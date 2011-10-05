Справка без очереди

В начале октября вступил в силу закон об электронном правительстве. Его реализация избавит нас от изнурительных процедур сбора различных справок, документов, разрешений и прочих важных бумаг. Да и сам их список заметно сократится. Самарская область – один из регионов-лидеров, который первым внедряет новые принципы работы. Многие жители губернии на собственном опыте убедились, насколько удобно получать все нужные данные в «одном окне».

Приятную во всех отношениях новость для россиян, изнурённых сбором справок по любому поводу, обнародовал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Вячеслав Володин. Он сообщил, что в России запускается первый этап одной из важнейших реформ последнего времени – перехода ведомств на электронный документооборот. С июля 2012 года начнётся второй этап, к процессу присоединятся все регионы страны, избавляясь от лишнего «бумажного» взаимодействия. В результате реформы существенно упростится жизнь как чиновников, так и обычных граждан. Володин подчеркнул, что правительство ведёт постоянный мониторинг ситуации в субъектах РФ, выявляя лидеров и отстающих. Результаты мониторинга планируется публиковать.

«Опыт пилотных регионов: Волгоградской, Самарской областей, Республики Башкирии показывает, что работать по-новому вполне реально, если все подойдут к работе ответственно, её можно будет выполнить задолго до 1 июля 2012 года», – уверен вице-премьер. «Главный результат всех преобразований заключается в том, что людям больше не придётся выполнять функции курьеров между государственными ведомствами и стоять в очередях», – добавил он. По замыслу авторов реформы, закон облегчит доступ населения к получению государственных услуг и ударит по коррупции.

Жители Самары уже сейчас избавлены от необходимости многочасового стояния в очередях для сбора бесчисленных справок. С августа здесь работает Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, работающий по принципу «одного окна». На днях работу МФЦ проверил губернатор Самарской области Владимир Артяков. Глава области ознакомился с системой электронной очереди, терминалами, работой службы приёма и выдачи документов. Сотрудники центра показали, как на деле существенно упрощена услуга выдачи и замены паспорта. Владимир Артяков пообщался с жителями города, которые в этот день обратились за помощью в МФЦ, и получил положительные отклики на работу новой структуры.

Затем директор Самарского МФЦ Александр Иванов рассказал о планах по развитию центра. Он, в частности, сообщил, что уже подписаны соглашения о взаимодействии с 13 контрагентами и ведётся работа по привлечению ещё более десятка партнёров и расширению перечня оказываемых услуг. В ближайших планах – размещение в МФЦ нотариусов (для ускорения процесса сбора документов). Сейчас портал госуслуг даёт возможность гражданам получить необходимую информацию и документы по четырём направлениям: гражданско-правовой статус, предпринимательство, недвижимость и социальная защита.

Самарская губерния вполне заслуженно оказалась в тройке российских регионов-лидеров в сфере «электронной» реформы. Ведь многофункциональный центр в Самаре – уже третье подобное учреждение на территории области. Пилотные МФЦ работают в Тольятти и муниципальном районе Исаклинский. Утверждена областная целевая программа, реализация которой позволит к концу 2011 года открыть подобные центры ещё в 21 муниципальном образовании губернии. На эти цели местным властям предоставлены субсидии из областного бюджета на общую сумму 320 млн. рублей.

Владимир Артяков подчеркнул, что признание заслуг региона на федеральном уровне обязывает самарцев развивать достигнутый успех:

– Создание МФЦ в Самаре – это только часть совместной работы областного правительства и органов муниципальной власти по предоставлению государственных и муниципальных услуг в нашей области. К концу 2013 года МФЦ должны быть созданы в каждом городском округе и муниципальном районе Самарской области. Работа таких центров позволит снизить административные барьеры, оптимизировать и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, это чувствительный удар по коррупции и рынку платных посреднических услуг.