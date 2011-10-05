Справка придёт сама

Минрегион подготовил проект изменений в Правила направления материнского капитала на улучшение жилищных условий. Когда он будет принят, собрать бумаги на получение средств станет проще.

В пакете документов, необходимых для использования средств материнского капитала на решение жилищных проблем, обязательно должны присутствовать правоустанавливающие – на земельный участок и жилое помещение (если речь шла о реконструкции). Раньше заявители должны были самостоятельно предоставлять эти бумаги, при необходимости обращаясь за нужными справками в Регистрационную палату. «Свежий» проект исключает такую необходимость. Планируется, что отделения Пенсионного фонда РФ, куда подаётся заявление, смогут сами запрашивать в Регпалате всю необходимую информацию.