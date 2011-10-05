Бенгальские огни на льдине

Хозяина Арктики – белого мишку – опять побеспокоили: эти несносные люди – полярники вкупе с метеорологами, аэрологами геологами, прибывшие на атомном ледоколе «Россия», как-то увели из-под носа отменную льдину. Это остатки некогда большого ледового поля, состоящего из многолетнего льда толщиной около двух метров. Сначала на ней расположилась дрейфующая станция «СП-38». На смену ей пришла другая – «СП-39». А сколько шума от этих полярников! От их фейерверков!

Торт «СП-39»

1 октября в Северном Ледовитом океане, в точке с координатами 84 градуса 09 мин. северной широты и 148 градусов 56 мин. западной долготы, состоялось официальное открытие дрейфующей станции «Северный полюс – 39». Основная цель экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета – «Высокоширотная Арктика –2011» достигнута. А прибыла экспедиция в Арктику на атомном ледоколе «Россия».

Российский флаг «СП-38» торжественно сняли с флагштока. Он служил полярникам почти год: его подняли 15 октября 2010 года, чтобы обозначить присутствие России в Арктике. Новый российский флаг «СП-39» сменил старый, слегка потрёпанный, под звуки гимна. По традиции для новой группы полярников готовят огромный торт. И вручают его коку новой дрейфующей станции. Кроме торжественной перемены флага и построения всей команды у ледокола «Россия» символом начала работы новой станции всегда служит первая сводка метеорологических данных. Её передали. Вот только фейерверка на этот раз не было. Обошлись бенгальскими огнями. Но было очень красиво.

На льдине будут жить 16 человек (количественный состав «СП-39» тот же, что и у «СП-38»): метеорологи, аэрологи, гидрологи, гидрограф, гидрохимик, ледовики, врач и повар. Они будут обитать в 23 жилых домиках. Атомный ледокол «Россия» доставил аппаратуру, дизель-генераторы, склады с топливом и питанием.

Подобные экспедиции при участии атомоходов Росатомфлота проходят ежегодно. 21 августа 2009 г. стартовала полярная экспедиция «Арктика-2009» на ледоколе «Ямал». 55 участников экспедиции провели эвакуацию полярной станции «Северный полюс-36». Они открыли работу станции «Северный полюс-37». 10 октября 2010 г. ледокол «Россия» подошёл к льдине для эвакуации станции и высадки новой – «Северный полюс-38». Работы были выполнены при вертолётной поддержке авиакомпании «Газавиа».

Сумасшедшее преимущество России

Сегодня Россия – единственная страна в мире, которая имеет дрейфующую станцию в Арктике. Плюс к этому наш единственный в мире атомный ледокольный флот. Всё это даёт России бешеные преимущества! Остальные лидеры гонки за арктические ресурсы используют более скромные методы проведения исследований: автоматические буи, краткосрочные экспедиции и пр. Выходит, что наши конкуренты пока не в состоянии обеспечить то «море» научной информации, которое выдают российские станции. Напомним, они выполняют в высоких широтах Арктики океанографические, ледовые, метеорологические, гидрографические и другие комплексные наблюдения (в частности, занимаются проверкой точности работы системы ГЛОНАСС).

– Дрейфующие полярные станции одновременно реализуют важнейшую государственную задачу – присутствие России в этом регионе, – рассказывает руководитель экспедиции «Арктика-2011» Владимир Соколов. – Это формат, наиболее востребованный мировым сообществом. И когда в 2003 году возобновились дрейфы станций, позиция у государства сохраняется одна – необходимо присутствие России в арктических широтах. Напомним, в XX веке реальное присутствие Советского Союза в арктическом высокоширотном секторе все принимали безоговорочно. Пусть и без восторга. Присутствие любой страны в Арктике и Антарктике наиболее эффективно осуществляется через научные исследования. Сегодня российская полярная станция за день получает и передаёт информации больше, чем советская полярная станция за целый год!

Цифровая аппаратура позволяет в случае необходимости ежесекундно получать информацию, которая пишется на современные носители и, если надо, сразу идёт в эфир и становится доступной для всех: в прогнозах погоды, для полётов самолётов. А если есть данные регулярных наблюдений, значит, есть и надёжные метеопрогнозы, а это уже вклад в развитие Севера – в обеспечение навигации по Северному морскому пути.

