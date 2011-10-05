У охраны женское лицо

Как известно, Совет Федерации недавно возглавила Валентина Матвиенко. Как и положено в таких случаях, новая начальница начала с перемены окружающего персонала.

Попутно г-жа Матвиенко стала и членом Совета безопасности. Говорят, что после этого она предложила руководству Федеральной службы охраны поменять охранников, доставшихся ей в наследство от изгнанного из СФ г-на Миронова.

Причём не просто поменять, а заменить их преимущественно на телохранителей женского пола. Как предполагают в ФСО, Валентина Ивановна берёт в пример женскую охрану М. Каддафи и У. Чавеса. Само собой, существует и некий чисто эстетический интерес.