Справка придёт сама
№ 39(280) от 06.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Минрегион подготовил проект изменений в Правила направления материнского капитала на улучшение жилищных условий. Когда он будет принят, собрать бумаги на получение средств станет проще.
В пакете документов, необходимых для использования средств материнского капитала на решение жилищных проблем, обязательно должны присутствовать правоустанавливающие – на земельный участок и жилое помещение (если речь шла о реконструкции). Раньше заявители должны были самостоятельно предоставлять эти бумаги, при необходимости обращаясь за нужными справками в Регистрационную палату. «Свежий» проект исключает такую необходимость. Планируется, что отделения Пенсионного фонда РФ, куда подаётся заявление, смогут сами запрашивать в Регпалате всю необходимую информацию.
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