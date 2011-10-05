Орден на обыск

Осень – время раздачи государственных наград. В это время особое «наградное» управление администрации президента утверждает окончательные списки будущих кавалеров медалей и орденов. И – по коням. Государственные регалии начинают сыпаться на самых достойных. Чаще всего с выбором не промахиваются. Хотя порой личность кандидата вызывает большие вопросы.

Не зря особым постановлением правительства на медали и ордена запрещено ставить пробу. Логично: достойный кавалер, каких, к счастью, подавляющее большинство, отнесётся к награде как к символу, а не как к куску драгметалла. Что до остальных – намёк понятен. Часто ли случаются наградные промашки? Изучив список кавалеров, «АН» убедились – раз на раз не приходится.

Например, нынешний наградной сезон начался просто загадочно. Государство отметило достижения известного финансиста, президента банка ВТБ Андрея Костина. Автор провального народного IPO удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это вторая по значимости государственная регалия для гражданских – после ордена Андрея Первозванного.

Надо сказать, нынешний орден – не первый по счёту, вручённый г-ну Костину. В 2006 г. он уже получал ту же награду, только IV степени. Выходит, за последние пять лет заслуги главы банка ВТБ подросли на одну ступень. Не исключено, такими темпами в обозримом будущем он удостоится второй, а затем и первой степеней. И тогда, собрав все четыре ордена, – станет девятым по счету полным кавалером. Наряду с Жоресом Алфёровым, Егором Строевым, Николаем Патрушевым и Виктором Черномырдиным.

Страшно подумать – за какие деяния могут дать две оставшиеся до полного набора награды. Потому что и без того сделано немало. Скажем, злополучное народное IPO банка ВТБ опустошило карманы населения на сумму 1,6 млрд. долларов. Комбинацию провели блестяще. Напомним: в мае 2007 г. населению запудрили мозги, пообещав бурный рост ценных бумаг. Акции ВТБ продали народу почти по 14 коп. за штуку. Цена была сильно завышена, поэтому сразу рухнула на 20%. С тех пор так и не поднялась до начальной планки. Сейчас злополучная народная бумага идёт по 6 коп. за штуку. Не позавидуешь 160 тыс. человек, попавшимся на эту удочку будущего кавалера высоких государственных наград.

Были и другие очевидные «удачи». Известный общественный деятель А. Навальный раскопал удивительный контракт от 26 июля 2007 года. Из него следует: сделка по покупке 30 китайских буровых установок нанесла банку ВТБ грандиозный ущерб. Потому что буры купили по цене в 1,5 раза дороже реальной, заплатив 457 млн. долл. вместо 300 млн. долларов. Г-н Навальный три года искал правду – куда ушли те деньги. Но концы канули в воду. Молчит и Костин, потрясённый, как видно, новой наградой нашего президента Медведева.

Впрочем, что там буры. История меркнет перед недавней финансовой находкой кавалера ордена «За заслуги» III степени. Речь о грандиозном фиаско, а может – и афере, с покупкой Банка Москвы. Г-ну Костину во что бы то ни стало хотелось заполучить этот актив. Он надавил на все кнопки и выкупил его за 103 млрд. рублей. После чего немедленно выяснилось – банк в тяжелейшем состоянии, у него огромные долги. В итоге, потери ВТБ от этой сделки века составили 563 млрд. рублей. Самое поразительное: грандиозные потери покрыл госбюджет. «Фантастические успехи Андрея Костина в распиливании средств банка ВТБ, на мой взгляд, уже зашкаливают за все разумные пределы», – заявил по этому поводу бывший зампред Центробанка С. Алексашенко.

В общем, кавалеров порой подбирают что надо. Особенно частые гости в наградных списках – разнообразные олигархи. Кого из богачей ни возьми, у каждого – ворох наград. Примечательный факт – особенно щедро предпринимателей награждали при президенте Дм. Медведеве. Не забыли и эффективных менеджеров. Глава Роснано А. Чубайс, за долгую карьеру во власти собравший лишь несколько третье­сортных медалей, только в июне 2010 г. наконец удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В том же году этот орден получил владелец «ЛУКОЙЛа» В. Алекперов. Ему дали третью степень. Для сравнения: кавалеров IV степени – 2,9 тыс. человек, тогда как треть­ей – 630. Некоторым олигархам с наградами повезло меньше. Например, владелец «Русала» О. Дерипаска удостоился только ордена Дружбы (бывший Дружбы народов). Президент группы «Синара» Д. Пумпянский в нынешнем году получил из рук президента Дм. Медведева Орден Почёта. Зато он у него второй по счёту, первый дали год назад.

Что характерно, даже самые богатые и влиятельные предприниматели подпадают под некое негласное ограничение. Ни один не удостоился хотя бы второй степени ордена «За заслуги перед Отечеством». В списке его кавалеров 209 человек. Единственный, кто имеет хоть какое-то отношение к частному бизнесу, – президент акционерного общества «ГАЗ» Николай Пугин. И уж конечно, ни за какие предпринимательские заслуги нельзя получить высшую награду – орден Андрея Первозванного. В списке его кавалеров всего 15 человек, включая М. Горбачёва, А. Солженицына (отказался принять награду), академика Д. Лихачёва и конструктора А. Калашникова.

Хороший вопрос – зачем олигархам ордена? Неужели только потешить самолюбие? Тем более после пресловутой монетизации никаких особых льгот кавалерам государственных наград не положено. А были бы – зачем миллиардерам бесплатный проезд на троллейбусе или льготы по оплате коммуналки?

Оказывается – есть хитрость. Государственная награда даёт серьёзные послабления при судимости. По закону, если преступление не относится к категории особой тяжести, ордена не лишают. Мало того: кавалер имеет первоочередное право на выход по амнистии, может рассчитывать на сокращение срока и даже на отсидку в более благоприятных условиях. Так что олигархи весьма предусмотрительны. К слову, очень многим политикам, банкирам и чиновникам такие уникальные льготы тоже не помешают.

Не помешают они и г‑ну Костину.