Этноновости от 6 октября

Пермский край

В Перми при поддержке Минрегиона России состоялся Форум немецкой молодёжи Урала. Активисты национальных и этнических молодёжных объединений Пермского края провели круглый стол на тему: «Межнациональное взаимодействие молодёжных организаций российских немцев: актуальное положение и направления развития», отметили праздник урожая – Erntedankfes» («Эрнтэданкфест»).

Ненецкий АО

В Нарьян-Маре прошёл Международный фестиваль национальных культур «Аргиш надежды». Кроме местных исполнителей в нём приняли участие коллективы из регионов России. Слово «аргиш» есть в языках почти всех коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В буквальном смысле оно означает «караван из нескольких оленей», но философское значение слова гораздо шире. Это – жизненный путь северного человека, романтичный мир, манящий звуками бубна.

Республика Адыгея

В Майкопе в выставочном зале Северо-Кавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока прошел День адыгского национального костюма. Помимо костюмированного театрализованного представления посетители могли увидеть танцевальную программу, которую специально подготовил Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».

Камчатский край

C результатом 16 часов 10 минут завершился первый Открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки. Он проходил в рамках «Алхалалалая» – ительменского обрядового праздника – в этно-культурном центре общины ительменов «Пимчах» (село Сосновка). Победителями марафона стали Маргарита Маркова (с. Соболево, ансамбль «Алгу») и Андрей Катавынин (п. Оссора, ансамбль «Коритэв»).

Республика Марий Эл

Вышел обновлённый вариант электронной версии 10-томного «Словаря марийского языка». Программа «Марий электрон мутер» издана в виде CD-диска, и любой желающий может бесплатно скачать её с сайта marlamuter.ru. Словарь состоит из нескольких разделов: марийско-русского словаря с возможностью перевода с марийского на русский и с русского на марийский; базы слов марийского орфографического словаря с возможностью быстрого поиска; правил орфографии и пунктуации марийского языка с удобной системой навигации и поиска.

Республика Мордовия

В Темникове проходит Межрегиональный фестиваль резчиков «Поющее дерево». Мастера демонстрируют посетителям различные техники резьбы по дереву, проводят мастер-классы для учителей труда общеобразовательных школ. В рамках фестиваля пройдут заседание круглого стола «Традиционная национальная скульптура. История и современность», а также концертные программы с участием коллективов и исполнителей из сельских поселений Темниковского муниципального района. 9 октября, в заключительный день фестиваля, наградят авторов лучших работ.