься!!!

– ЭТО ТРОЛЛЬ!! Не обращайте внимания, и не будет флуда.

– Слава Славянам! Смерть захватчикам!

– Не нравятся мне такие высказывания про Русский народ!

– Да вы чё, ребят, говорите? Я хоть и не русский, но очень люблю эту страну и уважаю эту гениальную нацию. За русскими сила! Очень умные ребята, если бы ещё мало пили, то гениев ещё больше бы стало, многие сами себя губят. А так, я за Яблоко, вот вроде ничего особенного, но вот дизайн аппаратуры так и привлекает к себе.

– Уважаемые, какие вы все на этих огрызках упёртые стали, пройдёт два года, и будут стоить, как сотовый. Насчёт национализма (смерть русским, я русских уважаю и т.д.) достало уже! Пишите друг другу лучше хорошее (армяне – умеют шашлык готовить, русские – хлебосольны, грузины – красивые тосты и вкусное вино, хохлы – красивые песни и т.д.).

– Поддерживаю на 100%. И про огрызки и про «мир, дружба, жвачка». Молоток.

С одной стороны, так и хочется воскликнуть: кошмар, что же это происходит, почему обсуждение банального зарубежного гаджета превращается в такое? Но с другой-то, смотрите, каков запас здравомыслия у наших молодых людей! Поддавшись было на провокацию, они буквально за 15 минут сами, без всяких помощников вышли на конструктивную позицию и… нейтрализовали подстрекателя.

Нет, зря мы порой на нашу молодёжь напраслину возводим. Они позитивнее и честнее большинства нынешних политиков, которые, чуть не ежедневно красуясь перед телекамерами, ни здравомыслием, ни позитивом с конструктивом похвастаться не могут. Сплошной националистический флуд, как говорят нынче в Сети.