Земельный адрес

Минэкономразвития навело долгожданный порядок в системе выделения земельных долей из наделов, когда-то находившихся в колхозной и совхозной собственности. В ведомстве подготовлен Приказ от 3 августа 2011 г. №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков». Документ разъясняет, как превратить абстрактный пай в конкретный участок земли.

По сложившейся в 90-е годы практике участки бывших государственных земель распределялись не в виде конкретных «соток», а в виде доли в праве. По сути, они представляли собой некий участок определённой площади в непонятном месте. Процедура же, позволявшая превратить виртуальную землю в реальный участок, была крайне тяжёлой и запутанной. Прежде всего для самих собственников.

Теперь эта процедура упорядочена. В приказе прописаны новые требования к межевому плану, который прилагается к решению общего собрания собственников о выделе земельных участков. Указание конкретного адреса участка становится обязательным.