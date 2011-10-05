Именно так назывался фотоконкурс, который в течение нескольких месяцев проходил в Санкт-Петербурге.

Его устроители — крупнейший медиа-холдинг Северо-Запада России «БМГ» вместе с ФК «Зенит» — решили объединить самых креативных любителей большого футбола. Открытие фотовыставки состоялось на следующий день после победы «Зенита» над «Порто», а потому было особенно праздничным.

Открыть выставку и вручить победителям награды приехал вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, возглавлявший жюри фотоконкурса, перед которым стояла непростая задача — отобрать из более 500 работ 40 лучших. А из них — две самые-самые.

Петербуржцам, обожающим свой футбольный клуб, идея конкурса пришлась по душе, и они буквально завалили фотографиями жюри конкурса. Так что, по словам Вячеслава Малофеева, выбрать лучшие из лучших было нелегко.

В номинации «Профессионалы» наибольшее число голосов членов жюри набрала работа Алексея Смышляева (фотоагентство «Интерпресс») «Старейшие болельщицы «Зенита» (на снимке). Что ж, за любимую команду в Петербурге действительно болеет и стар, и млад, а этот снимок Алексея Смиышляева — очередное тому подтверждение. Вячеславу Малофееву было особенно приятно увидеть на церемонии открытия героиню фотографии Цилью Иосифовну Савицкую. Вместе со своей подругой, а им на двоих более 200 лет, они не только не пропускают телевизионные трансляции матчей любимой команды, но и бывают на трибунах стадиона. Именно там и сфотографировал их корреспондент «Интерпресса».

Чуть-чуть не хватило баллов до победы фотокорам газеты «Смена» Кириллу Кудрявцеву и Святославу Акимову, занявшим соответственно второе и третье места.

Победителем среди любителей стала работа Сергея Голикова «Флаг “Зенита” со мной на вершине Айлендпик».

Не остались без внимания и остальные авторы, чьи работы попали в число 40 лучших. Их авторам были вручены дипломы и фирменные призы от компании «Зенит Трейд», призы от Балтийской медиа-группы и радио «Зенит».

Выставка «Я ♥ «Зенит» будет экспонироваться в Балтийском медиа-центре в течение всего октября.