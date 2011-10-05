Почем нынче греча?

Сколько будут стоить крупы нынешнего урожая, которые поступят на прилавки магазинов? Свой прогноз дает Союз пищевиков Санкт-Петербурга.

Нынешний рекордный урожай зерновых неоднозначно воспринят продавцами и потребителями. Первое, что отмечают специалисты, —появились надежды если не снизить, то хотя бы стабилизировать цены на крупы в этом году.

Отечественное сельское хозяйство в нынешнем сезоне не устает радовать. Что ни направление, то прорыв. Урожай зерновых ожидается в на уровне 90 млн т, риса — 1,2 млн т. Урожайность гречихи выросла в три раза — до 850–900 тыс. т. А сахарного песка произвели такое количество, что наша страна впервые за последние 12 лет начала его экспортировать. Даже производство довольно экзотической для России сои в этом году выросло на 60%. Об этом рассказал корреспонденту «АН» вице-президент, исполнительный директор петербургского Союза пищевиков Игорь Подлипенцев. Правда, эксперт предупредил, что надеяться на снижение продуктовых цен для потребителей можно только в том случае, если ситуацией «проникнутся» торговые и розничные компании, которые будут реализовывать продукцию нового урожая.

«Например, та же гречка, которая в прошлом году била рекорды повышения стоимости, в этом сезоне имеет вполне объективные основания подешеветь, — поясняет Игорь Подлипенцев. — Согласно прогнозам, закупочные цены на гречку могут снизиться в 1,5–2 раза по сравнению с прошлогодними. По логике, этот фактор должен привести к снижению цен и в рознице. Но спрогнозировать политику розничных торговцев очень сложно. Зачастую они действуют исключительно исходя их своих коммерческих соображений».

Влияют на стоимость продукции и другие факторы, сообщает Союз пищевиков. Даже при богатых урожаях цены растут из-за низкой конкуренции, административных барьеров, постоянного роста тарифов госмонополий. Это все повышает издержки производителей и приводит к постоянному росту цен на продукты. Учитывая перечисленные факторы, максимум, чего нам стоит ожидать в этом году от хороших урожаев, — это стабилизации цен, считает Игорь Подлипенцев.

Принимая во внимание традиционный пессимизм экспертов, все же напомним о недавнем решении российского правительства не пересматривать предстоящей осенью тарифы госмонополий. А если новый губернатор Петербурга, к примеру, сможет легко и непринужденно разрушить «административные барьеры», то не исключено, что гречка наполовину подешевеет.