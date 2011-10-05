Душа и сердце в объективе

Необычная фотовыставка прошла в Центре фотографии им. братьев Люмьер в Москве. Все работы экспозиции посвящены будням и праздникам аборигенов отдалённых уголков нашей страны. Чести выставиться на одной из лучших площадок столицы удостоились фотографии-финалисты конкурса «Культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», который проходил в этом году с мая по сентябрь на всей территории России.

Белоснежные стены, четкая графика работ, контрастное освещение… Очень разные по стилю, жанру и настроению фотографии в выставочном зале смотрелись тем не менее как единое целое. Причём впечатление производили не только сюжеты, непривычные взгляду столичных ценителей фотоискусства. Поражал общий, на удивление высокий, уровень работ. Хотя участие в фотоконкурсе, проводимом при поддержке Минрегиона России, принимали как состоявшиеся профессионалы, так и любители.

– Итоговая выставка не требует снисхождения и фразы «не судите строго», – радуется председатель жюри, директор мультимедийного комплекса актуальных искусств Ольга Свиблова. – Она великолепна! Профессионала от не профессионала, звезду от не звезды отличает по большому счёту только бренд. Любому художнику, чтобы стать признанным мастером, нужна помощь извне. Будут работы показывать – фотограф станет известным, сможет зарабатывать на своём искусстве деньги.

Удивительно, но в шорт-лист конкурса работы профессиональных художников вообще не попали! И строгое жюри, и интернет-сообщество отдали предпочтение фотографиям, сделанным «простыми» людьми: кочевниками, оленеводами, исследователями Севера и Дальнего Востока, волонтёрами. Именно их кадры оказались самыми яркими. Героями работ художников стали дети, старики, животные – дикие и домашние, и, конечно, бесконечно прекрасная, несмотря на свою суровость, северная природа. Впрочем, организаторы конкурса решили сконцентрироваться на этно-культурном аспекте.

Чёрно-белая история

Все работы выставки было решено представить в чёрно-белом варианте.

– Мы осознанно остановились на этой гамме, – делится секретом заместитель министра регионального развития РФ Максим Травников. – Во-первых, для того чтобы показать, что в жизни малых коренных народов, которые ведут традиционный образ жизни, есть как очень яркие, светлые, так и очень непростые моменты. А во-вторых, нам хотелось, чтобы красоты природы, на фоне которых живут аборигены, не отвлекали зрителя от восприятия образа жизни представителей коренных народов.

Составить своё собственное впечатление о нелёгких северных буднях зрителю помогает тот факт, что большинство работ, присланных на конкурс, – это семейные фотографии, иллюстрирующие будничные дела: рыбалку, охоту, сбор грибов, приготовление пищи… Запечатлённые мгновения чужой жизни буквально заряжают позитивом: невозможно не улыбнуться, глядя на серьёзные личики маленьких аборигенов. Видимо, профессиональное жюри, как и рядовые зрители, не устояло перед обаянием маленьких чукчей, ненцев и коряков: на всех без исключения работах-победителях запечатлены дети.

Пятеро лучших

Выбор трёх самых-самых из нескольких сотен работ – дело не простое. Возможно, именно поэтому обычных для конкурсов подобного рода мест решили не присуждать. Безусловного лидера у этого состязания нет. Есть трое победителей, одинаково достойных высшей награды. Лучшими фотографиями конкурса признаны «Правнуки» (автор Владилен Ковры), «Приручённый домашний олень» (автор Вениамин Салиндер) и «Коля» (автор Вера Костамо). Фаворитом интернет-голосования, прошедшего на официальной странице конкурса, стала работа «Без названия» Виктории Тибичи. А специальный приз организаторов получило фото «Глебка и Берегиня» Максима Стефановича.

Четыре из шести отмеченных работ сделаны аборигенами, две – жителями европейской части России, теми или иными ветрами занесёнными в далёкие северные края. Всех победителей пригласили в Москву на открытие выставки, но приехать в столицу смогли лишь трое: традиционный образ жизни не всегда позволяет длительные отлучки.

Нелётная погода

Так, несмотря на горячее желание, не смог прибыть на выставку автор «Правнуков» Владилен Ковры – абориген Чукотки. Он эколог, занимается охраной популяции белых медведей. Друг автора, который получал за Владилена заслуженную награду, рассказал собравшимся, что в течение двух недель фотограф-любитель пытался улететь на Большую землю. Но у погоды были, видимо, свои собственные планы.

Не было на торжественной церемонии открытия и Максима Стефановича. Учёный-исследователь, лучшие из своих кадров отснявший во время экспедиций по Забайкальскому краю, и этой осенью находится в очередном научном походе.

Одна из победительниц Вера Костамо свой победный снимок сделала во время медико-социального проекта «Красный чум», участие в котором девушка принимала в 2008 году.

– Истоки проекта уходят к тридцатым годам двадцатого столетия, – поясняет Вера. – В те времена мини-группы, состоящие из врача и культработника, кочевали по тундре, занимаясь медицинским обслуживанием и образованием местных жителей. И в наши дни коренному населению нужна помощь, поэтому проект был возрождён. Я ездила в тундру в качестве культработника: готовила самых маленьких к школе, консультировала более старших по вопросам высшего образования, учила всех желающих пользоваться Интернетом. А параллельно – фотографировала.

Героем фотографии Вениамина Салиндера стал его сын Сережа. Вениамин живёт «двойной» жизнью: осенью, зимой и весной он учится в известном питерском вузе, воспитывает сына и пользуется всеми благами современной цивилизации. А летом – уезжает к родителям в Тюменскую область на кочёвку.

– Лето – самый трудный период, нужны лишние руки. Я никогда не отказываюсь помогать. И семью свою на подмогу вывожу, – рассказывает Вениамин. – Как-то остановились на привал. Поставили чум. И тут на огонёк зашёл молодой олень. Я попросил сына обнять его и схватил фотоаппарат. Именно этот снимок принёс мне победу!

Кстати, фотографию «Приручённый домашний олень» жюри выделило за особую эмоциональность. Фотограф-любитель, все снимки делающий на дешёвенькую непрофессиональную «мыльницу», явно сумел передать часть своей любви к родным местам зрителям! Ведь, как выразилась Ольга Свиблова, именно фотоискусство даёт возможность каждому открыть душу и сердце через призму объектива.