Севморпуть – золотая транспортная артерия

У этой арктической трассы много преимуществ. Во-первых, это сокращение до 30% времени нахождения в пути по сравнению с плаванием через Суэцкий или Панамский каналы. Но это экономия не только времени, но и топлива. Кроме того, проход по Севморпути более безопасен, чем вокруг Африки, где бесчинствуют пираты. Да и льдов в Арктике становится всё меньше. Эксперты прогнозируют: в будущем эта транспортная артерия станет пригодна для судоходства гораздо больший отрезок времени.

В этом году был установлен новый рекорд скорости прохождения Северного морского пути. Его установил танкер «Владимир Тихонов» водоизмещением 162 тыс. тонн. Преодоление трассы заняло у него всего 7,4 суток. Танкер, в проводке которого участвовали ледоколы Росатомфлота «50 лет Победы» и «Ямал», стал самым большим в истории судоходства по Севморпути.

А 31 августа с.г. по Севморпути отправился крупнейший сухогруз-балкер. Водоизмещение японского судна «Sanko Odyssey» компании Sanko Lane составляет 74,8 тыс. тонн. Проводку судна успешно выполнил атомный ледокол «Таймыр». Кстати, это был первый в истории транзит японского судна по Северному морскому пути. По мнению заместителя гендиректора Росатомфлота Владимира Танько, проведение таких операций подтверждает, что мы не без оснований претендуем на богатства Арктики: «Подобные проводки больше в мире никто не делает...»

Из досье «АН» «Россия» – атомный ледокол типа «Арктика» (принадлежит Росатомфлоту, ГК «Росатом»). Заложен 20.02.1981 г. на Балтийском заводе в Ленинграде. Спущен на воду 2 ноября 1983 года. Принят в эксплуатацию 21 декабря 1985 года. Длина – 150 м, ширина – 30 м. Атомная турбоэлектрическая установка ледокола имеет мощность 75 тыс. лошадиных сил.

Подводный хребет Михаила Ломоносова

Атомные ледоколы способны заниматься не только проводкой супертанкеров, но и участвовать в геологоразведке арктического дна, оказывать помощь в нефте- и газодобыче. В сентябре с.г. в Мурманск вернулось научное судно «Академик Фёдоров». За два месяца участники экспедиции исследовали 6 тыс. км сейсмических профилей с качеством, отвечающим требованиям Комиссии ООН по установлению границы континентального шельфа России в Арктике. Проводку судна осуществлял тоже атомный ледокол «Россия». Изыскания подобной сложности в столь высоких широтах проводились впервые. Данные, полученные в ходе работ, лягут в основу заявки России в ООН. Доказав, что граница шельфа проходит именно вдоль подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, Россия сможет осваивать месторождения нефти и газа. По оценкам экспертов, освоение кладовых Арктики позволит многократно увеличить мировые запасы углеродов и других полезных ископаемых.

Сегодня на освоении Арктики, использовании её ресурсного потенциала сконцентрированы интересы многих стран мира. Отстаивать наши интересы необходимо прежде всего экономическими методами. Именно так и поступает Россия, используя – как козыри – Росатомфлот и развитие Севморпути. В будущем это сулит создание новых рабочих мест и повышение качества жизни людей на всём протяжении трассы. Транзитный проход судов – это очень перспективное направление. Оно сулит казне отменный доход.

Укреплять позиции России в Арктике

А для того чтобы Севморпуть развивался, необходимо модернизировать портовую инфраструктуру по всему протяжению трассы, восстановить систему береговых метеостанций и инициировать постройку новых двухосадочных ледоколов. Они должны прийти на смену атомоходам, выработавшим свой ресурс. Их преимущества в том, что такие суда можно будет использовать как в открытом океане, так и в устьях рек, на низкой воде. Строительство первого из трёх запланированных к постройке ледоколов должно начаться в ближайшее время. В том, что России это по силам, сомневаться не приходится. Наша страна обладает уникальным опытом конструирования, постройки и эксплуатации таких судов. Сегодня российский атомный ледокольный флот насчитывает 6 атомных ледоколов, один лихтеровоз и несколько судов технологического обслуживания.

В следующем, 2012, году Россия будет отмечать 75‑летие с начала работы дрейфующих станций в Арктике. Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс‑1» («СП-1») начала работать во льдах Арктического бассейна 25 мая 1937 года. В тот день на «СП-1» прибыли начальник станции Иван Папанин, геофизик Евгений Фёдоров, гидролог Петр Ширшов и радист Эрнест Кренкель. С этого момента дрейфующие станции стабильно работали в Арктическом бассейне с перерывом на предвоенные и военные годы и 12 постперестроечных лет. Весной 2003 г. работа дрейфующих станций была возобновлена.

Так что работа с каждым годом набирала новые обороты. Присутствие России в Арктике наполняется всё новым содержанием.